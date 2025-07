Konkurenci se spojování vyplácí, Stačilo! na něm chce také vydělat. Na poslední chvíli k sobě láká posily

Že spojování podobně smýšlejících stran a osobností voliči oceňují, ukazuje příklad koalice Spolu nebo nárůst preferencí SPD a Pirátů po oznámení spolupráce s menšími partnery. Na stejnou kartu sází i Stačilo!, které pro letošní volby sdruží minimálně šest politických subjektů a s dalšími ještě vyjednává. Stále ale není jistě nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Analýza Praha 6:00 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí STAČILO! Daniel Sterzik a europoslankyně Kateřina Konečná na tiskové konferenci k představení lídrů kandidátek a programu hnutí Stačilo! pro sněmovní volby 2025 | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kandidátky do říjnových sněmovních voleb je třeba uzavřít a odevzdat za dva týdny a zatímco některé strany už mají dávno hotovo, hnutí Stačilo! ještě ani zdaleka ne. Na poslední chvíli ještě láká jednotlivé subjekty či odpadlíky z jiných stran.

Oficiálně jedná se SOCDEM, veřejně vyzvalo Přísahu, má zájem o poslance Jiřího Kobzu (ex SPD) či nespokojené jednotlivce ze strany PRO.

„Pro Stačilo! by byl příchod nespokojených členů jiných stran velká výhoda. Spojuje v sobě totiž vymezení se proti konkurenčnímu aktérovi – v případě Jiřího Kobzy proti SPD – a zároveň prestižní záležitost spojení do předvolební aliance. Právě vytváření volebních spojenectví je trendem těchto voleb a ten, kdo voličům ukáže, že jeho spojenectví je lepší a má víc co nabídnout, uspěje,“ popisuje Aleš Michal z Institutu politologických studií FSV UK.

Podle něj je nyní pro Stačilo! klíčové nabrat na své kandidátky co nejvíce viditelných osobností a překonat pětiprocentní hranici, kterou je hnutí ohroženo.

„Ve Stačilo! teď na situaci nyní pohlíží tak, že primárním cílem je ve volbách uspět s co nejvyšším možným výsledkem a příliš se neohlížet na vnitřní koherenci,“ popisuje politolog s tím, že vnitřní jednota se zkrátka bude řešit až během povolebních vyjednávání.

Stačilo! se celý letošní rok totiž ve volebních modelech všech agentur drží v intervalu zhruba 4,5–6,5 procenta. Pohybuje se tak na hraně vstupu do Sněmovny a jeho podporovatelé si nemohou být jisti, že jejich hlas případně nepropadne.

„Obnovené jednání o společném postupu do voleb mezi Stačilo! a zástupci SOCDEM by v tomto světle bylo možné číst také jako příležitost pro Stačilo! na opětovnou stabilizaci své podpory nad pětiprocentní hranicí,“ uvažuje analytik STEM Martin Kratochvíl.

Na kandidátkách hnutí Stačilo! budou z velké části členové KSČM, ale i menších subjektů jako ČSNS, SD-SN, nejspíš i Moravanů či Demokratické strany zelených – Za práva zvířat.

„Za hnutí Stačilo! budou kandidovat jak nezávislé osobnosti, tak členové minimálně pěti dalších politických subjektů. S dalšími ještě jednáme,“ přibližuje mluvčí a lídr pardubické kandidátky Roman Roun.

V loňských eurovolbách získala koalice Stačilo! ve složení KSČM, ČSNS a SD-SN 9,5 procenta hlasů. V krajských volbách bylo maximem 7,9 v Ústeckém kraji. Aktuální preference má ale podstatně níž. Vyhodnotili si tak, že ještě potřebují posily.

Přísaha nechce

Před týdnem se proto na Róberta Šlachtu veřejně obrátil předseda Stačilo! Daniel Sterzik s „naléhavou výzvou“, aby jeho Přísaha zvážila podporu Stačilo!

„Velmi si vážíme vaší angažovanosti a snahy o změnu ve prospěch občanů České republiky. Jsme však přesvědčeni, že roztříštěnost demokratických a opozičních sil v těchto volbách může vést k propadnutí hlasů a oslabit společný vliv na směřování země. Věříme, že spojením sil můžeme zajistit, aby žádný hlas voličů, kterým záleží na spravedlnosti, sociální ochraně a demokratických hodnotách, nepropadl,“ uvedl Sterzik.

Zdůraznil také, že se Stačilo! s Přísahou shodnou v mnoha oblastech jako je boj proti korupci, bezpečnost, v důrazu na efektivní právní stát či odporu k současné vládě.

„Pokud vám skutečně jde o věc a o budoucnost naší země, je nyní čas upřednostnit společný cíl před partikulárními zájmy,“ pokračoval Sterzik ve výzvě s tím, že Stačilo! je připraveno jednat a hledat cestu ke spolupráci.

Jenže ze strany Šlachty tato výzva rozhodně na úrodnou půdu nepadla. „Místo toho, abychom se nejdříve společně bavili a poté to řekli veřejně, tak oni to napřed pošlou do médií, odkud se to dozvíme. Když to někdo udělá takhle, je naprosto jasné, že to nemyslí vůbec vážně,“ říká Šlachta.

Přísaha se Stačilo! jednala zkraje roku, neshodli se ale například v zahraničněpolitických otázkách. „Nechceme referendum o NATO a EU,“ připomíná Šlachta.

Pár míst pro SOCDEM

Na lepší cestě je dohoda se SOCDEM. Zatímco na levicovém ekonomickém programu se shodnou snadno, sociální demokraté musí překousnout výzvy Stačilo! k referendu o setrvání v EU a NATO, zrušení Senátu či zestátnění veřejnoprávních médií, což ale jde proti dlouhodobým programovým cílům SOCDEM.

A zatímco Šlachta takové podmínky odmítá, Jana Maláčová s Lubomírem Zaorálkem je výzvou Stačilo! ke společnému postupu do voleb de facto přijali.

Sterzik dopředu hlásí, že se SOCDEM bude muset přizpůsobit programu Stačilo! a po volbách chce mít jednotný poslanecký klub. „Pokud má někdo přijít na naši loď – tak ne s podmínkami, ale s respektem k těm, kteří už veslují,“ vzkazuje.

Duo ve vedení SOCDEM Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek ale straníkům slibuje, že rozhodně nebude prosazovat vystupování ze západních struktur. Byť NATO kvůli zvýšeným výdajům na zbrojení dlouhodobě kritizují.

„Ještě není úplně hotovo, ale se Stačilo! i komunistickou stranou máme dohodu na hlavních bodech,“ řekl Zaorálek v pátek před Lidovým domem s tím, že odchod Česka z EU a NATO v těchto programových prioritách není.

Kromě programových neshod ještě Stačilo! se SOCDEM ladí personálie. Maláčová předběžně dohodla pro sebe post jedničky v Praze, pro Zaorálka dvojku v Moravskoslezském kraji, jedničku v Karlovarském kraji pro stranického místopředsedu Jiřího Nedvěda a ještě volitelné místo v Ústeckém kraji.

Podle politologa Michala se dá očekávat, že Maláčová, Zaorálek a spol. na kandidátkách Stačilo! mohou hnutí pomoci k lepšímu výsledku.

„Může se stát, že část podporovatelů SOCDEM bude zklamaná a volit nepůjde nebo si vybere jinou stranu s alespoň částečně levicovým programem, myslím ale, že většina současných jejich voličů věří strategii současného vedení strany,“ říká.

I podle Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity a Institutu SYRI by Stačilo! k jistotě překročení pětiprocentní hranice měli sociální demokraté stačit. „I když se projeví přínos jednoho dvou procentních bodů levicových voličů, tak to pro tuto formaci může být důležité,“ domnívá se.

Lov kolem SPD

Stačilo! ale zkoumá i vody kolem spojenectví SPD, Trikolory, PRO a Svobodných. Ihned zavětřilo, když z SPD odešel poslanec Jiří Kobza poté, co se s ním nepočítalo na volitelné místo na pražské kandidátce.

Sám Kobza to vysvětlil tím, že se jeho programové priority neshodují se směřováním SPD a jeho spojenců. Šéf SPD Tomio Okamura pro iROZHLAS.cz uvedl, že důvodem Kobzova odstavení je, že v poslední době nechodil do práce, a označil jej za přeběhlíka.

„Mrzí mě, že Jirka Kobza místo toho, aby na rovinu řekl důvod, že ho pražská SPD nenominovala, protože nechodí do práce, tak si našel jiný důvod, aby si plivl. Je to bohužel zoufalé a smutné. Máme vládní ambice a potřebujeme poslance, kteří chodí do práce,“ řekl Okamura.

Kobza to odmítl. „V práci jsem nebyl asi dvakrát, jednou jsem hlídal nemocnou dceru a jednou jsem byl nemocný sám. Navíc nejsem přeběhlík, jsem odpadlík,“ uvedl s tím, že má na stole více nabídek včetně kandidatury za Stačilo!

Sterzik popisuje, že zakládal hnutí Stačilo! jako platformu pro spojení a skutečně dlouhodobě deklaruje, že je otevřen jednat prakticky s kýmkoliv.

„SPD tím svým spojením čtyř stran znechutila celou řadu straníků a to platí i naopak. Existují lidé od PRO, SPD i Trikolory, kteří s tím spojením nesouhlasili. Leckdo nám pak nabídl své služby,“ popsal pro Seznam Zprávy.

Podle informací iROZHLAS.cz probíhají neformální jednání s jednotlivci z PRO. Právě ve straně Jindřicha Rajchla to v posledních týdnech velmi vře v souvislosti s tím, jak málo kandidátů jim krajské organizace SPD na své listiny připustily.

V Okamurově hnutí jsou oprávněné obavy z toho, že by je lidé z PRO mohli přeskákat podobně jako v loňských krajských volbách, kdy se z nevolitelných míst dostalo sedm členů PRO do krajských zastupitelstev, většinou právě na úkor SPD.

Na stole byl i odchod celého PRO, které dokonce vyzvalo uskupení kolem SPD, aby vyjednávání o společných kandidátkách brala vážně, dlouhé týdny totiž z jejich pohledu nikam nevedlo.

„Má-li být spojení vnímáno opravdově, a ne jen jako handl, kdy Jindřich prodal PRO za křeslo, musíme pečlivě vážit. Uvěří nám naši voliči, až půjdou k urnám a kromě kandidátů za SPD v krajích neuvidí žádného zástupce PRO ani na posledním místě? Prostě nic?“ citoval Deník N šéfa pardubického PRO Rostislava Šťastného.

PRO totiž sice získalo lídra v Moravskoslezském kraji pro svého předsedu Rajchla, ale například pro místopředsedkyni strany Ivanu Turkovou v Ústeckém kraji či šéfa jihomoravské organizace PRO Michala Haška zůstaly dveře na kandidátky zavřené.

V neděli se přeci jen předsednictvo PRO rozhodlo, že bude ve spolupráci s SPD a spol. pokračovat. Hašek pak upřesnil, že v celé republice budou kandidovat pouze dva straníci PRO. Kromě Rajchla půjde o jedno místo v Ústeckém kraji.

„SPD nechtěla na kandidátkách ani paní Turkovou, ani mne. Z mé strany to nebyla žádná podmínka, PRO má v Jihomoravském kraji více zajímavých jmen a možných kandidátů, bohužel ve 12 ze 14 (krajích) nebude PRO na kandidátkách zastoupeno vůbec,“ prozradil na svém facebooku Hašek.

Za svou krátkou tříletou existenci ze strany PRO už odešlo několik vln nespokojenců. Na podzim 2023 se s Rajchlem rozešli Sterzik, Ondřej Dostál nebo Petra Rédová, kteří s ním vystupovali na protivládních demonstracích a politicky s ním spolupracovali.

Rédová dokonce vedla jihomoravskou buňku PRO. Všichni se postupně přesunuli k šéfce KSČM Kateřině Konečné a nyní spolu působí v rámci Stačilo!

Konečná tehdy Rajchlovo PRO nazvala Věcmi Veřejnými 2.0.

„Jednala jsem také s Jindřichem Rajchlem a jakkoliv jednotlivá vyjednávání nekomentuji, udělám výjimku. Pan Rajchl vypustil za poslední týden neskutečně mnoho nesmyslů. V jeden den potvrdil, že se v rámci boje pokusíme dohodnout, aby mu to jeho sponzoři za dva dny de facto zakázali,“ prohlásila, když se nedohodli na společném postupu do eurovoleb.

„V politice nelze hledět na osobní spory a zájmy, nýbrž na zájem občanů a České republiky,“ říká k tomu nyní neurčitě Roun.