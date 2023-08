Bezpečnostní akce na silnicích. ,Dohlížet se bude na rychlost i telefonování,‘ slibuje dopravní policie

Ve čtvrtek zahajuje dopravní policie bezpečnostní akci na silnicích – s koncem prázdnin budou policejní hlídky dohlížet na bezpečný návrat lidí z dovolených, plánují se i kontroly. Šéf dopravní policie Jiří Zlý mluví také o novele, která zpřísní pokuty za přestupky. „Při jízdě na červenou bude pokuta od 4,5 tisíce do 5,5 tisíc korun,“ uvedl Zlý v pořadu Ranní interview na Radiožurnálu. Rozhovor Praha 17:25 31. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Při jízdě na červenou bude pokuta od 4,5 tisíce do 5,5 tisíc korun,“ říká Zlý | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na co přesně se na konci prázdnin zaměříte?

Tak jako každoročně na začátku i na konci prázdnin se zejména dopravní policisté soustředí na dohled na dodržování pravidel silničního provozu na hlavních tazích, což jsou dálnice a silnice prvních tříd.

Do této akce jsou také zapojeni kolegové ze služby pořádkové policie, případně cizinecké policie. Ti mívají svá kontrolní stanoviště zpravidla na silnicích nižších tříd, případně v obcích, kde dohlíží na dodržování základních pravidel.

Dopravní policisté se s nasazením techniky soustředí zejména na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, na věnování se řízení, což souvisí s držením hovorového zařízení za jízdy, případně způsob jízdy, jako je jízda v jízdních pruzích na dálnici.

Samozřejmě také věnují pozornost zákazům předjíždění nákladních vozidel. Musím také zdůraznit, že součástí každé základní kontroly je také dechová zkouška na alkohol a v případě podezření na použití omamných látek také test na drogy.

Takže kontroly budou zaměřené i na řidiče nákladních aut a třeba autobusů?

Ano, samozřejmě, tak jako v průběhu celého roku. Jelikož priorita dopravní policie je nejen v letošním roce viditelný dohled, ale také kontrola dodržování pravidel ze strany nákladních vozidel, tak aby byla zajištěna maximální plynulost silničního provozu na hlavních tazích, tedy dálnicích.

Polemika o pokutách

Datoví novináři serveru IROZHLAS.cz zjistili velký nepoměr v pokutách za přestupky v Praze. Například za nedání přednosti zprava byla loni průměrná pokuta tisíc korun, ale za jízdu na červenou skoro o polovinu nižší. Máte pro to jako šéf dopravní policie nějaké vysvětlení? Podle jakých pravidel se policisté rozhodují při udělování pokut?

Pro to v žádném případě není jednoduché vysvětlení.

Řídíme se zásadami teorie práva. Teorie českého práva hovoří o správním uvážení a to nejen v případech, kdy policista uděluje pokutu na místě v příkazním řízení, ale také v případech rozhodování správního orgánu obcí s rozšířenou působností nebo v případě trestního řízení soudu. Takže tady polemika jestli je pokuta nižší nebo vyšší vůbec nepřísluší.

Pakliže je udělena v souladu se zákonem, pak tak policie postupuje. U obou těchto typů přestupku, které mají samostatnou skutkovou podstatu, v současné době zákon hovoří o tom, že pokutu do 2,5 tisíce korun lze udělit příkazem na místě.

Musím zdůraznit, že v tomto případě dal zákonodárce interval od nuly, tedy domluvou, do výše 2,5 tisíce korun. Navíc řidič při spáchání takového přestupku dostane příslušné body. V případě jízdy na červenou je to pět bodů podle současné právní úpravy. V případě nedání přednosti jsou to čtyři body.

Určitým způsobem to vyřeší novela zákona, kterou v pátek prakticky podepsal prezident republiky a která vstoupí v účinnost od 1. ledna.

A zde u jízdy na červenou bude pokuta v příkazním řízení od 4,5 do 5,5 tisíce korun pokuty, tedy spodní hranice stoupne na 4,5 tisíce. U nedání přednosti bude pokuta na místě ve výši od 2,5 tisíce do 3,5 tisíce korun. Tedy spodní hranice již nebude od takzvané nuly.

