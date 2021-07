Senátoři navrhují korespondenční hlasování. O novele by sněmovna jednala až v novém složení

Zavést pro Čechy žijící v zahraničí korespondenční hlasování při volbě poslanců a prezidenta má senátorská volební novela. Předložilo ji pět desítek senátorů v čele s Markem Hilšerem z klubu Starostů a Tomášem Czerninem (TOP 09). Novela, pod níž jsou podepsáni i všichni členové vedení horní komory, by podle předlohy mohla platit od příštího roku. Senát ji začne projednávat za tři týdny, sněmovna ji bude schvalovat zřejmě až v povolebním složení. Praha 11:51 3. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současné době mohou Češi v zahraničí hlasovat jen na ambasádách. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlasování poštou by mohli využít Češi, kteří v cizině žijí trvale, nebo tam odjeli za prací či studiem. Podle současných pravidel mohou hlasovat jen na ambasádách, což je časově i finančně nákladné pro krajany, kteří působí daleko od jejich sídel.

Návrh vychází z vládního zákona o správě voleb.

Počítá s tím, že si volič vyžádá od zastupitelského úřadu identifikační lístek, předvyplněnou doručovací obálku a hlasovací obálku.

Hlasovací lístek s preferovaným volebním uskupením by si vytisknul na webových stánkách ministerstva vnitra, případně označil preferenčními hlasy, poté by jej vložil do hlasovací obálky a tu pak i s vyplněným identifikačním lístkem do doručovací obálky.

Písemnost by pak odeslal nebo osobně doručil zastupitelskému úřadu, který by ji v den voleb předal volební komisi. Lístky by pak byly započítány spolu s ostatními do celkových výsledků voleb. Tvůrci novely náklady odhadli na pět milionů korun.

Senát se o zavedení korespondenčního hlasování snaží dlouhodobě, podobně jako některé strany ve sněmovně. Jejich návrhy ale zatím v dolní komoře nenašly většinovou podporu. Proti jsou zejména uskupení jako KSČM či SPD, které u Čechů v zahraničí nebodují.

Poslední pokusy uzákonit hlasování poštou se objevily u letošní volební novely, která upravovala hlavně přepočet hlasů na poslanecké mandáty v důsledku únorového zásahu Ústavního soudu.