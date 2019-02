V Kopřivnici chystají přestavbu centra za desítky milionů korun, práce začnou v polovině roku

Kopřivnice je město, kde je centrum jinde než náměstí. Neobvyklou historickou anomálii se už asi změnit nepodaří. Co by ale mělo začít už letos v létě, je kompletní přestavba centra. Jako první se město musí vypořádat s potokem Kopřivnička, který pod centrem protéká. Kopřivnice 8:15 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Kopřivnici je centrum jinde než náměstí. | Zdroj: Kamil Mrva Architects

Šéf odboru rozvoje kopřivnické radnice Jiří Štěpán ukazuje na plánek nového centra na prezentačním panelu výstavy o revitalizaci hlavního prostranství. Dvě čárkované linie ukazují asi 150 metrů dlouhý tunel pro potok v zemi před kulturním domem.

„Zatrubnění je v havarijním stavu a je potřeba ho celé vyměnit. Celé řečiště se vykope a bude se tam dávat speciální trouba, ve které Kopřivnička poteče. Takzvaný tubosider,“ vysvětluje Českému rozhlasu Ostrava Štěpán.

Brána. Ústředním motivem návrhu je nový objekt v samotném středu území. | Foto: Kamil Mrva Architects

Nultá etapa má začít v polovině roku. Pracovat se bude postupně, takže průchod centrem bude volný. Stejně tomu má být i v dalších dvou letech, kdy začne vznikat samotná nová tvář kopřivnického centra. Před třemi lety ji dali dohromady architekti pod vedením Kamila Mrvy, současného nezávislého radního.

„Největší změna je ve vizuálu. Na jedné straně je to vyčištění, sjednocení do jasných, pravidelných tvarů, to znamená obdélník shromažďovacího prostředí s dominantní bránou nebo přístřeškem, nebo to je takový amfiteátr. Dalším důležitým prvkem je skleněný pavilon, který bude sloužit pro výstavní účely,“ popisuje architekt.

Jako smart města

Nová bude také dlažba, kdy stávajících 26 různých druhů materiálů nahradí jen několik vybraných typů. Radnice počítá s náklady přes 100 milionů korun.

„Slibujeme si od toho tedy, že Kopřivnice konečně získá atraktivní moderní centrum města, které bude zajímavé nejenom pro občany města, ale i pro jeho návštěvníky. Chceme tam využít už i moderní prvky, jako jsou elektronické lavičky, WiFi a jiné podobné, které dneska nabízí smart města,“ říká starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný (ODS).

Kopřivnice zároveň plánuje po vzoru třeba Prahy nebo Brna připravit manuál, jak mají vypadat veřejná prostranství. Chce tím tlačit hlavně na soukromé majitele budov, aby odstranili nebo změnili značné množství velkoplošných reklam.