Kontrolu dotací označuje slovenská vláda za trestnou výpravu z Bruselu. Je to zastrašování, říká Zdechovský

Europoslanci z Výboru pro rozpočtovou kontrolu se na Slovensku zabývají čerpáním evropských dotací, například v kauze „haciendy“. Tamní vláda se hájí a označuje návštěvu za trestnou výpravu z Bruselu. Co zatím výbor zjistil? A prověřují jeho členové konkrétní podezření? Na otázky Vladimíra Kroce odpovídá pro Radiožurnál Tomáš Zdechovský, europoslanec (KDU-ČSL) a šéf kontrolní mise. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec Tomáš Zdechovský | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Vedete kontrolní misi europoslanců na Slovensku. Co je cílem návštěvy členů Výboru pro rozpočtovou kontrolu?

Cílem této návštěvy je vyjasnit si se slovenskými představiteli některé sporné kauzy, které dnes hýbou slovenskou společností. Jsou to kauzy, které jsou označovány jako tzv. haciendy, kamiony či karavany. Jsou to dotace, které byly určeny původně pro zemědělce, kteří měli mít možnost postavit se na nějakém dalším pilíři svého podnikání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dostali jsme tolik tipů na podezření ze zneužití dotací, že jsme chtěli naši první misi směřovat na Slovensko, říká europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který vede kontrolní misi europoslanců

Tyto kauzy ukazují, že ty peníze šly buď organizovaným skupinám, nebo jednotlivcům, kteří je nevyužili tím směrem, kterým měli. Proto to tady s nimi dnes řešíme a chceme udělat maximum pro to, aby se takové kauzy nejen na Slovensku neopakovaly.

Na základě čeho jste se vydali na Slovensko? Nejde o běžnou rutinní kontrolní činnost, ale prověřujete už konkrétní podezření?

Už během několika posledních dvou let jsme dostávali tipy na podezření ze zneužití evropských prostředků. Během podzimu už jsme měli tolik analytických dat, že jsme si řekli, že by bylo dobré naši první misi směřovat právě na Slovensko, a o těch věcech si popovídat.

Samozřejmě z České republiky nebo z Bruselu nejste schopen dohlédnout, jak některé věci fungují. Navíc na Slovensku proběhla reforma speciální prokuratury, která přestala existovat.

To v nás budilo otázky, jestli bude Slovensko schopno vyšetřovat některé závažné kauzy, které se týkají třeba evropských podvodů.

Zajímáte se mimo jiné o údajné použití evropských dotací na haciendy, které byly prezentovány jako penziony, byť k tomu účelu nesloužily. Jak se něco takového dá prokázat?

Většinou na začátku máte jednoho člověka, který ví o jiném člověku, který čerpal evropské prostředky, a že ty evropské prostředky byly využity neoprávněně. Třeba si opravil dům, ale do toho domu nejezdí žádní turisti. Většinou je to nějaký starosta nebo člověk, který žije v dané obci a pošle vám tento podnět.

3:48 Slovensko se v očích Čechů propadá. Dostihnout to může i Babiše Číst článek

Pak najednou začnete zjišťovat víc o tom programu a zjistíte, že je v něm 120 takových žadatelů. Takže se začnete koukat, jak je to s ostatními žadateli, a pak zjistíte, že to není jeden případ, ale že jsou dva nebo tři.

Do toho přijdou třeba protikorupční neziskovky, které vám řeknou, že mají stejné podezření, a začne to narůstat. Pak i na základě investigace novinářů, kteří začnou klást nepříjemné otázky a začnou ta data analyzovat, zjistíte, že těch lidí není pět, ale deset.

Pak ten případ zajímá nejenom evropský kontrolní výbor, ale zajímá samozřejmě i OLAF, se kterým jsme úzce v kontaktu, nebo zajímá i evropského prokurátora.

Jaký dopad mohou mít loňské změny v trestním právu na Slovensku na vyšetřování podvodů s evropskými dotacemi?

My pevně věříme, že žádný. V oblasti vyšetřování nebo generální prokuratury se většina lidí, kteří byli na speciální prokuratuře, stala součástí nově budovaných struktur, ať už generální prokuratury, nebo krajských prokuratur.

Problém je spíš s policejními sbory. Každá změna politické garnitury znamená rozpuštění speciálních úřadů. Něco jako NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu) byla na Slovensku NAKA (Národná kriminálna agentúra). Z lidí, kteří vyšetřovali ty nejzávažnější podvody, na těch úřadech nikdo nezůstal.

A vy nedokážete vyšetřit případ, když k tomu nemáte kvalitního, zkušeného policistu s dvacetiletou praxí, který přesně ví, co si může dovolit. Když bojujete proti organizovanému zločinu, automaticky bojujete proti skupině nejlepších právníků, a když nemáte znalosti a zkušenosti, nejste schopen ty lidi dostat před soud.

‚Poskok, který si honí ego.‘ Slovensko kritizuje Ficovu cestu do Moskvy, na protest přišly tisíce lidí Číst článek

Slovenský ministr vnitra, šéf vládní strany HLAS – sociální demokracie Matúš Šutaj Eštok označil vaši návštěvu za trestnou výpravu z Bruselu s cílem hledat záminky k zablokování unijních peněz pro Slovensko. Měli jste možnost si jeho slova už vyjasnit?

Neměli. Já jsem ho k tomu několikrát vybídl. Měl jsem možnost ale hovořit s ministrem zemědělství, se kterým jsme se i na základě těchto výroků sešli včera ve večerních hodinách. Hodinu jsme docela konstruktivně hovořili.

Měl jsem možnost hovořit i s ministrem inovací, který řekl, že se od těch slov distancuje. Naši misi vnímá pozitivně, jako možnost posunout Slovensko a čerpání dotací směrem, který by měl zahrnovat boj proti korupci.

Nicméně budeme to reportovat do evropských institucí jako nepřiměřené zastrašování mise, protože pan Eštok jako ministr vnitra si musel být vědomý, že tímto výrokem proti nám ihned spustí tu pátou proruskou kolonu, která začala vyhrožovat.

Jenom se koukněte na výroky některých politiků, koukněte se na sociální sítě, kde se nás ti lidé snažili zastrašovat nadávkami nebo výhrůžkami.

Co má být výsledkem kontrolní mise? A proč slovenská vláda tvrdí, že je kontrola účelová? Poslechněte si celý rozhovor výše.

Důrazně se ohrazuji proti slovům předsedy Hlasu-SD Matúše Šutaje Eštoka, že je mise kontrolního rozpočtového výboru EP v Bratislavě trestnou a politicky motivovanou výpravou, jejímž účelem je škodit Slovensku.



Přijeli jsme sem, abychom se bavili se všemi zainteresovanými… — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) May 26, 2025