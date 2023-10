Vondráček: S označením daňový balíček jsme se trefili. Místo škrtů vybere stát peníze od lidí

Poslanecká sněmovna v pátek schválila dlouho diskutovaný konsolidační balíček. Smíří se s vládními úspornými opatřeními opozice? Kde by šetřila ona? A v jakém duchu se nesla rozprava o návrhu zákona? Vladimír Kroc se zeptal člena předsednictva hnutí ANO a poslance Radka Vondráčka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:12 13. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Vondráčka dělá vláda stejnou chybu jako v minulosti (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sněmovna odpoledne přijala vládní konsolidační balíček. Nebylo od počátku jasné, že to tak dopadne?

Vládní většina má hlasy na to, aby prosadila hlasování o zákonu, ale nikdy není úplně jasné, jak bude zákon v konečné podobě vypadat. My jsme samozřejmě měli spoustu pozměňujících návrhů a pokud vím, tak nakonec byl odsouhlasen jeden. Z mých dvou neprošel ani jeden. Vládní většina je spokojená. My spokojeni nejsme. Myslím si, že to kritizujeme oprávněně.

Pro schválení balíčku hlasovalo 108 poslanců. Ke koaličním poslancům se přidal i nezařazený poslanec Ivo Vondrák, který byl původně zvolen za hnutí ANO. Jak se na to díváte?

Dopředu to hlásil, věděli jsme to už dlouho. Nevím, do jaké míry to konzultuje, ale pokud vím, tak prostě hlasuje s koalicí.

Je něco, co na vládních úsporných opatřeních dokážete ocenit?

To po mně opravdu nemůžete chtít. Hledal bych to těžko. Snad se mi zatím o tom ani nechce přemýšlet. My jsme ani netušili, když jsme to označili jako daňový balíček, jak hluboce to trefíme. Celé „úspory“ spočívají v tom, že se historicky za 30 let nejvíce navýší daně pro občany a právnické osoby.

Měli bychom asi dodat, že daně pro právnické osoby jsou v rámci EU spíše pod průměrem, nebo dosud byly... Co byste udělali jinak, kdybyste mohli? Ptám se na to, protože předpokládám, že souhlasíte s tím, že je potřeba konsolidovat veřejné finance.

Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že to, co oni navrhují a s čím přicházejí, tedy tempo konsolidace 40 až 50 miliard ročně, je úplně stejné, jaké jsme navrhli my. Akorát my jsme to chtěli dělat důsledným vybíráním daní a úsporami ve výdajích státu. A oni to v podstatě vybírají od lidí, ale jinak se dostávají na podobná čísla. Hlavní rozdíl je, že jejich balíček je protirůstový. Když ale nemáte růst, nesplatíte staré dluhy. Nemáte z čeho.

Zkrátka opakují chybu, která už tady v minulosti byla, že v době, kdy je potřeba ekonomice pomoci, mít nějakou vizi, tak se akorát účetně škrtá.

Konsolidace je třeba

Souhlasíte ale s tím, že konsolidovat veřejné finance je potřeba?

To jsme říkali my všichni. Akorát se lišíme v tom, že koalice vyvolala dojem, že jsme těsně před krachem a jdeme řeckou cestou. To bylo v podstatě až dezinformační. To byla demagogie, kterou vyhráli volby. Ale když už teda, tak metoda, kterou oni postupují, je makroekonomicky, národohospodářsky špatně.

Kterou metodu byste prosadili vy, kdybyste teď měli vládní odpovědnost?

Můžu dát pár příkladů. Vezměte si třeba zrušené EET, které by teď znamenalo 30 miliard ročně. My jsme se nikdy nebránili třeba vyšším spotřebním daním, vyšším daním z hazardu a tomuto typu zdanění, ale nechtěli jsme komplikovat a zhoršovat situaci především živnostníků služeb, protože to znamená nižší konkurenceschopnost v rámci Evropy.

Vy byste tedy EET znovu zavedli?

Nikdy nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Zřejmě by šlo o nějakou modernější verzi. V každém případě ale není možné to, co udělala koalice, tedy vypnout EET čistě z politických důvodů a nenabídnout nic jiného. To, že to přinášelo peníze a že to znamenalo pořádek, to je jim jedno.

Národní rozpočtová rada vlády přijetí konsolidačního balíčku přivítala. Podle ní to oddálí náraz do tzv. dluhové brzdy. Riziko to ale neoddálí. Stejně budeme muset nějakým způsobem dál šetřit. Jak tedy dál?

Jestli se má šetřit, tak má šetřit stát na svých výdajích. Stát ale stále jen dokola vybírá vyšší daně. Nehrajme si tady s prominutím falešnou hru, že my z opozice bez aparátu ministerstev budeme přicházet s konkrétními návrhy, kde přesně se má kolik co ušetřit.

My vládu kritizujeme především proto, že je nezajímá růst. A přitom v podkladech ministerstva financí je napsáno, že balíček bude mít dopad -0,3 % snížení HDP. Když ale neporoste HDP, z čeho se budou splácet dluhy?

A co třeba propouštění ve státní správě?

Když chcete propouštět ve státní správě, musíte napřed zrušit nějakou agendu. To jsme udělali třeba my, když se zrušila daň z nabytí nemovitosti. Když chcete zrušit úředníka, musíte agendu nějakým způsobem buď zdigitalizovat, nebo úplně zrušit, zjednodušit. Ale já nevidím nějakou snahu toto dělat. Prostě v tom snažení pětikoalice, v tom zoufalství to nakonec skončilo tím, že se budou vybírat peníze od lidí.

