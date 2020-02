V Libereckém kraji přibývá úrazů na sjezdovkách. Policie lyžaře kontrolovala přímo na svahu

V Libereckém kraji podle policie přibývá úrazů na sjezdovkách. Statistiky ukazují, že lyžaři k sobě nejsou ohleduplní, nechovají se vždycky tak, jak by měli. Policisté proto ve středu vyrazili na kontrolu do jednoho ze ski areálů v Jizerských horách a spolu s ní Český rozhlas Liberec. Tanvaldský Špičák 19:17 19. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté se v Libereckém kraji vydali kontrolovat lyžaře přímo na sjezdovku. | Foto: Šárka Škapiková | Zdroj: Český rozhlas

Policisté kontrolovali sjezdaře přímo na lyžích, sami sjížděli svahy a pozorovali v terénu, jak se sjezdaři chovají. Soustředili se především na desatero mezinárodní lyžařské federace.

Desatero mimo jiné říká, že každý lyžař musí být ohleduplný, nikoho jiného neohrozit, pokud už se tak stane, musí poskytnout první pomoc a ihned zavolat záchranáře. Policie dávala pozor také na to, jak rychle lyžaři jezdí.

Policisté se ale nezaměřili jen na lyžaře. Například u snowboardistů kontrolovali, zda nezůstávají na sjezdovce sedět a nepřekáží tak třeba v úzkém nebo nepřehledném úseku. A policie se soustředila také na bezpečnostní prvky – hlavně přilby u dětí.

Policejní kontrola přímo na svahu Tanvaldského Špičáku. | Foto: Šárka Škapiková | Zdroj: Český rozhlas

Sjezdařské areály Jizerských hor loni navštívilo 881 tisíc lyžařů, úrazů záchranáři napočítali 800. Na první pohled se takové číslo nezdá jako vysoké, čítá ale i vážné úrazy, které v krajním případě končí i smrtí.

Podle policistů by lyžaři měli být ohleduplní, neměli by přeceňovat svoje síly a schopnosti a neměli by naopak podceňovat podmínky – ne vždy je sníh v ideální kondici, může být namrzlý, nebo naopak hodně mokrý, lyžař se tak snadno dostane do vyšší vrstvy sněhu a neovládne lyže tak, jak by potřeboval.