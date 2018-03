Poslanci 'grilují' šéfa dohledového úřadu Weise. Ve hře je i návrh na jeho výměnu

Kontroluje politické strany, zda dodržují zákon, sám ho ale porušil. To je stanovisko některých poslanců ze sněmovního podvýboru pro kontrolu veřejných institucí, který si na své čtvrteční jednání pozvali předsedu dohledového úřadu Vojtěcha Weise. Chtít budou vysvětlení ohledně rozpočtu i dalších možných pochybení. Pokud Weis vše důvěryhodně nezdůvodní, podle piráta Lukáše Černohorského by se mělo začít diskutovat o jeho odchodu z čela úřadu. Praha/Brno 11:00 15. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„I přes urgence předložil návrh rozpočtu na poslední chvíli. Už tehdy dostal první varování. Teď máme březen a vypadá to, že se nic nezměnilo. Naopak. Vypadá to, že situace na úřadě je ještě více chaotická,“ popsal serveru iROZHLAS.cz poslanec Lukáš Černohorský (Piráti), člen daného podvýboru, který se záležitostí zabývá.

'Budoucnost je na pět let naše.' Přečtěte si celý projev prezidenta, který pronesl svým příznivcům na Hradě Číst článek

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řešili poslanci z kontrolního výboru už loni v prosinci. Kontrolní orgán totiž včas nepředložil návrh rozpočtu pro letošní rok, ten měly všechny veřejné instituce předložit do konce září. Podle poslance Vladimíra Koníčka z KSČM tím úřad porušil zákon.

„To se ještě nestalo. Jsem v Parlamentu 16 let a ještě jsem se nesetkal s tím, že by některý úřad dodal návrh rozpočtu se zpožděním,“ řekl Koníček, který je současně místopředsedou kontrolního podvýboru.

Pokuta pro předsedu?

Přestože podle zákonodárce za daný prohřešek nehrozí žádná sankce, jde podle něho o princip. „Určitě se pana předsedy zeptám, jakou pokutu by vyměřil sám sobě za to, že dodal návrh rozpočtu o dva měsíce později. Když jeho úřad ukládal pokuty za hodinné zpoždění v řádu desetitisíců,“ doplnil.

„V momentě, kdy se očekávalo, že dodáme kapitolní sešit do Poslanecké sněmovny, bylo těsně před volbami, kdy je z mého pohledu nesmyslné dodávat kapitolní sešit někomu, komu končí za tři týdny mandát.“ Vojtěch Weis (předseda dohledového úřadu)

Podle Koníčka navíc Weis pochybení ohledně rozpočtu přesvědčivě nezdůvodnil: „Omlouval to nedostatečným personálním obsazením na ekonomickém úseku. To ale není relevantní argument, ale spíše výmluva.“

Obdobně mluví také pirát Černohorský. Ten navíc upozorňuje, že rozpočet měla zpracovat externí firma, které za to měl úřad zaplatit bezmála milion korun. „Dohledal jsem to v registru smluv. Podle vyjádření pana Weise ale rozpočet zpracovávala zaměstnankyně úřadu. Chtěl bych se proto zeptat, zda uplatnil vůči firmě určitou sankci, což daná smlouva umožňovala,“ uvedl.

Diskuze o odchodu

Kromě pozdního návrhu rozpočtu se dohledový úřad dopustil podle jeho slov i dalších pochybení, například v oblasti veřejných zakázek. Pokud Weis zákonodárcům z podvýboru vše dostatečně nevysvětlí, měla by se podle piráta Černohorského otevřít diskuze o jeho možném odchodu z čela úřadu.

„Jde o velká manažerská pochybení. Pokud je pan Weis nebude schopen vysvětlit, budu požadovat, aby byl nahrazen někým jiným z úřadu. Jedno varování už dostal. Úřad musí fungovat a musí fungovat řádně. Pokud chce někoho pokutovat, nesmí sám neplnit svou zákonnou povinnost,“ doplnil.

Předsedu úřadu jmenuje a odvolává prezident, funkční období trvá šest let. Hlava státu tak může šéfa úřadu odvolat v případě, že přestane splňovat jednu ze zákonných podmínek. Funkce zaniká také v případě, že předseda spáchá trestný čin. Jinak musí na funkci případně sám rezignovat.

Úřad pro dohled Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí funguje od ledna loňského roku. Na starosti má kontrolu předvolebních kampaní i financování politických stran a hnutí. Pokutu od kontrolního orgánu dostala za nezákonnou transakci na transparentním účtu například SPD, a to ve výši 45 tisíc korun (více čtete ZDE). Sankce mířily například i na pětici dalších sněmovních stran za pozdní zveřejnění seznamu dárců kampaně před volbami. Nejvyšší pokutu z nich dostali komunisté, a to 68 tisíc korun (více čtete ZDE).

Weis: Je to absurdní

Sám předseda kontrolního orgánu Weis však možná pochybení odmítá: „V momentě, kdy se očekávalo, že dodáme kapitolní sešit do Poslanecké sněmovny, bylo těsně před volbami, kdy je z mého pohledu nesmyslné dodávat kapitolní sešit někomu, komu končí za tři týdny mandát.“

Podle Weise by měl mít jeho úřad prozatím úlevu. „Z pohledu úřadu, který je v plenkách a téměř nemá ani zaměstnance, nemám pocit, že by na nás mělo být pohlíženo jako na jakékoli jiné ministerstvo, které tady funguje 25 let,“ doplnil.

Například ale poslanec a předseda podvýboru Jiří Bláha (za ANO) nevidí celou situaci tak dramaticky. „Určitě se mi záležitost kolem rozpočtu nelíbila, dokážu ale zase pochopit to, že ten úřad nově vzniká. Pan Weis s tím asi neměl žádnou zkušenost, je to těžké. Na druhou stranu bychom si ale měli na rovinu říct, kde ty chyby jsou a snažit se je odstranit,“ popsal.

Vadí mu i výše rozpočtu, podle Bláhy je návrh přemrštěný. „Původně daný rozpočet pro letošek měl být 15 milionů korun, ve výsledku ale dostali kolem 35 milionů korun. V Brně jsem se byl i podívat, působilo to na mě ale příznivě, že se nesnaží vyhazovat peníze,“ doplnil.

Hlavním tématem čtvrtečního jednání by však podle poslance Koníčka měla být zpráva o činnosti dohledového úřadu. „Podle zákona předseda sněmovně předkládá zprávu, neříká ale co má být obsahem. Chci se o tom proto pobavit, bude to tedy hlavně o činnosti úřadu,“ uvedl Koníček.