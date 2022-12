Vláda prodloužila kontroly na slovenských hranicích o dalších 14 dní. Rakušan navrhoval měsíc

Kontroly na českých hranicích se Slovenskem budou pokračovat dalších 14 dní, skončit by měly k 27. prosinci. Bez prodloužení by skončily 12. prosince. Po středečním jednání vlády to uvedl vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Počty běženců podle něj klesají a vláda bude dál sledovat, jak se situace v migraci bude vyvíjet během zimy.

Praha 14:03 7. 12. 2022 (Aktualizováno: 14:15 7. 12. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít