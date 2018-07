Stíhání kvůli kontaminované vodě v Dejvicích bude pokračovat, rozhodl soud

Pražský městský soud zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání dvojice zaměstnanců Pražských vodovodů a kanalizací. Ty obžaloba viní z nedbalostního obecného ohrožení kvůli kontaminaci vody v Dejvicích a Bubenči. Mluvčí soudu Markéta Puci řekla, že obvodní soud nyní bude muset obžalobu projednat. Kvůli vodě znečištěné bakteriemi a viry onemocněly v roce 2015 více než čtyři tisíce lidí. Praha 13:35 26. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

„Městský soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném 12. července. Vyhověl stížnosti státního zástupce proti květnovému usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6, který zastavil trestní stíhání obou obžalovaných. Soudu prvního stupně se ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl,“ sdělila Puci.

Dejvice a Bubeneč zůstaly bez pitné vody od 24. do 28. května 2015. Požití kontaminované vody způsobilo zdravotní problémy nejméně 5100 lidem, 33 z nich skončilo kvůli střevním potížím v nemocnici. Hygienici poté nařídili plošné očkování dětí do 15 let proti žloutence typu A.

Porušili důležitou povinnost

Obžalobu na dva zaměstnance Pražských vodovodů a kanalizací - tehdejšího vedoucího střediska provozu sítí Otakara Mrkvu a technoložku Pavlu Dobrou - podalo státní zastupitelství letos v dubnu. Hrozí jim až pětileté vězení nebo zákaz činnosti.

Státní zástupce tvrdí, že dvojice porušila důležitou povinnost vyplývající z jejího zaměstnání. „V důsledku jejich rozhodnutí došlo ke kontaminaci sítě s pitnou vodou (...) vodou obsahující koliformní bakterie Escherichia coli a noroviry, která do opravovaného vodovodního řadu natekla jeho prasklinou, o jejíž existenci obvinění nevěděli,“ napsal v obžalobě, kterou ČTK získala.

Kontaminaci předcházela oprava vodovodního řadu pocházejícího z roku 1960. Mrkvovi obžaloba vyčítá konkrétně to, že před připojením potrubí zpět do distribuční sítě nezajistil kvalitní propláchnutí v celé jeho délce. Dobrá pak údajně nenařídila provedení kontrolních laboratorních odběrů pitné vody z opravovaného řadu.

Obžaloba zdůrazňuje, že bakterie Escherichia coli mohou u malých dětí a seniorů vyvolat závažnější obtíže kvůli dehydrataci, přičemž působení některých kmenů těchto bakterií může končit i úmrtím. Totéž platí pro působení norovirů na některé seniory.

K obecnému ohrožení nedošlo, psal soudce

„Bakterie a noroviry nebyly způsobilé vyvolat těžkou újmu u lidí, a je tak doslova pouhou spekulací obžaloby, že by za určitých nastalých skutečností hypoteticky v určitých případech těžkou újmu způsobit mohly.“ soudce Kryštof Nový

Obvodní soud ani státní zastupitelství nechtěly v květnu komentovat důvod zastavení stíhání. Podle usnesení, které má nyní ČTK k dispozici, dospěl soud po prostudování obžaloby k závěru, že skutek nebyl trestným činem a že neexistuje ani důvod pro postoupení věci do přestupkového řízení.

Soudce Kryštof Nový konkrétně napsal, že k obecnému ohrožení nedošlo, protože nehrozilo vydání lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví. „Ani u jedné z osob totiž nebylo prokázáno, že by tato těžká újma na zdraví nastala, potažmo vůbec hrozila,“ podotkl.

Podle soudce ze spisu vyplývá, že kmeny bakterií, které mohou způsobit úmrtí, v kontaminované vodě přítomny nebyly. „Bakterie a noroviry nebyly způsobilé vyvolat těžkou újmu u lidí, a je tak doslova pouhou spekulací obžaloby, že by za určitých nastalých skutečností hypoteticky v určitých případech těžkou újmu způsobit mohly,“ konstatoval.