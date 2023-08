Je to facka do obličeje obcí. Přijdou až o 100 miliard, kritizuje jejich předseda Lukl změnu vládního balíčku

Vládní koalice se v noci na čtvrtek dohodla na konečné podobě konsolidačního balíčku. S ní mají ale problém obce a města. Těm sice zůstane sto procent výnosu daně z nemovitostí, ale výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rozsahu 10 miliard korun, a to včetně DPH. „Na tomto shoda nepanovala. Ukazuje, že ten partnerský přístup, který jsme razili, se v dnešní době nenosí,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Praha 11:08 26. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Lukl | Foto: Milan Malíček / Právo | Zdroj: Profimedia

Jak se díváte na finální návrh týkající se rozpočtového určení daní pro obce? Jste spokojený?

Musím říct, že čím více se dozvídám detailů – a bohužel pouze pokoutně, protože ministerstvo financí nám nebylo schopné ještě zaslat ten originál materiálu – tím více jsem překvapen, zklamán a možná až šokován. Neboť se ukazuje, že ten partnerský přístup, který my jsme v tuto chvíli razili, se v dnešní době nenosí. A pokud člověk nemá ramena, nebo nevyhrožuje stávkou, tak není úspěšný.

O co jde konkrétně. My jsme hned od počátku jednoznačně konstatovali už na sněmu, že je pro nás nedotknutelná daň z nemovitostí.

A předsednictvo také zadalo jasný úkol, abychom dokázali vykomunikovat ve vládním balíčku, že daň z nemovitostí zůstane v kompetenci samospráv, ale pouze a jenom za předpokladu, že toto bude kompenzováno ku příjmovým daním. To znamená daň z příjmu fyzických a právnických osob. A že se to v žádném případě nedotkne daně z přidané hodnoty.

Vy jste dobře řekla, v tuto chvíli je v tom balíčku konstatováno, že to půjde na konto všech sdílených daní. A to je pro nás prostě absolutně nepřijatelné.

A mně na tom šokuje to, že když jsme minulý týden jednali na ministerstvu financí i za účasti jednotlivých představitelů koaličních stran, tak toto nikomu nevadilo. Nebavili jsme se o hazardu, o tom neměla být žádná debata. Detaily k těm jednotlivým koeficientům se měly dohodnout.

Ale DPH, to nikomu v tuto chvíli nevadilo. To mě neskutečně překvapuje a myslím si, že většinu starostů naprosto negativně šokuje.

Nepřijatelná změna

Překvapuje vás to, že to nikomu nevadilo? Nebo jste překvapen i tou finální úpravou v konsolidačním balíčku?

Jsem neskutečně zklamán a šokován finální úpravou toho, že nakonec těch 10 miliard bude škrtnuto i z koeficientu daně z případné hodnoty (DPH), protože na tomto shoda nepanovala. Respektive toto byla nepřekročitelná podmínka ze strany nejen ze Svazu měst a obcí, ale i Sdružení místních samospráv.

Jak se má balíček dotknout měst a obcí Konsolidační balíček se nakonec nemá dotknout daně z nemovitostí. Ta zůstane v režii samospráv, a to ačkoliv si její část chtěl původně stát stáhnout pod sebe. Výměnou za to ale vláda sníží obcím příjmy ze sdílených daní, jako je daň z příjmu fyzických a právnických osob a také daň z přidané hodnoty (DPH). Kabinet chce změnit i poměr přerozdělení výnosu daně z hazardu mezi samosprávou a státem.

A nechápu, proč se toto do té finální, upravené podoby konsolidačního balíčku takto dostalo. A mrzí mě, že nikdo z těch zainteresovaných u toho stolu, jak jsme seděli, neměl tu odvahu vzít telefon, zavolat a říct, že tam dochází k této zásadní změně, která je pro nás opravdu v tuto chvíli nepřijatelná.

Máte ještě možnost situaci zvrátit? Nebo tak to prostě bude?

Jsou dvě cesty. Ta konstruktivní, kterou vždycky jako starostové razíme. To znamená, oslovit poslance napříč politickým spektrem a budeme chtít, aby se to dotklo pouze těch příjmových daní.

Nebo je druhá varianta. Usilovat o to, co nakonec takto usnesla i Komora statutárních měst, že by nemělo být zasahováno vůbec do ničeho.

Nebo třetí varianta. Že budeme prostřednictvím Senátu nebo prezidenta republiky buď chtít v Senátu balíček upravit, nebo ho jako celek vetovat.

Protože toto opravdu není o nějakém partnerském přístupu. My jsme se vždycky chovali věcně. My jenom nenatahujeme ruku. My už se dnes na konsolidaci veřejných financí podílíme různým způsobem, ať už příspěvkem na výkon přenesené působnosti či jinak. A toto prostě je facka do obličeje obcí a měst České republiky.

Dopad až 100 miliard

Máte už za obce a města nějaký kvalifikovaný odhad, jaký dopad bude mít balíček v této podobě na obecní rozpočty?

Je to v řádech desítek miliard korun. Pokud si jenom spočítáme, že by mělo být škrtnuto 54 miliard z národních dotací, pokud se podíváme na to, že poklesne minimálně o tři miliardy výnos z DPH kvůli úpravám jednotlivých sazeb, pokud k tomu přičteme snížení nebo zmražení valorizace příspěvku na výkon přenesené působnosti či kofinancování IROPu, tak jsou to opravdu řády přibližující se možná až ke 100 miliardám korun. V tuto chvíli to kancelář Svazu měst a obcí počítá.

Vy sám kritizujete navrhované změny v rozdělení výnosů z hazardu. Proč? Co přesně vám vadí?

To je druhá oblast, kterou de facto koalic vůbec nechtěla na tom jednání otevřít. S největší pravděpodobností se hledal velmi složitě kompromis, který ale dopadá v negativním slova smyslu opět na obce a města.

Nám jde o to, aby územní samosprávy měly výnos i z internetového sázení, neboť negativa s hráčstvím související se samozřejmě dotýkají nejenom hraní v kamenných provozovnách, ale samozřejmě i internetového sázení jako takového. Je to úplně jedno, vždycky je to občan nějakého města a souvisí s tím náklady, ať už s preventivní nebo adiktologickou činností, nebo následnou.

A jestliže nám toto stát v tuto chvíli bere, tak to může mít za následek to, že některé samosprávy na tyto aktivit budou hřešit. Anebo, pokud jsou de facto podporovány pouze ty obce z velké části, ve kterých jsou ty jednotlivé kamenné provozovny, technické hry, land-based (v kamenných provozovnách, pozn. red.), tak to může nabádat zastupitelstva, aby takovou formu hraní podporovala, což já ze svého pohledu považuji za to nejhorší možné.

Nakonec my v Kyjově už jsme řadu let zpátky hazard jako takový zakázali. Myslím si, že to má pozitivní konotace.

Hrozí, že po zásahu do rozpočtového určení daní začne samospráva výrazně zvedat daň z nemovitostí, jak varuje například starosta Kutné hory Lukáš Seifert (ODS)?

To je druhá záležitost. My potřebujeme znát co nejdříve opravdu tu finální podobu, která bude schválena nejenom v Poslanecké sněmovně a Senátem, ale která bude podepsána prezidentem republiky. Abychom na to mohli reagovat v našich vyhláškách, které musí být vydány do konce září. Je to šibeniční termín, některé obce k tomu takto budou přistupovat.

Protože ty škrty, které se propíší do příjmů rozpočtů měst a obcí v příštím období, budou opravdu velké. A je to jenom důkaz toho, že samosprávy se na konsolidaci podílejí velmi výrazným způsobem. A možná bych řekl nejvíce ze subjektů veřejné správy jako takové.