Kontrolami na hranicích kvůli slintavce a kulhavce prošlo na 2600 aut. Některá do Česka nesměla

PRŮZKUM: Podpora ANO podle Stemu mírně oslabila. Polepšilo si Spolu, dále Motoristé i Stačilo!

Volby do Sněmovny by v březnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,1 procenta hlasů, v posledních týdnech mu ale podpora klesla, vyplývá z výsledků volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News.