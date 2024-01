Přetahovaná o korespondenční volbu začíná. Poslanci začnou řešit, zda půjde v zahraničí poslat hlas poštou

Poslance čeká na mimořádné schůzi několikadenní debata o korespondenční volbě. Pětikoalice chce prosadit, aby Češi v zahraničí mohli své hlasy zasílat poštou.

Opoziční ANO a SPD jsou ostře proti. Mluví o možném ohrožení tajné volby. Netají se proto tím, že při jednání chystají obstrukce.

Pokud návrh projde, mohli by Češi v zahraničí korespondenční volbu poprvé využít příští rok ve volbách do Sněmovny. Od roku 2026 by mohli dopisem hlasovat také v prezidentských a evropských volbách. Praha 6:00 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko zůstává jednou ze čtyř zemí EU, kde není korespondenční volba ze zahraničí povolena (ilustrační foto) | Foto: Imago Images/Fotostand/K. Schmitt | Zdroj: Reuters

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci korespondenční volby ale poukazují na to, že je to pro mnohé voliče časově i finančně nákladné. Pokud by návrh prošel, čekala by je místo několikahodinového dojíždění jen cesta s hlasovacím lístkem v obálce na nejbližší poštu.

K hlasování by poštu mohlo využít několik set tisíc Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem.

Podle premiéra Petra Fialy z ODS má korespondenční volba přinést lidem možnost naplnit jedno ze základních občanských práv. „Věřím, že v Poslanecké sněmovně nakonec přes všechny ohlašované obstrukce tato správná věc projde a bude prosazena,“ uvedl začátkem ledna poté, co změnu jeho vláda podpořila.

Zásada tajné volby

Kritici z opozice naopak varují před možným ohrožením demokracie a o možné kolizi s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné. „Považujeme snahu urputně a překotně měnit pravidla voleb a volební účasti tímto způsobem za pokus o manipulaci s pravidly voleb bez širší debaty ve společnosti,“ poznamenal pro Radiožurnál předseda ústavně-právního výboru Sněmovny Radek Vondráček z ANO.

Volby poštou budou ‚maso ve Sněmovně‘. Bez Ústavního soudu se neobejdeme a je to správně, míní Šídlo Číst článek

Zavedením korespondenční volby chce podle šéfa SPD Tomia Okamury vládní pětikoalice nedemokraticky zvrátit výsledky budoucích voleb.

„Navrhovaný způsob korespondenční volby porušuje veškeré klíčové zásady volebního práva zakotvené v české Ústavě, kterými jsou rovnost, přímost a tajnost hlasování probíhajícího bez prostředníka, za plentou a osobně,“ kritizoval návrh Okamura.

Místopředseda SPD Radim Fiala dodal, že pokud poslanci zákon schválí, hnutí ho napadne u Ústavního soudu.

Zákon podle jednoho z navrhovatelů, ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN obsahuje podmínky, které zajistí bezpečnost hlasování. „Korespondenční volbu lze podniknout jenom s využitím písemností dodaných zastupitelským úřadem. Tyto písemnosti se zasílají přímo voliči nebo si je musí sám vyzvednout,“ připomněl Rakušan.

V korespondenční volbě se hraje o stovky tisíc hlasů navíc. ‚Ve Sněmovně to odbojujeme,‘ říká Rakušan Číst článek

Hnutí ANO a SPD mají u Čechů v zahraničí minimální podporu, což koaliční představitelé uvádějí mezi důvody, proč opozice zavedení korespondenční volby nechce.

„Místo toho, aby pětikoalice řešila skutečné problémy ČR, zoufale hledá nové voliče. A pro jistotu především ty, kteří dlouhodobě nežijí v ČR,“ napsal začátkem ledna první místopředseda ANO Karel Havlíček na sociální síti X.

Předseda poslanců ODS Marek Benda odhaduje, že středeční jednací den by mohl končit o půlnoci či hodinu po ní. Podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové bude platit druhá varianta. Debata o volbě poštou zabere pravděpodobně i čtvrtek a pátek.

Nový způsob hlasování

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle návrhu mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Nejpozději 40 dnů před začátkem voleb by úřad požádali o dokumenty k hlasování. A nahlásili adresu, na kterou je chtějí poslat.

Přišly by jim dvě obálky – doručovací a hlasovací – a také identifikační lístek. To, že volí skutečně oni, by stvrdili svým podpisem. Volební lístek by vytiskli z internetu, vložili do hlasovací obálky a poté s identifikačním lístkem v doručovací obálce poslali zpět úřadu.

Česko je jednou ze čtyř zemí Evropské unie, kde není korespondenční volba ze zahraničí povolena. Kromě něj neumožňují zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí v EU ve Francii, Chorvatsku a na Maltě, z dalších evropských zemí také na Islandu. Ve Francii se však dá od roku 2020 volit ze zahraničí přes internet.