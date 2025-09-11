Konkurz za pět dvanáct. Ministr začal před volbami hledat nového šéfa agentury spravující stovky milionů
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) se rozhodl najít nového šéfa agentury na podporu expanze českých firem do zahraničí. Výběrové řízení vyhlásil několik týdnů před volbami. Stávající ředitel přitom vede agenturu více než deset let. Do výběrového řízení se neplánuje přihlásit. Bývalý šéf resortu Karel Havlíček (ANO) vypsání konkurzu v tomto termínu nechápe.
Úkolem agentury CzechTrade spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu je pomáhat českým firmám prorazit na zahraničních trzích. Hledá pro ně partnery, pomáhá jim v orientaci v cizím podnikatelském prostředí a radí s efektivním vynaložením nákladů na růst mimo české hranice. Rozpočet agentury je zhruba 440 milionů korun.
Nejen zemědělské dotace. Peníze po Agrofertu nevymohl zpět ani Vlček
Číst článek
Stávající šéf CzechTrade Radomil Doležal přečkal ve funkci šest řádných ministrů, pod sedmým aktuálně slouží. Do funkce ho v červnu 2014 jmenoval tehdejší šéf resortu Jan Mládek (ČSSD). Doležalův nástup ukončil personální neklid v úřadu, ten rok se stal už třetím ředitelem v pořadí. Zůstal jím dodnes.
První muž ministerstva Lukáš Vlček (STAN, kandiduje ve sněmovních volbách) se ke konci svého mandátu rozhodl, že je třeba nechat o funkci šéfa CzechTrade soutěžit. Výběrové řízení vyhlásil 25. srpna. Podle resortu nejde o vyjádření nespokojenosti s prací ředitele Doležala, ale vzhledem k délce jeho služby je prý čas dívat se více do budoucnosti.
Ředitel je připravený na profesní výzvy
„Stávající ředitel CzechTrade poskytl potřebnou stabilitu pro výkon funkce agentury. Zároveň je potřeba reflektovat s ohledem na vývoj mezinárodního obchodu a ekonomické situace středně až dlouhodobou přípravu nových úkolů a zadání pro agenturu,“ vysvětlil redakci důvody konkurzu mluvčí ministerstva David Hluštík.
Řediteli Doležalovi bude letos 66 let. Ministerstvo s ním podle mluvčího už delší dobu vypsání konkurzu konzultovalo i proto, že měl šéf CzechTrade již „dříve avizovat odchod do důchodu“. Před nástupem do čela agentury strávil Doležal profesní život v privátním sektoru.
Ředitel pro iROZHLAS.cz uvedl, že se mu během deseti let povedlo CzechTrade přetvořit v moderní agenturu. A že proto nezačal uvažovat o odchodu do důchodu, ale naopak o nových profesních výzvách. Podle svých slov tak navrhl vedení resortu, že ve funkci zůstane do konce volebního období. A pak přispěje k dalšímu nasměrování agentury.
„Že pomohu bohatou zkušeností novému vedení úřadu s výběrem kandidáta, který by pokračoval v mojí práci a následně pomohl šest měsíců s (jeho) zapracováním. Vyhlášení výběrového řízení v září se mnou nebylo konzultováno,“ dodal však. Konkurzu se prý nezúčastní. Do výběrového řízení se lze hlásit do nadcházejícího pátku.
‚Hazard s dobře řízenou organizací‘
Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO, kandiduje ve sněmovních volbách) se nad vypsáním výběrového řízení jen několik týdnů před volbami pozastavuje. Tím spíš, když ředitele Doležala považuje za člověka na svém místě, který CzechTrade posunul.
Dohoda Unie s USA přináší stabilitu a předvídatelnost. 15procentní cla jsou maximem možného, míní Vlček
Číst článek
„Nechápu to. Nepředpokládám, že se navíc před volbami bude o pozici ucházet někdo soudný, když neví, jakou podporu může očekávat od nové vlády,“ napsal redakci Havlíček. Podle něj je resort na důležitých postech v personálním rozkladu. „A nyní ještě ministr hazarduje s dobře řízenou organizací,“ uvedl.
Agentura měla loni mezi českými firmami téměř 1300 klientů, kterým pomohla v zahraničí uskutečnit přes 1500 zakázek. Na mezinárodních veletrzích pak zhruba tři sta společnostem přispěla k uspořádání 61 expozic. Agentura současně napočítala tři sta poptávek ze zahraničí po domácích firmách.
„Je zásadní, že se ve své činnosti CzechTrade dlouhodobě zaměřuje nejen na podporu malých a středních podniků, ale také na strategický rozvoj služeb, sektorovou specializaci a moderní přístupy,“ uvedl k činnosti agentury za loňský rok ministr Vlček, který jí za její práci poděkoval.