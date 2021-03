Kontroly karantén a izolací začnou tento týden. ‚Vyčleníme stovky policistů,‘ řekl Hamáček

Dodržování povinných covidových karantén a izolací budou nově kontrolovat policisté. Seznamy lidí, kteří musejí kvůli koronaviru zůstat doma nebo jinde v izolaci, bude policie dostávat od krajských hygienických stanic. Po jednání vlády to v pondělí řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V úterý pro Radiožurnál pak dodal, že kontroly začnou ještě tento týden a bude na ně vyčleněno několik stovek policistů. Praha 10:29 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od kdy budou kontroly fungovat? Kdy celou akci spustíte?

Akce by měla začít tento týden. Právě teď probíhá Rada vlády pro zdravotní rizika a ještě probíhá koordinace mezi policií a hygienou, ale tento týden by kontroly měly být zahájeny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Petra Krále s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) o kontrolách karantén a izolací

Jak budou policisté při kontrolách postupovat? Co se stane v případě, že v karanténě nenajdou někoho, kdo ji měl od hygieniků nařízenou? Hrozí mu pokuta?

Samozřejmě hrozí pokuta, protože ten, kdo má nařízenou karanténu, se má zdržovat na místě, které je k tomu určené, nebo které si k tomu nahlásil. A samozřejmě v případě, že byl ten člověk zadržen mimo bydliště někde venku, tak tam hrozí i nebezpečí šíření nakažlivé nemoci a to je ve svém důsledku trestný čin.

Jaké doklady nebo potvrzení si mají lidé připravit?

Samozřejmě mají mít nějaký doklad totožnosti, který má každý u sebe, plus to příslušné rozhodnutí o tom, že mu byla nařízena karanténa.

Jak kontrola bude probíhat prakticky? Přijde jenom jednou, nebo když na první zazvonění nikdo neotevře, tak dostane kontrolovaný druhý pokus, protože si všichni umíme představit situaci, kdy člověk nemůže otevřít, pokud je doma sám?

To je právě věc, která se teď řeší a dolaďuje mezi hygienou a policií, takže jakmile bude metodika hotová, tak budeme schopni ji zveřejnit, ale teď se na tom ještě pracuje.

V karanténě a izolaci jsou desítky tisíc lidí. Kolik policistů bude na tyto kontroly potřeba? Kolik jich bude vyčleněno?

Policie bude spolupracovat s pracovníky hygieny, to znamená, tam dojde k nějaké dělbě práce. Jenom pro představu, na kontroly ze strany hygieny je vyčleněno asi 400 pracovníků, takže uvidíme, jaký bude požadavek na policii. Samozřejmě policie nemůže nasadit tisíce policistů, ona už je dost vyčerpaná personálně tím vším, co musí dělat. Ale stovky policistů určitě budou k dispozici.

Způsob, jak přejít na cílená opatření

Znamená to tedy, že policistu bude vždy doprovázet hygienik?

Zatím to jednání jde tímto směrem.

V pondělí jste říkal, že něco podobného mělo fungovat už loni na jaře, ale že vznikl problém s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Ten už je teď podle vás vyřešený? Jak? Co úřadu vadilo?

Pokud vím, je to věc, která probíhala primárně mezi ministerstvem zdravotnictví a Policejním prezidiem. Šlo o to, že je potřeba potřebu předávání údajů ze strany hygieny policii řádně zdůvodnit. Na jaře se zdůvodnění úřadu nelíbilo a teď to podle mích informací bylo napraveno.

Mohlo by toto hlídání karantén a izolací v budoucnu třeba nahradit nějaká plošná opatření - třeba zákaz pohybu mezi okresy? Někteří zástupci opozice – třeba Piráti - volají po tom, aby opatření byla spíše cílená na konkrétní problémy, než aby měla plošný charakter.

Určitě, ale samozřejmě předpokladem pro to je, že se nám podaří stlačit šíření epidemie na nižší čísla, protože samozřejmě potom bude i méně lidí v karanténě a bude se to lépe kontrolovat. Takže určitě ve chvíli, kdy díky plošným opatřením se zpomalí šíření epidemie, tak pak je možné od plošných opatření přejít na cílená. Ale nejprve ještě chvilku, pár týdnů musí fungovat ta plošná.