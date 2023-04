Konec rámů a šacování kabelek? Bezpečnostní kontroly na Hradě se zmírní, říká Rakušan

Bezpečnostní kontroly návštěvníků Pražského hradu se zmírní. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Skutečně jdeme cestou, že kontroly v nějakém režimu zachovány musí být, ale už nebudou vypadat takhle,“ řekl Rakušan s tím, že bezpečnostní opatření budou „přijatelnější“. Na dosavadních opatřeních mu vadí, že vytváří fronty, které jsou paradoxně bezpečnostním problémem. Původní zpráva Praha 17:25 12. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie na Pražském hradě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyndat všechny věci z kapes, projít bezpečnostním rámem a nechat si prohlédnout zavazadlo. Takovou kontrolu již téměř sedm let musí projít lidé, kteří chtějí navštívit Pražský hrad.

V dohledné době by se však pravidla pro vstup do Hradu měla změnit. „Už od nástupu do funkce jsem říkal, že kontroly jsou enormně masivní a že potenciálně mohou způsobovat paradoxně bezpečnostní problémy. Pokud se totiž někde objevuje dlouhá fronta, tak to nemusí být zrovna opatření, které vede ke snížení potenciálního nebezpečí,“ zdůvodnil Rakušan plánované rozvolnění kontrol kolem Hradu pro server iROZHLAS.cz.

Už před rokem podle něj byla blízko dohoda, aby opatření nebyla tak masivní, ale přišla válka na Ukrajině. „Nastoupil nový prezident, který jasně řekl, že má stejný názor jako já od začátku a podpořil to, že to bezpečnostní komunita zkoumá. Skutečně jdeme cestou, že kontroly v nějakém režimu zachovány musí být, ale už nebudou vypadat takhle. Přesný komentář nechám na Pražském hradu, na policii, ale jsem rád, že jsem k tomu svou aktivitou snad pomohl,“ okomentoval nově připravované postupy.



Analýza na Hradě

Prezidenta Petra Pavla se závěry bezpečnostní analýzy seznámili policisté již minulý týden. Mluvčí policejní prezidia Jozef Bocán pro ČTK uvedl, že policie zveřejní bližší informace koncem týdne.

Policie například loni v červenci obhajovala zachování kontrol tím, že trvají od roku 2016, kdy vláda vyhlásila první stupeň ohrožení terorismem. Pražský hrad byl podle ředitele odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra Radka Šubrta vyhodnocen jako vysoce rizikové místo. A jde o měkký cíl, dodal.

Kontroly trvající od srpna 2016 byly zejména zpočátku pověstné dlouhými frontami před vstupem do hradního komplexu. Předloni o Velikonocích byly přerušeny, policie kontrolovala jen namátkově. V květnu ale museli návštěvníci opět začít chodit přes bezpečnostní rámy.