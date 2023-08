Víc peněz z hazardu státu i obcím bez automatů a heren. Jeho kritici jsou pro, zástupci samospráv ne

Zatímco zástupci obcí a samospráv nejsou nadšení z toho, jak nově navrhuje pětikoalice rozdělovat daně z hazardu, odpůrci sázek ho považují za dobrý kompromis.

„Já tyto změny vítám. A to jak u danění online hazardu, který půjde celý státu, což připodobňuji logice danění cigaret. Tak u danění výnosů tvrdého hazardu,“ říká pro iROZHLAS.cz senátorka Adéla Šípová (Piráti).

Stát ukousne z příjmů obcí, které na svém území povolily automaty, velkou část. A to i díky dani z online her, kterou si nově stáhne pod sebe ze sta procent. Peníze z hazardu by nově měly dostávat i ty obce, které hazard na svém území nemají. Praha 11:32 27. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řada lidí, kteří dlouhodobě s hazardem bojují, naopak některé kroky v rozdělení daní z hazardu vítají, a to včetně těch z řad senátorů (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Jelen | Zdroj: Český rozhlas

„Problémy, které souvisí s hráčstvím, se můžou promítnout do života v obci, ve které hráč žije. Obec může například řešit jeho bydlení, nebo následné problémy, které se mohou hráčstvím projevovat,“ popsala pro Radiožurnál předsedkyně Sdružení místních samospráv a poslankyně za STAN Eliška Olšáková, proč by podle ní měly mít obce peníze z online hazardu.

„Takže se nám nelíbí, že si teď stát bere celých sto procent a obce by měly mít nulu, přestože se s následky hraní budou potýkat,“ dodala. Stejně to pro Český rozhlas Plus okomentoval předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

„Nám jde o to, aby územní samosprávy měly výnos i z internetového sázení, neboť negativa s hráčstvím související se samozřejmě dotýkají nejenom hraní v kamenných provozovnách, ale samozřejmě i internetového sázení jako takového. Je to úplně jedno, vždycky je to občan nějakého města a souvisí s tím náklady, ať už s preventivní nebo adiktologickou činností nebo následnou,“ prohlásil Lukl.

A jelikož mají zástupci obcí ke změnám, na kterých se před pár dny pětikoalice shodla, i další výhrady, chystají se do konsolidačního balíčku ještě zasáhnout. A to buď během hlasování v Poslanecké sněmovně a Senátu, nebo jsou připraveni hledat zastání i u prezidenta Petra Pavla.

Vše státu

Jenže řada lidí, kteří dlouhodobě s hazardem bojují, naopak některé kroky v rozdělení daní z hazardu vítají, a to včetně některých senátorů.

Třeba Matěj Hollan, který zastupuje jak občanské sdružení Občané proti hazardu, tak je ředitelem Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, vítá, že sto procent z internetového hazardu by mělo jít nově státu.

„Byla to obrovská disproporce. A vytvářelo se prostředí, které bylo častokrát popisováno – například obec Chvalovice u Znojma by bez příjmů z hazardu měla desetinový rozpočet. A tato neuvěřitelná věc byla proto, že měla i příjem z online hazardu. Že to stát zarazil, je dobře,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

Dosud se totiž peníze z internetového hazardu rozdělovaly z 65 procent mezi obce, které na svém území hazard povolily, a to podle počtu povolených automatů. A státu šlo jen zbývajících 35 procent. Obce, které hazard na svém území neměly, nedostávaly nic. Nově si stát chce do svého rozpočtu stáhnout veškeré příjmy z online her.

Podle Hollana by se díky tomuto kroku příjmy obcí, které povolují na svém území hazard, mohly snížit na sedminu až šestinu oproti aktuální situaci. „Tohle určitě významným způsobem sníží motivaci obcí nechat si na svém území herny nebo kasina,“ míní.

Podobně to vidí i pirátská senátorka Adéla Šípová, která dlouhodobě bojuje za regulaci hazardu na Kladensku.

„Pokud jde o konsolidační balíček a změny rozdělování výnosů z hazardu. Já tyto změny vítám. A to jak u danění online hazardu, který půjde celý státu, což připodobňuji logice danění cigaret. Tak u danění výnosů tvrdého hazardu,“ uvedla pro iROZHLAS.cz.

Na problematiku danění hazardu je podle ní třeba nahlížet optikou danění ostatních druhů návykového chování – například cigaret nebo alkoholu.

„A tam považujeme za odvod daní do státního rozpočtu v plném rozsahu za neproblematický. Nezaslechla jsem zatím požadavek na to, aby část těchto daní šla obcím,“ upozornila.

Právě stát totiž podle ní nese největší zátěž při odstraňování následných škod a zatěžuje to primárně státní rozpočet. „Nikoli rozpočty obcí. Kuřáci zatěžují primárně veřejné zdravotní pojišťovny, alkoholici rovněž. Alkoholismus a gamblerství pak dále prokazatelně zvyšuje rizikové chování zvyšující kriminalitu,“ popsala Šípová.

Ráda je za kompromis a „posun k lepšímu“ i senátorka Hana Kordová Marvanová (BEZPP). „Já i řada zástupců koalice jsme kritizovali, že jak ten návrh původně schválila vláda, tak byly obce motivovány mít na svém území automaty. Bylo to dáno tím, že by výnosy z technické hry byly rozdělovány tak, jak je to doposud podle výnosu z obcí. A to nežádoucím způsobem motivuje obce podporovat tu nejhorší formu hazardu, která vede k závislostem. V tomto smyslu jsem ráda, že se ten balíček pozměnil,“ řekla pro iROZHLAS.cz.

Vládní obrat

Marvanová by v ideálním případě byla pro, aby motivace umisťovat herny s automaty na území obcí nebyla vůbec, stejně jako Šípová. Obě usilovaly o to, aby se příjmy z danění tvrdého hazardu ještě přísněji rozdělovaly ve prospěch „nehazardních“ obcí. Tedy že 35 procent by šlo státu a 65 procent všem obcím podle počtu obyvatel. A nikoli pouze obcím, které povolily na svém území hazard, což původně navrhovala i pětikolice.

Ta z tohoto záměru ale později couvla a chtěla ponechat rozdělení daní tak, jak bylo – tedy 35 procent státu a zbytek obcím podle počtu povolených automatů.

Šípová v reakci na to spolu s dalšími starostmi obcí v okolí Kladna vládu vyzývala, aby „nepodléhala hazardní lobby“. Aktuální kompromisní návrh, kdy by nově obce povolující hazard měly dostat jen 22,5 procenta z daňových příjmů z kamenných heren a kasin a stejná část by měla jít i obcím bez hazardu, tak považuje za dobrý.

„Nicméně respektuji požadavek obcí, aby část výnosu šla jim. Logiku to má zejména u těch obcí, které skutečně vynakládají finance na související činnosti. Například vykonávají funkce opatrovníků lidem s omezením způsobilosti právně jednat. Nebo obcím, které provozují azylové domy, poradenské služby nebo zřizují obecní policii,“ dodala senátorka.

Zdanění automatů

Hollan ale současný návrh a pětikoalici naopak tvrdě kritizuje za to, že se nerozhodla mnohem více zdanit takzvanou technickou hru – tedy automaty, a to ať už ty fyzické v kamenných hernách, tak ty v internetovém prostoru.

„Pokud budu hovořit za Asociaci poskytovatelů adiktologických služeb, tak jsme neřešili to, kolik mají mít procent obce nebo stát. Ne že by to nebylo podstatné. Ale my se díváme na adiktologické věci. A z tohoto pohledu je ta aktuální podoba, na které se koalice dohodla, strašně špatná,“ říká.

Koalice totiž na svém posledním jednání nepřehodnotila zvyšování daní u hazardu, jak ho představila na jaře. Tedy stále platí, že se má zvýšit z 23 procent na 30 daň u živých her, jako jsou třeba kostky nebo ruleta, a taky u kursových sázek či tombol. Naopak plánuje ponechat základní sazbu 35 procent u loterií a technických her.

„Nechává na stejném procentu zdanění technickou hru, která začíná čím dál více dominovat v online podobě. A naopak udělala krok naprosto v rozporu s vlastními daty – víc daňově zatížila ty méně nebezpečnější druhy hazardních her,“ myslí si Hollan, podle nějž mělo naopak dojít k tvrdšímu zdanění všech hracích automatů.