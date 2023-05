Výpočty odborářů jsou poplašná zpráva, myslí si Nerudová. Vycházíme z reality, obhajuje je odborář

Odboráři tvrdí, že kvůli vládnímu konsolidačnímu balíčku průměrná rodina s jedním dítětem přijde ročně o 152 800 korun. Vláda i někteří ekonomové tato čísla odmítají jako nadsazená. „Ty výpočty nejsou správné a pochybuji, že je dohromady dával ekonom, protože jsou v nich hrubé nesrovnalosti,“ říká v pořadu Pro a proti ekonomka a bývalá předsedkyně důchodové komise Danuše Nerudová. pro a proti Praha 21:53 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odbory reagují na konsolidační balíček vlády, na snímku šéf odborů Josef Středula | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek na správnosti čísel ale trvá.

Skutečně připraví vládní balíček české rodiny ročně o 152 800 korun? Debatují ekonomka Danuše Nerudová a Vít Samek z Českomoravské konfederace odborových svazů

„Osobně výpočet odborů považuji za šíření poplašné zprávy, protože spočítaný dopad je hrubě nadsazen nad reálný dopad. Kromě výpočtu školkovného vidíme i chyby v oblasti benefitů firem. I ty jsou nadsazeny protože takové lidé v průměru nedostávají,“ hodnotí čísla odborářských ekonomů Nerudová.

Odborář vysvětluje, že se počítají benefity za dvojici manželů, což je zhruba 30 tisíc na hlavu. „To ukazují také naše propočty z kolektivních smluv i analýzy Unie zaměstnavatelských svazů,“ uvádí Samek.

„Víc než 90 procent firem oznámilo, že když přijdou o daňovou podporu, tak benefity zruší, protože nejsou v pozici, kdy by si mohli dovolit je hradit ze svého zisku. Takže my musíme počítat s tím, co nám říká náš sociální partner, tedy zaměstnavatelé,“ popisuje za odbory.

Benefity jsou už dnes nedaňový náklad, namítá Nerudová. „Nelze jen tak proto říci, že rodina o benefity přijde, protože celá řada zaměstnavatelů prostě překlopí hodnotu benefitů do mezd. Teď se ale hodnota benefitu zdaní a nejde předpokládat, že je nebudou zaměstnavatelé poskytovat, protože už dnes je platí ze svého zisku,“ rozvádí argument.

Zvýšení cenové hladiny

Nejvýš nadsazená položka je ale zvýšení cenové hladiny, pokračuje ekonomka. „Je to celé chybně postaveno, protože odbory předpokládají, že v důsledku změn spojených s balíčkem vzroste inflace o šest procent. To je chybný údaj, protože ministerstvo počítá s poklesem výběru DPH o čtyři miliardy, tedy to bude protiinflační, nikoli inflační,“ vyjmenovává Nerudová.

„My víme, jak se pohybuje realita,“ tvrdí Samek. „Neplatí, že když se sníží DPH, tak klesnou ceny. Naopak v naprosté většině marže obchodníků zůstanou zachovány. Je nárůst spotřební daně u cigaret, alkoholu, nafty, zvýšení ceny dálničních známek i zvýšení inflačního očekávání, takže po sečtení cifer jsme na šesti procentech a z toho se nedostaneme,“ popisuje.

Vláda velmi pečlivě a s vědomím proinflačních tlaků vybírala položky, které budou zařazeny do snížené daňové sazby a které do zvýšené, tvrdí Nerudová. „Podle analytiků i podle NERVu bude dopad na inflaci zhruba 0,5 procenta včetně zvýšení spotřebních daní. Tak vám vyjde roční dopad 55 tisíc, nikoli 152 tisíc,“ uvádí.

Změny v DPH

„Tady jsme v jasném rozporu. Tady jsou nějaká očekávání vlády, ale my vycházíme z reality života. Očekávání vlády jsou vždy optimistická. Schovávat se za nezávislé odborníky, když jsou to odborníci jednoho politického spektra, moc s nezávislostí společného nemá,“ říká Samek.

Odborářští experti by prý měli ještě jednou přepočítat minimálně způsob výpočtu inflace, který je chybný. „Sazby DPH se mění proto, že byl jejich systém velmi komplikovaný a administrativně náročný. Vláda chtěla sazby zjednodušit, ulevit občanům a přeřadit potraviny do nižší sazby. Proto také věřím, že dojde k poklesu cen potravin,“ shrnuje Nerudová.

„My tu máme malér v rozpočtu, který se vytvořil za několik posledních let, a vláda si jako první vezme to, že bude ladit dílčí problémy změnami v DPH,“ kritizuje vládní konsolidační balíček odborář Samek.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu vlevo nahoře.