Fiala povede občanské demokraty další dva roky, na kongresu dostal všechny platné hlasy

Premiér Petr Fiala bude pokračovat další dva roky jako předseda Občanské demokratické strany. Ve funkci, kterou zastává od ledna 2014, ho v sobotu potvrdilo 510 z 510 platných hlasů delegátů kongresu v Praze. Fiala neměl protikandidáta a jako při předchozích kongresech přesáhla jeho podpora 90 procent. Delegátům bylo vydáno celkem 534 volebních lístků, uvedl předseda volební komise Petr Bendl. Praha 12:04 9. 4. 2022 (Aktualizováno: 12:16 9. 4. 2022)

Staronový předseda bezprostředně po volbě straníkům poděkoval. „Je to nesmírně silný mandát pro to, abychom mohli uskutečňovat všechny nezbytné kroky, o kterých jsem mluvil,“ prohlásil.

„Budu se snažit o to, aby příští volební kongres ODS za dva roky probíhal tak, že Občanská demokratická strana bude ve stejné kondici a ve stejné náladě, jako je dneska,“ řekl v sobotu delegátům a sklidil potlesk.

V kandidátském projevu představil svou vizi pro příští dva roky vlády. Zaměří se na zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny, aktivní zahraniční politiku a změnu energetiky. Kabinet musí také udržet sociální smír a vyhrát souboj s extremisty a populisty, uvedl v kandidátské řeči.

Druhý den volebního kongresu ODS zahájil svým projevem ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis, který poděkoval vládě za podporu Ukrajiny v konfliktu s Ruskem a pochválil diplomatické kroky premiéra Petra Fialy. Mluvil o aktuální situaci na Ukrajině, zmínil masakr v Buče. A děkoval české vládě a celé republice, za silnou a jednoznačnou podporu Ukrajině.

Petr Fiala Politolog, někdejší rektor Masarykovy univerzity a exministr školství Fiala je čtvrtým předsedou ODS i čtvrtým premiérem za tuto stranu. Kandidaturu na předsedu ODS ohlásil poprvé v prosinci 2013, ačkoli byl tehdy členem ODS teprve krátce, podle svých slov ale s občanskými demokraty ideově spolupracoval od první poloviny 90. let.

S projevy postupně vystoupili taky všichni předsedové dalších vládních stran. A všichni chválili Petra Fialu. Jurečka prohlásil, že Fiala není lídr, který by dělal ramena, ale má výsledky. Podle Rakušana vrátil do politiky závan státnickosti. Kromě slov chvály, mluvili předsedové taky o dopadech války na Ukrajině. Třeba šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová prohlásila, že se musí Česko co nejdřív odstřihnout od ruského plynu a ropy.

Na kongresu ODS se bude volit i pět místopředsedů, vedení bude ale zřejmě skoro stejné jako dosud. Jediný, kdo se rozhodl ve vedení skončit je předseda senátu Miloš Vystrčil. Další místopředsedové obhajují své funkce. Fialovým nejbližším spolupracovníkem na pozici prvního místořpedsedy zřejmě zůstane ministr financí Zbyněk Stanjura.

Místopředsednické posty obhajují taky ministr kultury Martin Baxa, šéf rezortu dopravy Martin Kupka a europoslanec Alexandr Vondra. Do vedení by se mohl nově dostat viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.