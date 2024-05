Korespondenční volba není dobrý nápad. Je to volba nižší kvality, tvrdí místopředseda ANO Vondráček

Sněmovna ve čtvrtek znovu projedná koaliční návrh novely, která má umožnit Čechům v zahraničí volit korespondenčně. Ve druhém čtení bude čas na pozměňovací návrhy. Opoziční ANO nyní s korespondenční volbou nesouhlasí. A to přesto, že dříve možnost volby poštou prosazovalo. Jeho šéf Andrej Babiš v roce 2018 řekl, že by mohla zvýšit volební účast. Místopředseda ANO Radek Vondráček pro Radiožurnál teď uvedl, že korespondenční volba není dobrý nápad. Rozhovor Praha 9:24 9. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Vondráček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč jste teď proti zavedení korespondenční volby? Nezvýšilo by to, jak říkal váš předseda, opravdu volební účast?

V případě, že to koalice prosadí, tak zjistíme, nakolik to zvedlo volební účast. Je to v podstatě nějaký výhled, nějaká spekulace. Nemyslím, že to bude až takové, jak si od toho někteří navrhovatelé slibují. Od té doby uplynulo hodně času, událo se hodně ve světě. Všude, kde korespondenční volba platí, tak se najdou případy jejího zneužití. To je jedna věc.

„Pokud chodí k volbám 60 nebo 62 procent, tak tohle je způsob, jak účast navýšit.“ Andrej Babiš (2018)

A to tenkrát nebylo?

Samozřejmě některé případy jsou od roku 2018 a později. Naposledy jsem ve Sněmovně citoval jeden případ, který se stal ve Španělsku v jedné z enkláv v loňském roce. Ty případy se stávají. Před mnoha lety jsem byl příznivce elektronické volby a byl jsem se podívat v Estonsku. A když se teprve seznámíte blíže s tím systémem, tak si ten názor upravíte. To je normální, to je přirozené.

Přesto pobaltské země tento systém provozují už poměrně dlouho...

Provozují, ale přece jen Estonsko velikostí obyvatel... A k tomu přístupu, oni také přiznávají nedostatky, které mi říkáme, že mají, ale oni zkrátka při té velikosti nad tím mávnou rukou.

Češi v zahraničí volí hlavně strany dnešní vlády, ANO má u nich klesající podporu a extrémům se nedaří Číst článek

Je teď hnutí ANO jednotné v tom odmítavém postoji, nebo není?

Je, to je stále. Myslím si, že to je zásadní otázka, protože těch argumentů přibylo. Přibylo jich na úrovni ústavně-právních, kdy skutečně zavedení korespondenční volby jenom pro voliče v zahraničí a nikoli pro vnitrostátní, tak vzniká určitý nepoměr mezi voliči v zahraničí a těch doma.

Na to upozorňoval třeba pan profesor Aleš Gerloch, že můžete bydlet v polském Těšíně a volíte poštou. Bydlíte v Českém Těšíně a musíte jít do volební místnosti. Ale to je třeba jenom takový příklad.

Takže pokud by tedy byla možnost korespondenčně volit i na území Česka a tedy i ze zahraničí, tak byste byl pro?

Ne, ne. Ona obecně korespondenční volba je v podstatě volba nižší kvality, která je náchylnější k tomu, že dochází k manipulacím. A hlavně je narušen princip tajnosti – nejdete za plentu, a s tím neuděláte nic. To nejde nahradit.

‚Může narušit důvěru ve volby‘

Pojďme k setkání pracovních skupin, kde jste se se zástupci koalice snažili dohodnout na kompromisu. Například šéfka vašeho poslaneckého klubu Alena Schillerová po setkání pracovní skupiny v březnu působila spíše optimisticky. Teď ale i od koalice zní, že jste se nakonec nedohodli. Co se stalo?

Účastnil jsem se všech jednání. Musím říct, že pracovní skupina splnila svoje zadání, to znamená, produktem je šest pozměňujících návrhů, které zlepšují kvalitu toho návrhu a eliminují škody, když to tak řeknu. Větší ambice neměli. Byly to spíše technické změny, technická jednání. Ten základní princip, že korespondenční volba není dobrý nápad - když to shrnu, dám to naplacato – tak to se samozřejmě u hnutí ANO nemění.

Tak, jak jsme to tedy slyšeli v roce 2018 od vašeho předsedy, že by pro tu volbu byl, tak vy teď jednoznačně říkáte, že ten návrh zákona je v jakékoli podobě pro vás nepřijatelný.

Víme o tom víc, máme mnoho nových informací. Máme na to jasný názor, že korespondenční volba v českém právním řádu může narušit důvěru ve volby, může narušit ten velmi stabilní systém, a tak se k tomu stavíme a budeme proti a jsme proti.

Korespondenční volba prošla prvním čtením. Poslanci ji podpořili po šesti dnech jednání Číst článek

Čekají nás ve čtvrtek a případně možná i další dny ve Sněmovně dlouhá jednání a možné obstrukce od hnutí ANO? Bude tomu tak, jak to plánujete?

Možná bych to ani nenazval obstrukce. Zaprvé první čtení, tam se snad 40 lidí vůbec nedostalo ke slovu. To je něco, co se v této Sněmovně nestalo za celých 30 let, aby první čtení bylo takto zastaveno proti jednacímu řádu. Myslím, že ti, kteří nemluvili, určitě budou mít právo a prostor se vyjádřit.

Pak je tady určitě debata o pozměňovacích návrzích. To není jenom těch šest, na kterých jsme se dohodli. Díval jsem se do systému a co vím, tak je jich tam minimálně 14. My určitě chceme posunout účinnost.

Jestliže už nám koalice tvrdí, jak to dělají pro krajany venku, tak jsme říkali: bojujte proti spekulacím, že to děláte jenom kvůli volbám v roce 2025. Posuňme účinnost, která je logická, protože naběhne zákon o správě voleb jako celek, dejme to až od roku 2026.

A tady se trošičku koalice odkopala. A ukázala, o co jim opravdu jde. A my na to konto máme pozměňující návrh, že se posouvá minimálně účinnost do doby, než bude platit elektronický systém voleb, než bude platit nový zákon o správě voleb.