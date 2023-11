‚Nedoporučujeme.‘ Vládní konsolidační balíček neprošel senátním výborem, rozhodl jeden hlas

Senátní hospodářský výbor nedoporučil schválit vládní konsolidační balíček, chyběl k tomu jediný hlas. Pro schválení ve středu hlasovali čtyři členové výboru, pět se hlasování zdrželo. Výbor se neshodl ani na případných úpravách balíčku, od něhož si vláda slibuje stabilizaci veřejných financí. Zamítnutí nikdo nenavrhoval. Balíček ještě projedná ústavně-právní výbor, Senát o něm rozhodne příští středu. Praha 13:58 1. 11. 2023 (Aktualizováno: 14:51 1. 11. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátní výbor pro veřejnou správu dopoledne doporučil v balíčku upravit podíl samospráv na rozpočtovém určení daní | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Senátní výbor pro veřejnou správu dopoledne doporučil v balíčku upravit podíl samospráv na rozpočtovém určení daní a zachovat osvobození plynu určeného k použití v metalurgii od daně ze zemního plynu.

Havlíček: Premiér nemá počítat jen s optimistickým scénářem. Peníze na energie můžeme vzít armádě Číst článek

Podobný návrh neprosadil senátor SLK Jiří Vosecký v hospodářském výboru. Neuspěl ani Lumír Aschenbrenner (ODS) s úpravami zaměstnaneckých benefitů.

Výbor se dohodl pouze na třech ze sedmi doporučení vládě, které navrhoval jeho předseda Miroslav Plevný (STAN). Senát by ji měl podle něj vyzvat, aby při přípravě dalších novel zvážila změny zdanění zaměstnanecký benefitů a revizi daňové úpravy příspěvku na stravování.

Ministerstva by měla také zvážit ochranu energeticky náročného průmyslu formou daňových úlev a případná opravná opatření pro lidi pracující na dohodu o provedení práce.

65 zákonů

Vláda si od balíčku, který mění na 65 zákonů, slibuje konsolidaci veřejných financí a snižování strukturálního schodku státního rozpočtu. V příštích dvou letech ho má zlepšit zhruba o 150 miliard korun. Část peněz i úspor má přinést balíček, zbytek představují škrty v pravomoci vlády.

60 procent firem chce příští rok zvedat mzdy. Kvůli úspornému balíčku plány možná přehodnotí Číst článek

Balíček zavádí pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 procent. V nižší sazbě budou hlavně potraviny včetně kohoutkové vody, do vyšší se přesunou některé služby nebo třeba točené pivo.

Knihy budou osvobozeny od DPH. Sazba daně firem se má zvýšit z 19 na 21 procent.

V příštích dvou letech vzroste spotřební daň z lihu o deset procent, v dalším roce o pět procent. Balíček znovu zavádí odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 procenta z příjmů.

Ruší některé daňové výjimky, například slevu na školkovné nebo na studenta. Omezuje slevu na manželku či manžela bez vlastních příjmů, a to tak, že bude muset pečovat o dítě do tří let věku.