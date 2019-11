Je to jiný boj - dnes bojujeme s lidmi, kteří ničí dobrý systém, říká Lech Wałęsa

Na konferenci Evropa bez železné opony: 30 let svobody přijel i někdejší polský prezident Lech Wałęsa, který upozorňuje na porušování ústavy v Polsku. Zatímco jako lídr Solidarity bojoval se špatným systémem, dnes je tomu jinak: „Různí populisté a demagogové se dostávají do vlády a narušují dělbu moci. Je to jiný boj – dnes bojujeme s lidmi, kteří ničí dobrý systém.“

Interview Plus Praha 8:39 14. listopadu 2019