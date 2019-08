Doma za půlku platu. Kontrolor z inspekce skončil kvůli napadení vietnamského prodejce mimo službu

Kontrolor z České obchodní inspekce, který v polovině dubna uhodil vietnamského obchodníka z Jindřichova Hradce, skončil mimo výkon služby. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdilo jak ministerstvo vnitra, tak sama inspekce. V září ho čeká soud, za napadení prodejce mu hrozí až tři roky ve vězení. Jindřichův Hradec 11:43 16. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šon Chung z Jindřichova Hradce | Zdroj: Repro Facebook

„Byl s účinností od 13. srpna zproštěn výkonu službu,“ potvrdil zástupce ředitelky jihočeského inspektorátu David Hanousek. Nyní je tak kontrolor doma za polovinu platu. Že musel podle zákona v aktivní službě kontrolor skončit, potvrdilo i ministerstvo vnitra.

„Podle zákona o státní službě se státní zaměstnanec zprostí výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti. Skutečnost, zda to souvisí s výkonem služby, nemá pro rozhodování o zproštění výkonu služby význam, státní zaměstnanec se zprostí výkonu služby, i když taková souvislost není,“ řekl redakci mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler.

K incidentu došlo v polovině dubna tohoto roku při kontrole obchodní inspekce. Podle prodejce Šona Chunga se jeden z kontrolorů choval nevhodně – před obchodem zahazoval nedopalky nebo si občas odplivl na zem.

„Myslím si, že to nebylo z mé strany moc diplomatické, když jsem ho upozornil: ‚Nedělejte mi tu nepořádek.‘ A taky jsem za to od pana inspektora schytal větu v přesném znění: ‚Uklidni se, Vietnamčíku.‘ To už jsem vnímal extra negativně. Moje bezprostřední reakce byla taková, že jsem si vytáhl mobil a snažil jsem se tohle chování zdokumentovat,“ popsal tehdy v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Chung s tím, že poté ho kontrolor udeřil do tváře a tím mu vyrazil z ruky mobilní telefon.

Definitivní konec?

Ačkoliv policie původně chtěla řešit jen rozbitý mobilní telefon, státní zástupkyně obvinění rozšířila i na ublížení na zdraví a výtržnictví. „Usoudili jsme, že na základě provedených důkazů a vzhledem k charakteru zranění toho poškozeného je na místě to kvalifikovat i na základě dalších ustanovení trestního zákoníku,“ vysvětlila už dříve pro iROZHLAS.cz okresní státní zástupkyně jindřichohradeckého zastupitelství Yvetta Švecová.

Podle zákona za ublížení na zdraví hrozí až tříleté odnětí svobody. Soud ho čeká v polovině září. Pokud by ho nezprostil obvinění, vedení inspekce ho propustí.

„Pokud by došlo k tomu, že soud pravomocně rozhodne o jeho vině a následoval by nějaký trest, tak by služební poměr byl nabytím právní moci automaticky ukončen. Kdyby došlo k nějakému podmínečnému zastavení, tak by také služební poměr skončil. Takže v zásadě platí, že pouze pokud by státní zaměstnanec byl zproštěn obvinění, tak by služební poměr nadále pokračoval,“ vysvětlil Hanousek z inspekce.

Výzvu, aby se dostavil k soudu, obdržel už i Chung. „Vypadá to tak, že 12. září jdu k soudu,“ uvedl minulý týden. „Pro mě je váha nějaké veřejné omluvy větší, než třeba zaplacení toho rozbitého telefonu,“ dodal. Jednání proběhne u Okresního soudu v Jindřichově Hradci.