Konvoj i letouny nad hlavou. V Plzni pokračují největší oslavy konce druhé světové války

V Plzni pokračují Slavnosti svobody - největší oslavy konce druhé světové války v České republice. Během nich mohou zájemci vidět dobovou techniku i život vojáků ve třech historických táborech. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout těžkou techniku včetně tanků, ale i zázemí. Slavnosti svobody budou v Plzni probíhat až do pondělí 6. května, kdy je ukončí vzpomínkový akt u památníku „Díky, Ameriko!" Tradiční Convoy of Liberty projde městem v neděli. Plzeň 16:23 4. května 2019

I téměř po tři čtvrtě století od konce války se do Plzně vrátilo šest amerických a čtyři belgičtí veteráni, kteří jako mladíci západ Čech v roce 1945 osvobozovali | Foto: Chaloupka Miroslav | Zdroj: ČTK

„Máme tady spoustu obrněnců, half-tracky, polopásy, tanky. Taky nákladní vozidla, těžké tahače tanků, spoustu džípů a dokonce i průzkumné letadélko Papera a velitelskou sekci,“ vysvětluje jeden z organizátorů Pavel Rogl.

A téměř po tři čtvrtě století od konce války se navíc do Plzně vrátilo i šest amerických a čtyři belgičtí veteráni, kteří jako mladíci západ Čech v roce 1945 osvobozovali.

Nejstaršímu z veteránů bude letos 97 let. I přes vysoký věk se všichni, kterým to zdraví dovolí, od roku 1990 pravidelně do Plzně vracejí. „Vždy, když sem přijedeme, tak si říkáme, že už je to asi naposledy. Říkali jsme si to i vloni, ale jak vidíte, naposledy to nebylo,“ řekl belgický veterán Michel Gilain, jenž od svých 16 let působil v odboji. K Plzni ho kromě vzpomínek vážou i rodinná pouta, jeho syn se oženil s Plzeňankou.

Veteráni si v pátek, kdy oslavy začaly, promluvili s místními studenty a zúčastnili se i pietních aktů. V sobotu se setkali na besedě s veřejností. V neděli se potom zúčastní konvoje historických vozidel s názvem Convoy of Liberty, a na závěr oslav v pondělí vzpomínkového aktu u památníku „Díky, Ameriko!“

Kolona s letouny nad hlavou

Nedělní tradiční kolona vojenských historických vozidel se seřadí v Sukově ulici a v 11 dopoledne vyrazí přes Klatovskou třídu na náměstí Republiky. Nově ji doprovodí ve vzduchu i vojenské letouny. Přední místo v konvoji bude patřit džípům s americkými a belgickými veterány. Řidiči tak v Plzni musí počítat s omezením dopravy.

Jana Komišová z městského odboru prezentace a marketingu upozorňuje, že letos nebude možné sledovat kolonu ze Saského, tedy z Rooseveltova mostu. „V letošním roce probíhá rekonstrukce Saského mostu. Není možné sledovat konvoj z této oblasti, protože se opravují právě chodníky. Doporučujeme tedy chodcům, aby využili jinou přístupovou cestu na náměstí Republiky,“ vysvětluje.

Program slavností nabízí také hudební vystoupení, rodinnou soutěž, výstavy a další doprovodné akce. V sobotu například vystoupí New Time Orchestra a Hana Holišová, Čechomor nebo švédská metalová skupina Sabaton.