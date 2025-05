Konflikty s primáři, nekoncepčnost. Petice chce konec nové ředitelky Karlovarské krajské nemocnice

Část zaměstnanců Karlovarské krajské nemocnice (KKN) se peticí domáhá odvolání generální ředitelky KKN Nely Kvačkové. Vyčítají jí nárůst počtu manažerů, konflikty s primáři, omezování souběhu praxí s prací v nemocnici nebo nekoncepčnost. Kvačková naopak tvrdí, že se snaží v nemocnicích KKN v Karlových Varech a Chebu nastavit jasná pravidla, což se může dotknout zájmů řady lékařů. Karlovy Vary 12:19 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karlovarská krajská nemocnice (KKN) Karlovy Vary | Foto: Maxim Čáp | Zdroj: Český rozhlas

Petice mimo jiné Kvačkové vytýká, že rozšířila manažerský tým nemocnice, a navýšila tak výdaje na administrativu KKN, která je plně v majetku Karlovarského kraje. Podle Kvačkové ale vznikly jen tři nové pozice, které mají naopak upravit nesystémové nakládání s penězi KKN, kdy byly například vypláceny odměny za chybějící zaměstnance i poté, kdy už byl personální stav naplněn.

„Fatální následky budou mít odchody a dehonestace zkušených lékařů a sester – expertů, kteří jsou velmi těžce odborně nahraditelní. Paní ředitelka je vyměňuje za externisty s pouze částečnými úvazky, o odborné úrovni nemluvě,“ uvádí petice.

Ředitelka se brání

„Tyto kroky nečiním neuváženě. Pokud by se ukázalo, že systém nebude fungovat, máme již dnes nabídky od odborníků, kteří by rádi v naší nemocnici působili. Například v oblasti kardiologie mě oslovila celá řada lékařů z pražských kardiocenter včetně přednostů. Ráda bych ale zlepšovala péči s těmi, kteří už tu jsou. Ale v mantinelech, jak to má být. Nebudu zavírat oči,“ uvedla Kvačková na facebooku.

Kvačková na sociálních sítích zveřejnila i konverzace s některými z vedoucích pracovníků KKN, kterých se petice týká. Své kroky shrnuje tím, že jí jde o zlepšení celkové chodu a výsledků nemocni KKN. „Nemocnice je veřejná instituce – a já tu nejsem pro jednotlivé zájmy. Jsem tu, abych držela směr a odpovědnost za celek,“ doplnila.

Výzva k zásahu

Petici její autoři směřují na krajské zastupitele s naléhavou výzvou: „Žádáme Vás proto o neodkladné podniknutí kroků vedoucích k záchraně zdravotnictví v Karlovarském kraji odvoláním Mgr. Kvačkové a dalších členů představenstva z funkce. V případě nepodniknutí jasných kroků vedoucích k nápravě bude toto jasný důvod pro odchod mnoha zdravotníků z KKN, a. s.,“ uvádí autoři petice.

Kvačková nastoupila do funkce generální ředitelky KKN 1. února a dostala od rady kraje šestiměsíční zkušební dobu, ve které se má seznámit s chodem nemocnic a předložit vedení kraje návrhy na směřování KKN.

Podle náměstka hejtmanky Petra Kubise (ANO) vybrala rada Kvačkovou pro její důraz na řízení lidí a jejich zapojování do chodu nemocnice. Mezi prioritami měla stabilizaci týmů, rozklíčování financování a jmenování ředitele chebské nemocnice.