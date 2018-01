Zavřel kontrolory za katrem, teď se důstojník Šabršula vrátil do čela policie v Uherském Hradišti

Bronislav Šabršula se znovu vrátil do čela uherskohradišťské policie. O návratu do funkce rozhodl loni v září soud. Kvůli podezření z řízení v opilosti, které se ale později neprokázalo, byl Šabršula v roce 2014 postaven mimo službu a později převelen do Prahy. Loni v říjnu v budově prezidia, kde pracoval, zabouchl za katrem kontrolory, kteří mu přišli udělat test na alkohol.

Uherské Hradiště 14:17 5. ledna 2018