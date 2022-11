Senátor Růžička: Kontroly na Hradě chápu jako pomstu za vyvěšené trenýrky. Opodstatněné nebyly

Prezident republiky Miloš Zeman žádá po ministru vnitra a policejním prezidentovi, aby co nejdříve zrušili či upravili bezpečnostní kontroly návštěvníků na Pražském hradě. Co ho po šesti letech vede k zásadní změně postoje a proč policie zatím na pokračování přísných kontrol trvá? Vladimír Kroc se zeptal senátora za KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 Jiřího Růžičky. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:44 16. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Růžička | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Spolu s místostarostou Prahy 6 Jiřím Lacinou jste už od roku 2018 veřejně vyzýval prezidentskou kancelář, aby zvážila nutnost policejních kontrol před Pražským hradem. Ta jejich nezbytnost stále hájila. Teď prezident republiky Miloš Zeman píše otevřený dopis ministru vnitra s tím, že s kontrolami nesouhlasí a přístup policie by se měl přehodnotit. Jak tomu rozumíte?

Popravdě tomu moc nerozumím. Když jsem ten jeho apel četl, nevěřil jsem trošku svým očím. Prezidentská kancelář tam totiž používá argumenty, které jsme s poslancem Janem Lacinou napsali už před třemi lety v našem prvním dopise.

Seznam Zprávy ve středu přišel se zjištěním, že firma Michala Pechana, sponzora Zemanovců, chystá v areálu Hradu rozšířené vánoční trhy, mimo jiné na druhém nádvoří. Kancelář prezidenta takovou spojitost odmítá. Připouštíte, že by vysvětlení obratu v názoru mohlo být takto jednoduché?

Tak jednoduché to asi úplně není, ale spojitost bych v tom trošku viděl, protože jak víme, byla tato firma velmi štědrým dárcem Strany práv občanů Miloše Zemana. A spojitost s panem Mynářem je tam naprosto jednoznačná.

Mohl být důvodem změny Zemanova postoje třeba i protest několika desítek lidí 28. října, kteří požadovali trvalé otevření hradního areálu?

To si nemyslím, protože my jsme psali první dopis do kanceláře před třemi lety. Tehdy hradní kancelář odpověděla, tiskový mluvčí se účastnil několika relací, kde vysvětloval oprávněnost těchto zábran. Další rok nám neodpověděli vůbec. Loni nám odpověděli velice všeobecně, jak je to nutné a že to pořád přetrvává.

Z bezpečnostního hlediska je Pražský hrad samozřejmě velice důležitý objekt, ale dneska jsme pravděpodobně mnohem dál. Nebezpečí dokážeme identifikovat a můžeme použít i jiné prostředky, než které dnes hyzdí Pražský hrad, znepříjemňují život všem návštěvníkům a zamezují průchodnosti jedné pražské čtvrti.

Připomeňte prosím, co bylo hlavním důvodem zavedení těchto kontrol na Pražském hradě v roce 2015?

Kdybych chtěl být protivný, tak připomenu to, že skupina Ztohoven tenkrát vyvěsila na střeše Pražského hradu červené trenýrky, které pak tým v čele s prezidentem ostentativně pálil na zahradě v Jelením příkopě. Krátkou dobu nato přišly kontroly v té podobě, v jaké tam jsou dnes. A tehdy jsme začali psát prezidentské kanceláři dopisy.

Odůvodnění tehdy bylo, že je nutné bránit prezidentovu bezpečnost. Dnes se hovoří o bezpečnosti návštěvníků. Bylo toto opatření podle vašeho názoru vůbec někdy opodstatněné?

Jsem přesvědčený o tom, že nebylo. Samozřejmě bychom se mohli bavit o opodstatněnosti opatření přímo v areálu Pražského hradu, ale naprosto neopodstatněné je v Jelením příkopě, v zahradách. Tam to skutečně byla z mé strany jenom snaha ukázat, kdo tam vládne. Žádné bezpečnostní důvody v tom já osobně nevidím.

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že šlo jenom o pomstu za vyvěšené trenýrky. Na bezpečnost si to jenom hraje a my chceme, aby checkpointy a protitankové ježky byly z Hradu odstraněny. Aby mohla veřejnost používat Hrad jako svoji přirozenou cestu, na kterou byla po léta zvyklá.

Pražský hrad přesto dosud argumentoval bezpečností. Opravdu se bezpečnostní situace mohla tak radikálně změnit od dob prezidenta Václava Havla, který naopak Pražský hrad otevřel všem?

My, co si pamatujeme, jak byl Pražský hrad otevřen na začátku 90. let, kdy se tam udělaly krásné úpravy v Jelením příkopě a vůbec v celém areálu Pražského hradu, jsme to nesli s velkou nelibostí. Prostě všechny krásy Pražského hradu a Jeleního příkopu nám byly odepřeny a já jsem přesvědčený o tom, že to bylo z jisté zvůle. A to, co mi postupem doby začalo vadit ještě více, bylo to, jak prostory Hrady začaly nesmírně chátrat.

Člověku to rvalo srdce, když tam přišel. Takže to byl důvod k tomu, abychom na to upozorňovali a žádali, aby se Pražský hrad zpřístupnil veřejnosti. Věřím, že složka, která to má dnes na starost, to posoudí, a že se kontroly s postupem doby uvolní tak, aby to bylo co nejméně obtěžující pro návštěvníky a co nejpřínosnější pro lidi, kteří tam chtějí dojít.

