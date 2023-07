Poslanci otevřou jednání o vládním konsolidačním balíčku. ‚Budeme mluvit dlouho,‘ vzkazuje opozice

Sněmovnu čeká zřejmě velmi dlouhý týden. Koalice chce začít projednávat konsolidační balíček, který má zabránit dalšímu zadlužování státu. Opozice avizuje obstrukce, s předlohou má totiž zásadní problém. Vláda podle ní jen připraví lidi o peníze. Vláda sice konsolidační balíček schválila beze změn, drobné úpravy ve Sněmovně ale nevylučuje. Praha 13:17 9. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Pirátů Ivan Bartoš a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová | Zdroj: Profimedia

„Prosím všechny, aby nečekali žádné velké změny. Toto není prostor pro zájmové, profesní, nátlakové a jiné skupiny, aby zvýšily tlak na vládu, aby to či ono udělala. Ne,“ upozornil premiér Petr Fiala (ODS).

Kabinet konsolidační balíček považuje za naprosto zásadní, je odhodlaný ho ve Sněmovně prosadit. „Jsme připraveni v rámci druhého čtení upravit některé věci, o kterých budeme přesvědčeni, že nejsou správně, a u kterých bude shoda všech pěti koaličních stran,“ dodal.

Debata se zřejmě ještě povede o rozdělení peněz z hazardu. Výnosy mají částečně i dál získávat obce. To zvýhodňuje ty, které povolují mnoho herních automatů na svém území. Třeba lidovci s tím mají problém, motivuje to podle nich k provozování hazardu. KDU-ČSL proto zřejmě předloží pozměňovací návrh.

„Mnoho zastupitelstev měst a obcí hazard na svém území toleruje, protože z toho má výnos. A zároveň ti, kteří provozují tuto formu hazardu, tlačí na zastupitele, aby tuto formu hazardu ponechali,“ popsal Radiožurnálu předseda lidovců Marian Jurečka.

Podle premiéra Fialy je nutné balíček vnímat jako celek: „Je to čistě záležitost věcná, technická. Musíme tyto dvě věci spojit, jinak bychom nemohli dosáhnout vyššího výběru z hazardu a zvýšení sazeb, tak jak jsme to v ozdravném balíčku schválili.“

Spor o tiché víno

Piráti zase otevřou otázku menstruačních potřeb, které jsou zatím ve zvýšené sazbě. Konsolidační balíček zavádí dvě sazby DPH místo stávajících tří. Do snížené dvanáctiprocentní mají spadat třeba potraviny, do zvýšené jednadvacetiprocentní nápoje.

Dokument upravuje taky některé spotřební daně, ta na tiché víno má ale zůstat na nule. To se nelíbí třeba ministryni pro vědu Heleně Langšádlové z TOP 09: „Předpokládám, že o tom budeme dál jednat, ale nikoli v rámci konsolidačního balíčku.“

Proti zavedení spotřební daně na tiché víno jsou zejména lidovci, ohrozilo by to podle nich konkurenceschopnost českých vinařů.

‚Budeme mluvit dlouho‘

Opozice konsolidační balíček ostře kritizuje a avizuje dlouhé jednání.

„Balíček je problematický. Zastávám názor, že tato vláda zvedne daně – bezesporu to prosadí –, sníží důchody a tím to skončí. Osobně si myslím, že to bude složité jednání. Hnutí ANO bude mluvit a bude mluvit dlouho,“ vyhlašuje šéfka klubu ANO Alena Schillerová.

Zásadní výhrady má taky druhé opoziční hnutí SPD. Obě opoziční uskupení budou zřejmě předkládat vlastní pozměňovací návrhy.

Jednání sněmovny začíná v úterý v 10 hodin, mimořádně už dopoledne.