Legalizace konopí? ‚Experimenty nejsou namístě,‘ varuje šéf Národní protidrogové centrály Frydrych

Konopí si alespoň jednou vyzkoušelo 37 procent Čechů ve věku 15 až 16 let. To je rekord ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Alespoň to říkají údaje průzkumu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. Proč je mezi mladými v Česku konopí tak rozšířeno? A pomohla by legalizace? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

