Konvoj amerických vojáků projíždí Českem. Tři skupiny jsou v Rančířově, čtvrtá se zdržela

Do Rančířova na Jihlavsku v pondělí dorazily tři skupiny druhého konvoje amerických vojáků, čtvrtá čeká v kasárnách v Ruzyni, v trase bude pokračovat večer. Zdržení nabrala kvůli zpoždění třetí skupiny, která měla technickou závadu na jednom z automobilů. Rančířov/Praha 9:48 24. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do České republiky vjela 22. května v Rozvadově první vozidla amerického vojenského konvoje, který se přesouvá na cvičení NATO v Maďarsku. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

První konvoj, který vstoupil na české území v sobotu večer, už Česko opustil, informovala mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Poslední, třetí konvoj se bude přesunovat v pondělí v noci, odjet z Česka má 26. května. Každá část konvoje je rozdělena na menší skupiny, aby se omezil vliv na silniční provoz.

Metnar jednal s prezidentem. Řešili bezpečnostní situaci, Zeman podpořil navýšení rozpočtu obrany Číst článek

První část druhého konvoje přijela z Německa do Česka v neděli zhruba kolem 20.30, další tři skupiny pak každá s odstupem zhruba hodiny. Do Rančířova dorazila první skupina v pondělí kolem 3.00, druhá o hodinu později. Třetí nabrala zpoždění kvůli závadě, do stanového tábora na Jihlavsku přijela před 9.00.

„Čtvrtou skupinu jsme kvůli tomu, aby nepřijela do Prahy ráno v dopravní špičce, odklonili na Ruzyň. Zůstává do večera,“ řekla Dvořáková.

Dodala, že se následně stane čtvrtou skupinou posledního konvoje, který se bude přes Česko přesunovat v pondělí v noci.

Celkem se přes Českou republiku přesunuje ve třech konvojích rozložených do tří večerů asi 700 amerických vojáků, kteří s sebou budou mít podle Johna Ambelanga, mluvčího 2. jezdeckého pluku, asi 150 kusů techniky. České zdroje uvádějí až 190.

Míří na cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021. Návrat Američanů z cvičení je naplánován na 12. až 16. června.

První konvoj opustil Česko a druhý dojíždí do Rančířova



Zajistit hladký průjezd konvojů a plynulost silniční dopravy je naší prioritou. Dvě skupiny druhého konvoje jsou v Rančířově, třetí je na cestě. Čtvrtá skupina byla odkloněna na Ruzyň. Tam počká do večera #DefenderEurope pic.twitter.com/0ZrsskRaix — Armáda ČR (@ArmadaCR) May 24, 2021