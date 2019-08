Krácení příjmů i chybné žádosti. Miliony na festival v Karlových Varech ministerstvo dávalo proti pravidlům

Žádosti o dotaci 30 milionů na Filmový festival v Karlových Varech obsahovaly každoročně nedostatky. Ministerstvo kultury peníze ale festivalu opakovaně poskytlo, a to ačkoliv tím porušovalo svá vlastní pravidla.

Pořadatelé festivalu také každý rok zasílali ministerstvu dvě vyúčtování. Dle prvního vždy byli v zisku a měli tak část dotace vracet. Dle následného opravného byl ale festival vždy ve ztrátě a peníze se tak vracet nemusely.

Vyplývá to ze závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřoval rozdělování dotací na podporu kulturních akcí.

Kontrola vedle toho odhalila, že resort kultury v letech 2016 až 2018 rozdal z ruky bez výběrových řízení na kulturní projekty přes 112 milionů korun. Praha 7:42 19. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začíná 52. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V roce 2017 pořadatelé slavného Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary vykázali ve vyúčtováních pro ministerstvo kultury více než 22,5 milionu korun zisku. Když ale podali následně opravné vyúčtování, byl už festival více než 3 miliony ve ztrátě. Vyplývá to z údajů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Díru v rozpočtu karlovarského festivalu zalepí po odchodu ČEZu Sokolovská uhelná Číst článek

Podle kontrolorů pořadatelé mezi lety 2013 až 2017 každoročně vypracovali dvě verze vyúčtování, které se od sebe výrazně lišily. „Dle původních vyúčtování FSF Karlovy Vary (Film Servise Festival Karlovy Vary, a. s., pozn. red.) realizací projektu dosáhl vždy zisku a dle opravných verzí naopak vždy zaznamenal ztrátu,“ stojí ve zprávě kontrolního úřadu.

Dle nastavených podmínek by museli pořadatelé případný zisk do státního rozpočtu vracet, a to až do výše dotace. Ministerstvo kultury přitom každoročně filmový festival podporuje částkou 30 milionů korun. Minimálně o část této dotace by tak festival při vykázání zisku přišel. Podle kontrolorů v opravných verzích pořadatelé příjmy na pořádání festivalu krátili neodůvodněně.

Na rozdíl od postupu u jiných příjemců probíhala komunikace mezi úředníky ministerstva a pořadateli festivalu ohledně dvou verzí vyúčtování pouze telefonicky. Podle nejvyšších kontrolorů ale ministerstvo kultury žádné doklady o této komunikace nedoložilo.

Chybějící údaje

Problémy byly už při samotném žádání o peníze. „Nejvyšší kontrolní úřad mimo jiné zjistil, že minimálně v letech 2013 až 2017 poskytlo ministerstvo kultury podporu uchazeči FSF Karlovy Vary na základě nekompletně vyplněných žádostí. Nebyla například vyplněna část o řešiteli projektu, chyběl popis projektu a určení odpovědné osoby,“ píší kontroloři ve svých závěrech.

Ministerstvo školství čelí za digitalizaci vzdělávání kritice. Podle kontrolorů neplní úkoly a chybí peníze Číst článek

Ministerstvo kultury ale žadatele ani nevyzvalo k doplnění údajů, ani jeho žádost nevyřadilo. Podle kontrolního úřadu tak úředníci ministerstva kultury každoročně porušovali svá vlastní pravidla pro poskytování dotací.

„V tomto roce již FSF Karlovy Vary v reakci na probíhající kontrolu NKÚ vyhotovil pouze jedno vyúčtování, ve kterém však rovněž příjmy projektu krátil,“ dodávají kontroloři.

Problém byl ale také například u projektu Domingo-Mozart-Prague, který pořádal stejnojmenný spolek spolu s Národním divadlem. V rámci něho legendární tenorista Plácido Domingo dirigoval v Praze v říjnu 2017 dvě koncertní provedení Dona Giovanniho.

Podle kontrolního úřadu se ale velmi výrazně lišily předpokládané a skutečné náklady na projekt, a to o více než o 8 milionů. Část peněz tak měli pořadatelé vracet, ministerstvo kultury na tom ale netrvalo.

„Na základě podmínky příslušného výběrového dotačního řízení by měl příjemce povinnost výši těchto neuskutečněných nákladů vracet. Tuto podmínku však ministerstvo kultury v rozhodnutí, které je pro příjemce závazné, již nestanovilo,“ píší kontroloři.

112 milionů bez tendru

Celkově ministerstvo podle kontrolního úřadu postupovalo netransparentně. Oproti předchozím letům výrazně vzrostla částka, kterou úředníci dali na projekty tzv. z ruky, tedy bez výběrového řízení. Zatímco v letech 2011 až 2013 takto přidělili zhruba 68 milionů na 187 projektů, mezi lety 2016 až 2018 to bylo na přibližně stejný počet projektů téměř dvakrát více, přesně 112 milionů korun.

„Poskytnutí dotace mimo vyhlášená výběrová dotační řízení mohlo být opodstatněné v případě mimořádných okolností. Kontrolní úřad však zjistil, že u čtyř z pěti kontrolovaných projektů nebyla podpora mimo standardní režim výběrových řízení důvodná,“ stojí v závěrech.

Úředníci tak dávali z ruky peníze například protože žadatel o peníze podal žádost pozdě, a to ačkoliv se jednalo o každoročně se opakující činnost. Podle kontrolorů tak nešlo o nepředvídatelnou situaci. Resort kultury ale dotaci poskytl i přes negativní hodnocení projektu hodnotící komisí.

‚Téměř nic se nezlepšilo‘

Kontrolní úřad prověřoval ministerstvo kultury už v roce 2014. Tehdy jeho pracovníci našli ve fungování rozdělování finančních dotací řadu nedostatků. Proto také vláda o dva roky později dala tehdejšímu ministru kultury Danielu Hermanovi z KDU-ČSL za úkol problémy odstranit.

Sjezd KDU-ČSL v Praze, ministr kultury Daniel Herman | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Mimo jiné měl zavést jednotný informační systém, který dosud neexistoval a díky němuž by ubylo administrativy a úředníci by měli přehled, kam peníze tečou. Jenže ani při aktuální kontrole takový systém stále neexistuje - úředníci evidují poskytnuté peníze v excelovských tabulkách.

„Od zahájení realizace kroků k zavedení systému JEGIS (Jednotný evidenční a grantový informační systém, pozn. red.) v roce 2014 uplynuly již více než čtyři roky a ministerstvo kultury v jeho zavedení pokročilo jen velmi nepatrně. Ke konci roku 2018 zpracovalo návrh zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku,“ píši kontroloři ve svých závěrech. Systém by tak měl začít fungovat nejdříve v roce 2021.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

I kvůli chybějícímu systému některé projekty resort kultury podpořil v rámci dvou dotačních řízení - na jeden projekt tak poskytl dvě dotace. Mezi roky 2016 a 2018 se jednalo podle závěrů kontrolního úřadu o 25 případů. Příjemce přitom musel kvůli jednomu projektu vést oddělené účetnictví, vyhotovit dvojí vyučování a také pak odevzdat dvě závěrečné zprávy. Více administrativy měli také sami úředníci na ministerstvu.

Ministerstvo kultury na podporu kulturních aktivit ročně vypisuje 25 výzev. V kontrolovaných letech na ně rozdělilo každý rok zhruba 500 až 600 milionů korun, a to podle kontrolního úřadu složitě a neefektivně. Za přidělení dotací je navíc zodpovědných celkem devět odborů ministerstva, které postupují rozdílně a svůj postup nekoordinují.

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu jsou všechny nedostatky dlouhodobé a úřad na ně už v minulosti upozorňoval. Ministerstvo kultury ale očividně ke změnám nepřistoupilo. „Téměř nic se ale nezlepšilo,“ shrnuje úřad v tiskové zprávě vydané ke kontrole.