Konvalinka: Senioři se za tenisky nebo iPhone očkovat nenechají. Lidi bych k vakcíně motivoval i finančně

Epidemie koronaviru v Česku dále zpomaluje. Klesají počty pozitivních testů i reprodukční číslo. „Přestože se už lidé veselí společně venku, čísla vypadají relativně dobře. Jsem optimista, ale hodně záleží na tom, jestli se nám podaří doočkovat minimálně nejstarší nejohroženější skupinu obyvatel," upozorňuje biochemik Jan Konvalinka. Praha 16:53 31. července 2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předpokládá, že do poloviny září by mohlo být proočkováno 70 procent české populace. Podle Konvalinky to ale úplně reálné není. Připomíná, že podle dat počet očkovaných každým dnem klesá.

„Na vrcholu to bylo přes sto tisíc denně, teď jsme někde přes 60 tisíc a velká část z toho jsou lidé, kteří jdou na druhou dávku. Ubývá těch, kteří se nechají očkovat. Přestože máme plně očkovaných teprve necelých 50 procent populace. A ještě jednou, nejzávažnější je to u lidí 65+, kde máme asi 80procentní proočkovanost. A to je pořád málo. Protože varianta delta je tak infekční, jak je, je bohužel velmi pravděpodobné, že neočkovaní lidé nakažení budou,“ vysvětluje.

Velká centra nestačí

Podle Konvalinky je potřeba vymyslet inovativní triky, které by seniory přesvědčily, aby se nechali očkovat. Nestačí podle něj vytvořit velká očkovací centra a čekat, že senioři z Hory Svatého Šebestiána tam za půl dne s třemi přestupy dojedou.

„Navíc za tenisky nebo za iPhone. Toto nebude fungovat. Potřebujeme mobilní týmy, které budou objíždět vesnice. Potřebujeme úzkou spolupráci s praktiky, kterým bych se skoro ještě omluvil za to, jak špatně se k nim vlastně ministerstvo chovalo těch mnoho měsíců, kdy jim nedávalo vakcíny, ochranné pomůcky ani správné pokyny, jak to dělat. A pak vymýšlet nové a nové přístupy. Byl bych i pro to lidi motivovat finančně. Protože se to vyplatí. Jinak tady máme zase určité nebezpečí, že dojde k zaplňování nemocnic a ke zbytečným úmrtím, kterým se můžeme vyhnout,“ naznačuje.

„V každém případě hledal bych inovativní způsoby, jak lidi motivovat. Primárně bych cílil na starší populaci.“ Jan Konvalinka

Konvalinku prý nepopuzuje ani návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), aby státní zaměstnanci očkovaní proti covidu od 1. ledna letošního roku dostali dva dny placeného volna.

„A zejména proto, že, jak jsem pochopil, tak je to i se zpětnou platností. Že to přijde na jednadvacet miliard, jsem si neuměl spočítat. To je trochu drahé. Ale v každém případě hledal bych inovativní způsoby, jak lidi motivovat. Primárně bych cílil na starší populaci,“ opakuje biochemik.

‚Zrušení roušek jsem nerozuměl‘

Na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zrušení povinného nošení respirátorů a roušek uvnitř, protože není dostatečně odůvodněné, má Konvalinka podle svých slov dva názory, které se vzájemně vyvracejí.

„Opravdu si myslím, že je tady určitě nebezpečí, že bude pandemie zneužita státy a vládami – a nemyslím jen naši vládu –, k tomu, aby se velmi rychle přijímala rozhodnutí, která omezují lidskou svobodu. Je třeba velmi pečlivě to ohlídat. Z tohoto hlediska jsem velmi rád, že máme Nejvyšší správní soud, který dává pozor na to, aby omezení svobody byla dobře zdůvodněná a jen ta nezbytná,“ říká biochemik a pokračuje:

„Na druhou stranu v případě zrušení roušek jsem tomu rozhodnutí úplně neporozuměl. Vyhlášku jsem četl a byla velmi dobře zdůvodněná. Roušky nebo respirátory se nosí takřka po celém světě v hromadných dopravních prostředcích a v interiérech obecně. Není to výmysl ani ministra Vojtěcha, ani českých epidemiologů.“

Konvalinka dodává, že je velmi obtížné chtít několik týdnů nebo měsíců po tom, co se objeví nová varianta viru, jasné epidemiologické důkazy se statistickou věrohodností.

„Že to pro určité skupiny bude nezbytné, zatímco pro jiné to nezbytné není. A stanovit výjimky, pro které lidi roušky není třeba nosit. To je opravdu velmi obtížné udělat a tady se nedivím ministerstvu, že s tím má problém. Pevně doufám, že se nejedná o válku ministerstev, kde si právníci budou přehazovat nějaké argumenty, a kvůli tomu začnou umírat lidi,“ doufá.