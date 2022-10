Jakmile se slovenské hranice přestanou hlídat, může nastat problém, myslí si starosta Brumova-Bylnice

Policisté zůstanou na česko-slovenských hraničních přechodech nejméně do 28. října. Lidem žijícím v blízkosti hranice procházející Vlárským průsmykem přísnější režim nevadí. Prodloužení kontrol proti nelegální migraci vítá například starosta města Brumov-Bylnice na Zlínsku. Brumov-Bylnice 20:55 6. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroly na hranicích se Slovenskem. Policie zatím odhalila více než 1400 migrantů a 39 převaděčů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Řidič Petr Mik převáží náhradní díly a s kontrolami na hraničním přechodu ve Vlámském průmyslu problém nemá.

„Byla to rychlovka. V pondělí už jsem tu projížděl, takže jsem to zažil znovu. Na základě toho, co se děje, to k tomu asi patří.“

Kontroly policisté provádí také ve městě Brumov-Bylnice. Jeho místní část Sidonie přímo kopíruje československou hranici. Obyvatelům přísnější opatření zatím nijak nevadí.

„Je tam kontrola. Dneska mě zastavovali, jestli někoho nepřevážím, ale já jsem místní domorodec Petr Molitor,“ říká občan Brumova-Bylnice.

„Tady se i střílelo. Za poslední dobu tu třikrát chytali utečence. Mělo to začít dřív,“ myslí si.

„Na celnici se chvíli zdržíme, ale není to tak, že by nás to nějak omezovalo." popisuje situaci obyvatelka Sidonie paní Františka.

Znovuzavedení kontrol na státní hranici se Slovenskou republikou - vyhodnocení naší činnosti za období



05.10.2022 07:00 hod. - 06.10.2022 07:00 hod. #policiepp pic.twitter.com/Uz43UIN5fl — Policie ČR (@PolicieCZ) October 6, 2022

Má to smysl

Starosta Brumova-Bylnice Kamil Macek z KDU-ČSL přísnější kontroly na hranicích se Slovenskem vítá.

„Je to skvělé. Myslím si, že to má smysl, ale vidím to tak, že pokud se teď zamezí přílivu tímto opatřením, tak tady musí trvat minimálně dva, tři měsíce, protože každému z nás je jasné, že v momentě, kdy má kdokoliv z těch převaděčů mobilní telefon a můžou se tak navzájem informovat o tom, že je hraniční přechod zase otevřen a není tam žádná kontrola, tak je to problém,“ říká starosta.

Macek také připomněl, jak to v okolí Brumova-Bylnice vypadalo v září před zavedením kontrol.

„Na hranicích se objevila dodávka. Převaděč informoval lidi o tom, že jsou možná v Německu, na základě toho je vysadil na hranici a oni pěšky došli do Sidonie, kde je hranice se Slovenskem, nebo do Svatého Štěpána. Skupinka lidí šla pěšky po hlavní cestě nebo lesem. Víceméně se vždy nechali chytit, byly u toho policejní manévry s vrtulníky a s dodávkami. Tato situace se opakovala skoro každý druhý den.“