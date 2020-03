Spor o auditní zprávy. Poslanci je chtějí vidět, podle ministra Tomana to ale není ve veřejném zájmu

Kontrolní výbor sněmovny stále usiluje o zveřejnění oficiálních verzí auditních zpráv k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Zákonodárci chtějí podle piráta Lukáše Černohorského hlavně prověřit, jestli ohledně bruselských kontrol neuvádějí vládní úřady nepravdivé informace. Jejich členové ale dokumenty poskytnout odmítají.

„Jde o důvěrný proces,” napsala poslancům ministryně Klára Dostálová (za ANO) v dopise, který má iROZHLAS.cz k dispozici. Původní zpráva Praha 6:00 7. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsme v pozici kontrolorů vlády. Potřebujeme proto zjistit, jaká rizika pro Česko z těch auditních šetření Evropské komise vyplývají,” uvedl pro iROZHLAS.cz pirátský poslanec Lukáš Černohoský, který je místopředsedou sněmovního kontrolního výboru.

Auditní mise z Bruselu kvůli vyplácení dotací pro holding Agrofert z Babišova svěřenského fondu proběhla na tuzemských úřadech z kraje loňska. Evropská komise poté zaslala zprávy s předběžnými zjištěními, obě střet zájmů konstatovaly.

Kontrolní výbor proto loni v prosinci požádal nejen o předběžné zprávy, ale i odpovědi českých ministerstev, které se závěry evropských auditorů od začátku nesouhlasí. „To mě osobně zajímá asi nejvíc. Evropské komisi mohou být sdělovány zavádějící nebo nepravdivé informace. Pokud by se to potvrdilo, budeme chtít od vlády vysvětlení,” pokračoval Černohorský.

Na seznamu dokumentů, které zákonodárci požadují, je ještě první konečný audit, který do Česka dorazil loni zkraje prosince. I tato zpráva – i přes připomínky tuzemských úřadů – střet zájmů premiéra Babiše konstatovala. Předseda vlády ho dlouhodobě popírá.

Dopisy ministrů

Server iROZHLAS.cz nyní získal dopisy, které jednotlivé resorty adresovaly do rukou předsedy sněmovního výboru Romana Kubíčka (ANO). „Auditní zpráva byla ze strany Evropské komise označena jako důvěrná, dokud nebude dokončena následná procedura,” napsala 13. ledna ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v reakci na požadavek zákonodárců.

Nejenom, že její resort nemůže dokumenty poskytnout, ale nesmí podle Dostálové informovat poslance o souvisejících opatření, která vláda podnikla a podnikne. Argumentuje dále i dřívějším prohlášením eurokomisaře pro rozpočet Johanese Hahna, který nechtěl obsah auditů komentovat.

Podobně k celé záležitosti přistoupil také ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Ten v dopise z 21. ledna uvedl, že na zveřejnění dokumentů nepřevažuje veřejný zájem.

„Evropská komise při svém rozhodování neshledala převažující veřejný zájem na zveřejnění a naopak uvedla, že zveřejnění by ohrozilo probíhající auditní šetření, jelikož by došlo ke zveřejnění zjištění, která nebyla dosud potvrzena, a mohlo by být zasaženo do práv auditované strany,” napsal.

Žádost do Bruselu

Kontrolní výbor si podle jeho předsedy Kubíčka nechal od legislativního odboru sněmovny zpracovat posudek. „Jeho znění bude projednáno na jednání kontrolního výboru a materiál bude zveřejněn,“ napsal v SMS zprávě.

Sněmovní legislativci došli podle Černohorského k závěru, že zveřejnění je možné. „Stanovisko nám říká, že pokud k tomu dá souhlas Evropská komise s tím, že je tam veřejný zájem, tak že v tom není problém, aby došlo ke zveřejnění pro kontrolní výbor,” doplnil k tomu pirátský poslanec.

Na nadcházejícím zasedání kontrolního výboru, který proběhne za dva týdny, tak chce požádat vládní resorty o zprostředkování jejich požadavku přímo do Bruselu. „Pokud to odmítnou, varianta je ještě požádat Prahu o součinnost. Nemají tedy všechny dokumenty, které jsme si vyžádali, ale alespoň některé z nich,” dodal Černohorský.

Podobně postupovala v uplynulých týdnech senátní komise pro posouzení auditů Evropské komise. Pražský magistrát jí poskytl oficiální verzi prvního z auditů z Bruselu. Senátní komise se rozhodla zachovat požadovanou důvěrnost dokumentu, přestože jeho obsah již neoficiálně pronikl na veřejnost.

O tom, co se v materiálu píše, informoval začátkem prosince i server iROZHLAS.cz.

Auditní šetření Evropské komise proběhlo v Česku zkraje loňska. Závěrečná zpráva k prvnímu auditu, který se týkal vyplácení evropských peněz zejména ze strany ministerstva průmyslu a obchodu, dorazila do Česka loni v prosinci. Unijní kontroloři v ní došli k závěru, že premiér je ve střetu zájmů. Minulý týden dorazil i český překlad, tuzemským úřadům tak začala plynout dvouměsíční lhůta pro vyjádření.

V případě druhého auditu, který se vztahuje k zemědělským dotacím, proběhlo zatím na konci ledna bilaterální jednání. Nejdříve po tomto setkání Evropská komise auditní zprávu dokončí. To ale může trvat měsíce. Brusel má totiž teď čas na to, aby zaslal zápis z jednání, Česko pak bude moci schůzku ještě připomínkovat.