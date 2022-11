Bezpečnostní kontroly na Pražském hradě? ‚Zbytečné a dokonce kontraproduktivní,‘ tvrdí analytik

Policie zatím doporučila zachovat bezpečnostní kontroly na Pražském hradě. O zrušení nebo přehodnocení kontrol požádal ve středu v otevřeném dopise prezident Miloš Zeman ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). „Komplex Pražského hradu je obrovský, zejména venkovní prostory, kde je nejvíce turistů. Tam nějaká ochrana skutečně nemá ve větší míře smysl,“ tvrdí Josef Kraus, bezpečnostní analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Praha 0:10 11. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman ministru vnitra Vítu Rakušanovi napsal, že kontroly teď nepovažuje za správné a v souladu se zájmy občanů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prezident Miloš Zeman ministru vnitra Vítu Rakušanovi napsal, že kontroly teď nepovažuje za správné a v souladu se zájmy občanů. Doteď je veřejně nekritizoval.

Ochrana je určitě na místě, ale zaměřil bych ji více na prostory, které mohou být rizikové vzhledem třeba k bezpečnosti hlavy státu, upřesňuje bzepečnostní analytik Josef Kraus

Ministr vnitra Vít Rakušan řekl, že jeho resort navrhl zrušení kontrol už na začátku letošního roku, prezidentská kancelář tomu ale tehdy nebyla nakloněná, situace se ovšem změnila kvůli ruské agresi na Ukrajině.

Plošné kontroly, při kterých musí každý vstupující do areálu Pražského hradu projít prohlídkou, platí od roku 2016. O jejich nutnosti mluvil už v roce 2015 sám prezident Miloš Zeman, od té doby Hrad k jejich zrušení několikrát vyzvali zastupitelé Prahy 6.

Kontraproduktivní kontroly

Kontroly byly podle bezpečnostního analytika Josefa Krause dlouhodobě kritizovány z toho důvodu, že se Česko nachází v bezpečnostném prostředí.

„Samozřejmě nelze vyloučit případný útok – Pražský hrad navštěvuje ohromné množství lidí a je lákavým potenciálním měkkým cílem. Na druhou stranu nelze úplně z ničeho usuzovat nebo očekávat, že by k něčemu takovému mělo dojít.“

Podle Krause neměly kontroly šanci masovému teroristickému útoku zabránit. „Kontroly samy o sobě tak, jak byly prováděny, by stejně úplně nebyly schopny zabránit útoku masového rázu na větší množství návštěvníků. Osobně v nich nespatřuju nějaký smysl, což jsem nespatřoval ani na začátku.“

Naopak byly kontroly kontraproduktivní – docházelo k poměrně masovému srocování lidí právě u kontrolních bodů před rámy.

„Pokud by bylo cílem - nikoli třeba útok na hlavu státu nebo na jakéhokoli politického reprezentanta uvnitř komplexu - připoutat pozornost médií a zabít nebo zranit co nejvíce lidí, naprosto bez problému by si takový útočník vybral právě ta kontrolní místa, kde byla koncentrace lidí naprosto extrémní,“ popisuje Kraus.

„Z toho úhlu to bylo nejenom zbytečné, dokonce bych si troufl tvrdit i kontraproduktivní,“ shrnuje.

Teroristický útok?

O ponechání nebo zrušení kontrol rozhoduje policie. Ministr vnitra vysvětluje ponechání kontrol změnou situace – ruským útokem na Ukrajinu. „Co se týče třeba teroristického rizika, konflikt na Ukrajině nějak dramaticky pravděpodobnost nezvýšil,“ komentuje Kraus.

„Ale nemám informace, co má ministr vnitra, ten resort získává informace od bezpečnostních služeb, které tuhle situaci monitorují. Pakliže oni vyhodnotili, že se situace proměnila a je v tuto chvíli potřeba kontroly udržet, budeme jim v tom věřit,“ dodává.

Jaký způsob ochrany je v takových místech jako je Pražský hrad potřebný? „Ochrana je určitě na místě, ale zaměřil bych ji více právě na prostory, které mohou být rizikové vzhledem třeba k bezpečnosti hlavy státu,“ upřesňuje Kraus.

Jsem rád, že prezident se na sklonku svého mandátu rozhodl podporovat otevřenost Pražského hradu. Já o ni usiluji po celou dobu, co jsem ve funkci ministra vnitra. Zprvu to vypadalo nadějně, pak to zhatila válka na Ukrajině...

Vnitřní ochrana

Venkovní prostory ale podle Krause nemá velký smysl chránit. „Pražský hrad, celý komplex, je obrovský, zejména venkovní prostory, kde je nejvíce turistů. Tam nějaká ochrana skutečně nemá ve větší míře smysl, alespoň v bezpečném prostředí, kde se Česká republika nachází.“

Naopak je třeba dbát na bezpečnost vnitřních prostor, kde se pohybuje prezident a političtí činitelé. „Vnitřní prostory, kde se pohybuje prezident, případně jiní vysocí státní činitelé, zasluhují určitou míru ochrany. Tam už by se neměl jen tak každý dostat,“ tvrdí.

„Rozhodně by mělo docházet i ke kontrole toho, zda nedochází k propašovávání nějakých nebezpečných předmětů, chladných nebo palných zbraních, nástražných systémů a podobně. To je v podstatě standard, který je z hlediska ochrany vysokých státních činitelů aplikován na podobný druh objektů prakticky kdekoliv, nejen v České republice ale i v zahraničí,“ uzavírá Kraus.