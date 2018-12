Úřady kvůli kontrolním hlášením rozdaly pokuty za 1,3 miliardy, podnikatelé zaplatili 376 milionů

„Kontrolní hlášení vzniklo proto, aby slušné firmy pomohly nahánět systémové neplatiče. Je to jednoznačná administrativa navíc, ale pokud se tím odchytají skuteční gauneři a bílí koně, kteří nás okrádají o desítky miliard, pak se práce navíc dá i ospravedlnit. Pak ovšem sankce za neplnění musí dopadat zejména na notorické podvodníky a ty, kteří jim smyšlenou fakturací napomáhají. Pokud se do sítí finanční správy začnou chytat firmy za banální prohřešky, firmy, které vždy měly vše v pořádku a na něco zapomněly, pak je to pro dobrotu na žebrotu. Budeme s ministerstvem financí obratem jednat a chtít potvrzení, že kontrolní hlášení slouží pro zamezení karuselových podvodů, a ne k výběru pokut jinak neproblémových firem. “

Karel Havlíček (Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR)