‚Neúměrná administrativa‘. Resort průmyslu kritizuje opatření ke střetu zájmů, podle Dostálové je ale přijal

Odpověď pro Brusel ke střetu zájmů bude pozitivní, ministerstvo průmyslu a obchodu přijalo požadovaná opatření. Tato slova zazněla v úterý z úst ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO). Její resort musí do středy zaslat Evropské komisi informace o tom, jak české úřady v čele s úřadem Karla Havlíčka (za ANO) kontrolu střetu zájmů při rozdělování eurodotací zlepšily. Ten má ale přesto s požadavky Bruselu nadále problém. Praha 18:10 21. září 2021

„My jsme samozřejmě chtěli trochu více času. Na druhou stranu, kolegové okamžitě začali na těch věcech pracovat. Já si myslím, že ta odpověď je pozitivní,“ řekla v úterý na tiskové konferenci Dostálová. Reagovala tak na šibeniční termín, ve kterém musí odpověď do Bruselu ke střetu zájmů poskytnout.

Její resort měl původně čas na to, aby zaslal špičkám Evropské komise dopis s uvedením popisu, jak se v Česku kontrola střetu zájmů zlepšila, do 8. září. Na začátku tohoto měsíce úřad Dostálové požádal o prodloužení lhůty na odeslání informací o dva měsíce. Důvod? Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž nestíhalo požadovaná opatření zavést.

Jenže Brusel dvouměsíční odklad odmítl, jak informoval server iROZHLAS.cz. A českým úřadům dal na odpověď čas do 22. září, tedy do této středy. Nebylo však jasné, zda ministerstvo průmyslu a obchodu stihlo požadavky Evropské komise přijmout a zda dopis odejde včas. „Ano, stihneme určitě,“ odmítla Dostálová pochybnosti, že by česká reakce nebyla zaslána v termínu.

‚Problematické‘ stanovisko

Jedním z důležitých opatření, které mělo ministerstvo průmyslu a obchodu přijmout, bylo přitom i metodické stanovisko č. 10. To má nastavit jednotná pravidla, která řeší kontrolu střetu zájmů s ohledem na svěřenské fondy. A Dostálová na tiskové konferenci prohlásila, že jej už Havlíčkovi úředníci do svých postupů zapracovali.

Metodické stanovisko č. 10 Úředníci mají dle tohoto stanoviska při posuzování žádostí o unijní dotace povinnost ověřovat osobu žadatele s ohledem na zákon o střetu zájmů. Zvláštní pozornost mají věnovat svěřenským fondům.„Pokud řídící orgán zjistí, že podíly či akcie těchto žadatelů byly vloženy do svěřenského fondu, vyžádá si od žadatele statut svěřenského fondu (…) případně další doprovodné informace potřebné pro posouzení, zda žadatel nenaplňuje omezení stanovená v § 4c zákona o střetu zájmů,“ stojí v metodickém stanovisku.

„Nechci nic naznačovat, ale asi si dovedete představit, že ministerstvo průmyslu a obchodu implementovalo metodické stanovisko č. 10,“ řekla v úterý k obsahu dopisu, který je jinak podle ní důvěrný. „Z našeho úhlu pohledu bude dopis obsahovat to, co Evropská komise žádá. Ale já žádné detaily sdělovat nemůžu,“ dodala.

Server iROZHLAS.cz se na požadavky Bruselu - a konkrétně na metodické stanovisko č. 10 - zeptal také ministerstva průmyslu a obchodu. Mluvčí Štěpánka Filipová však na dotaz, zda bylo dané opatření zavedeno, jednoznačně neodpověděla. Uvedla pouze, že k němu má resort nadále výhrady.

„Má se to tak, že postupy, které požaduje Evropská komise, tedy kontroly všech svěřeneckých fondů, by znamenaly neúměrnou administrativu. Zřejmé přitom je, že se dají zjednodušit na kontroly svěřeneckých fondů, v nichž je zapojen veřejný funkcionář,“ uvedla mluvčí Filipová.

Nejedná se přitom o nové výtky. S požadovaným metodickým stanoviskem mají zástupci ministerstva problém už delší dobu. Proto jej od začátku letošního roku, kdy stanovisko vzniklo a mělo být českými úřady přijato, do svých postupů až dosud nezapracovalo.

Ostatní ministerstva, které rozdělují unijní peníze, je přitom přijaly bez námitek. Ministerstvo školství, přes které jdou peníze do oblasti vědy a výzkumu, jej zavedlo s účinností od letošního 1. února. Pražský magistrát, pod který pro změnu spadá operační program Praha – pól růstu, jej implementoval k 9. únoru 2021.

Metodické opatření také zapracovalo ministerstvo životního prostředí, které spravuje dotační program Životní prostředí. Stejně tak se jím řídí resort práce a sociálních věcí, pod který spadá operační program Zaměstnanost.