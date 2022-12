Kordová Marvanová: Rezignovat nehodlám. Podpořit menšinovou radu pro mě byl morální problém

Volba pražského primátora se odkládá na únor příštího roku po tom, co senátorka a zastupitelka Hana Kordová Marvanová nepodpořila svým hlasem kandidáta Spolu Bohuslava Svobodu. Rezignuje na svůj mandát vzhledem k současné vlně kritiky? Jak odkládání volby ovlivňuje rozvoj města? Praha 20:17 19. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Obracela se na mě řada voličů, kteří volili Spolu nebo kteří volili přímo mě v senátním obvodu a sdělovali mi, že pokud toto podpoříme nebo pokud já osobně to podpořím, tak to je naposledy, kdy nás volili,“ říká Kordová Marvanová v rozhovoru | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po tom, kdy se definitivně nedohodli na nové pražské koalici vyjednavači Spolu, hnutí STAN a Pirátů, se koalice Spolu dohodla s hnutím ANO, že společně zvolí nového primátora, a s ním u moci zůstane stará rada zastupitelstva. K tomu mělo dojít ve čtvrtek na jednání zastupitelstva, ale nakonec nedošlo. Vy jste se totiž rozhodla, že nepodpoříte kandidaturu vašeho lídra Bohuslava Svobody. Tím bylo jasné, že pro jeho zvolení nebude dost hlasů a volba byla odložena na únor. Dala jste svým rozhodnutím přednost své image před zájmy Pražanů, jak o vás řekl ve čtvrtek kandidát na primátora Bohuslav Svoboda?

Rozhodně to tak není. Myslím, že jsem dala přednost tomu, co mi Pražané naopak psali. Ta situace nabrala rychlý spád. Týden předtím se ukázalo, že Spolu by s ANO mělo vytvořit dohodu o podpoře menšinové rady. Bylo to nazýváno médiích jako opoziční smlouva, jako poměrně nestandardní řešení.

Nechtěla jsem přispět k tomu, aby vznikla opoziční smlouva ohledně vedení Prahy. Rozhodovala jsem se asi týden, měla jsem s tím velký morální problém, říká senátorka a pražská zastupitelka Hana Kordová Marvanová (koalice Spolu)

Já jsem nad tím velmi přemýšlela a zároveň se na mě obracela řada voličů, kteří volili Spolu nebo kteří volili přímo mě v senátním obvodu a sdělovali mi, že pokud toto podpoříme nebo pokud já osobně to podpořím, tak to je naposledy, kdy nás volili.

Dostala jsem velké množství hlasů lidí protestujících proti tomu.

Můžete říci, jak velké toto množství řádově je?

Nevím, stovky.

Vy říkáte stovky, na druhé straně ve volbách to byly desetitisíce hlasů.

Nesetkala jsem se s tím, že by to někdo podporoval. Konzultovala jsem to s lidmi, kteří mají blízko jak ODS, tak ke Spolu, k TOP 09, KDU-ČSL. I já jsem byla toho názoru, že to je vlastně to nejhorší možné řešení. Pokud by vznikla menšinová rada Spolu s podporou ANO, tak by to znamenalo pokračování nestability. To byl návrh, který měl platit vlastně jenom do února a nevědělo se, co bude pak.

Velmi důkladně jsem to zvažovala asi týden a zároveň jsem i vyjednavačům, s kterými jsem hovořila, tedy s představiteli našeho klubu, řekla, že s tím mám velký morální problém. Nechtěla jsem přispět k tomu, aby vznikla opoziční smlouva ohledně vedení Prahy, navíc jenom dočasná. To jsem jim sdělila.

‚Svoboda má mojí podporu‘

Ale teď mluvíte o celé menšinové radě, zatímco ve čtvrtek se mělo hlasovat jenom o primátorovi.

Návrh, že by bylo možné zvolit pana Svobodu primátorem, vyplynul ve středu večer těsně před zastupitelstvem. Koneckonců jeho roli jako budoucího primátora nezpochybňovali ani Piráti, ani STAN, ani ANO. To znamená, že byla šance, že by mohl být aspoň částečně konsensuálně zvolen zastupitelstvem.

Pozdě večer jsme ještě ve středu obdrželi stanovisko jak naší legislativy, tak ministerstva vnitra, že po právní stránce to možné je. A pak už ve čtvrtek od rána běželo zastupitelstvo. Já jsem říkala, že pan Svoboda má moji podporu, takto jsem se vyjadřovala i v médiích, a to trvá doteď.

Uvažujete o tom, že byste se vzdala mandátu?

Ne, o tom opravdu neuvažuji. Jsem z toho zklamaná, protože myslím, že to řešení, které se zvolilo, je diskutabilní. Přečtěme si všechny možné názory, že se o tom mělo diskutovat, a ne rovnou přistoupit na návrh, který notabene předložil zástupce ANO. Já jsem to vyhodnocovala tak, že pro ANO je to dobrá nabídka, protože se dostane už aspoň jednou nohou k vládnutí. Pro nás to ale byla past. A v tomto smyslu byly i komentáře v médiích.

Volba primátora byla odložena na devátého února. Očekáváte, že by k dohodě mohlo dojít ještě dřív?

Myslím, že tomu nic nebrání. Zablokovalo se to kvůli nesouladu o počtu křesel pro jednotlivé strany v radě. Mám informace, že kdyby Spolu netrvalo na většině v radě, mohlo by to pomoci.

