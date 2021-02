Nebudu zasahovat do práce kolegů, slíbil šéfkontrolor kampaní Weis. ‚Zklidněte situaci,‘ vyzývají poslanci

Prezident Miloš Zeman vyhlášením termínu voleb odstartoval kampaň před sněmovními volbami. Úřad, který na ni má dohlížet, ale stále řeší problémy ve svých řadách. Poté, co si kontroloři stěžovali na svého předsedu, si je poslanci pozvali na jednání výboru, kde jim ve čtvrtek pohrozili, že pokud nenajdou shodu, bude ve hře i jejich odvolání. „Nikdy nebudu zasahovat do kontrolního procesu,“ slíbil nakonec předseda dohledového úřadu Vojtěch Weis. Praha 20:47 4. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda dohledového úřadu Vojtěch Weis | Foto: Kristýna Guryčová | Zdroj: Český rozhlas

Kontrolní výbor poslanecké sněmovny si na své čtvrteční jednání předvolal předsedu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Vojtěcha Weise a jednoho ze čtyř dalších členů úřadu Tomáše Hudečka.

Důvodem bylo, že členové úřadu poslali poslancům dopis, ve kterém varovali před omezením svých pravomocí. Předseda Weis totiž v polovině prosince loňského roku změnil organizaci úřadu. To mu podle členů umožňuje zasahovat do nezávislého výkonu dohledu a kontroly.

Weis to ale odmítá. „Při porovnání starého a nového organizačního řádu neshledávám nic, co by mělo omezovat kontrolní činnost členů. Naopak. Já jako předseda mám mimořádný zájem na tom, aby kontrol bylo více,“ řekl poslancům.

Ústní garance předsedy

Zároveň se poslancům zaručil, že nebude do činnosti svých kolegů jakkoliv zasahovat. „Do kontrolního procesu jsem nikdy nezasahoval, nikdy jsem neurčoval, kterou osobu mají kontrolovat nebo naopak. Nedělal jsem to, nedělám a ani nikdy dělat nebudu,“ slíbil.

To uvítal jeden ze signatářů dopisu Tomáš Hudeček. „Rád slyším ústní garanci pana předsedy, že to nikdy dělat nechtěl,“ řekl. Zaslané dopisy označil za snahu upozornit na problémy, které mohou vznikat do budoucna.

Jmenování a odvolání v úřadu Předsedu úřadu jmenuje a odvolává prezident republiky. Má na výběr ze dvou kandidátů, z nichž jednoho navrhuje poslanecká sněmovna a jednoho navrhuje Senát. Prezident na zakládě doporučení sněmovny a Senátu jmenuje i čtyři členy úřadu, kteří jsou si rovni s předsedou.

K žabomyší válce, kterou si měli kontroloři vyřešit mezi sebou, současnou situaci přirovnal předseda sněmovního kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO). Ten zastává názor, že by měli pracovníci úřadu nalézt shodu. Členům dokonce pohrozil výměnou.

„Nejsme soud, jsme ale ochotni poslechnout obě strany. Cílem je nalézt konsenzus, pokud ho do budoucna nenaleznete, tak je to na výměnu předsedy i členů kontrolního úřadu,“ uvedl poté, co si vyslechl oba názory.

Osobní spory?

Poslanci na jednání několikrát také zmínili, že každý by měl ustoupit ze svých představ a odpoutat se od osobních sporů. „Situace na úřadě je velmi neutěšená. Nepřísluší nám se ale vyjadřovat ke sporům, které jsou zřejmě již i v osobní rovině,“ nastínil například poslanec Jan Jakob (TOP 09).

Kontrolní výbor nakonec schválil usnesení, které by mělo vést ke stabilitě úřadu. V něm poslanci vyzvali šéfa a členy úřadu ke zklidnění situace a nastavení vzájemné spolupráce. Žádají zároveň ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby připravil novelu zákona, která přesně vymezí pravomoce předsedy i členů úřadu.

Kubíček právě v tomto bodě vidí největší problém. „Úřad byl tehdy stavěn na zelené louce. Chyba asi byla, že poslanci přesně v zákoně nedefinovali činnost předsedy a jeho členů,“ zamýšlel se.

Čtyři z pěti členů - Tomáš Hudeček, Jiří Navrátil, Jan Outlý a František Sivera - se na začátku ledna obrátili dopisem na poslance a senátory. Vadilo jim, že předseda Weis zrušil společné porady pěti členů úřadu a o věcech má nyní rozhodovat sám.

Proti tomu se ale již dříve Weis ohradil. Uvedl, že jen změnil formu porad, a zdůvodnil to tím, aby se jich mohlo účastnit více zaměstnanců.

„Naše praxe byla taková, že v roce 2018 jsme ustavili vnitřní mechanismy, takzvanou společnou poradu, která se začala scházet. Nicméně předseda se jí někdy na jaře 2019 přestal účastnit a od té doby o něm prakticky neslyšíme,“ řekl jeden z kontrolorů Jan Outlý v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Zemanova kampaň

Právě tuto poradu, na které se například řešily podněty veřejnosti a která měla kompetenci schvalovat metodické postupy kontrol nebo projednávat protokoly o kontrolách, předseda Weis zrušil.

Kontroloři se obávali, že změny v organizaci úřadu souvisí také s právě dokončovaným protokolem o kampani Miloše Zemana v prezidentských volbách v roce 2018. „Nejsem si jistý nezávislostí a nestranností tohoto kontrolního procesu. Proto jsem předložení protokolu zatím pozastavil,“ řekl v lednu serveru iROZHLAS.cz kontrolor Hudeček.

Nejistotu ve vyhodnocování prezidentské kampaně vzbudila listopadová schůzka Weise s prezidentem Zemanem, která se uskutečnila na Pražském hradě. Předseda úřadu ale tehdy odmítl, že by zpracovávaný protokol s hlavou státu řešil.