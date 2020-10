Nevěřím Prymulovi ani číslům o počtu nakažených, říká poslanec a člen zdravotního výboru Pávek

Poslanec a člen zdravotního výboru sněmovny Petr Pávek (za STAN) na svém facebooku sdílel videa z nedělní demonstrace proti vládním opatřením. K postupu policie na sociální sítě napsal v neděli, že mu připomíná „momenty, kdy pořádkové síly vyšlou v převleku provokatéry“. Důkaz o tom, že policisté něco podobného udělali, ale nemá. Jeho vyjádření už se přitom dostalo i na dezinformační weby. „Je mi to úplně jedno,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Praha 12:50 22. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Petr Pávek (za STAN) na svém facebooku napsal, že mu současná situace připomíná listopad 1989, když pořádkové síly pošlou provokatéry jenom proto, aby měly záminku provést dopředu naplánovaný zásah. Kde vzal takovou informaci? „To jsem viděl na některých videích,“ odpověděl v rozhovoru. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Proč jste se rozhodl na svém profilu sdílet videa z nedělní demonstrace?

Především asi musím říct, že je to můj soukromý profil. Není nikterak politický a měl jsem ho dávno před tím, než jsem se vrátil do politiky. Pokud ho nesmažu úplně, tak ho budu mít pravděpodobně i ve chvíli, kdy z politiky odejdu.

Ale je to otevřený profil.

Samozřejmě, všechny profily jsou otevřené. Proto o tom mluvím…

Roušku nenosím, ale nejsem zodpovědný za ostatní, říká komik Knor, který řečnil v neděli v Praze Číst článek

Nejsou.

Tak tomu nerozumím, ale pro mě je to můj soukromý profil, na kterém jsem zveřejňoval i jiné věci než své politické postoje. Na svém osobním profilu jsem se rozhodl sdílet některé své i politické postoje, protože mě zaujalo, jak byla demonstrace na Staroměstském náměstí prezentována. Měl jsem tam pár kamarádů, osobně jsem tam jít nemohl. Byl jsem mimo.

Jinak byste tam šel?

Býval bych tam asi šel. Nešel bych tam jako chuligán nebo se pobít s policií…

Šel byste tam s rouškou?

Šel bych tam jako člověk, který nesouhlasí s tím, jaká plošná opatření jsou v republice zaváděna. Je to na základě čísel a strašení. Nemohu těm číslům uvěřit tak, jak jsou prezentována.

Hausnumera

Takže nevěříte oficiálním číslům?

Samozřejmě jim nevěřím. Jsem členem výboru pro zdravotnictví a mám možnost to konzultovat s celou řadou lékařů a lidí, kteří jsou do toho nějakým způsobem zaangažováni. Na straně jedné se tady prezentují nějaká hausnumera, která vycházejí z testování.

To jsou podle vás ‚hausnumera‘ proč?

Není tam jasné, kdy ti lidé byli testováni, kde byli testováni a tak dále. Je to podle mě kampaň, která má za úkol strašit a z hlediska médií možná přinášet senzaci. Ta čísla nemohou sedět. Sedí mi informace o tom, kolik lidí je hospitalizováno a v intenzivní péči. To jsou pro mě tvrdá čísla.

To jsou tedy jediná čísla, kterým lze věřit?

Ani ta úplně nesedí... Včera jsem to konzultoval s jedním profesorem, který se ptal, co je to vlastně lůžko na intenzivní péči – jestli jsou to ta řádná, nebo ta přidaná? A já osobně tedy nemám důvěru v pana (Romana) Prymulu. Neměl jsem ji dříve a nemám ji ani teď, když je ministrem zdravotnictví. Je to člověk známý tím, že sleduje vlastní zájmy a jeho napojení na farmaceutickou lobby je známé. Rozumím tomu, že chce řešit věci ráznými opatřeními.

Šéf krizového štábu Hamáček má koronavirus. Nechal se testovat po setkání s ministrem Tomanem Číst článek

A ta považujete také za přehnaná?

Považuji je za přehnaná. Vláda zaspala tam, kde měla konat. Měla konat ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Prostě v místech, kde je velká koncentrace lidí, kteří jsou skutečně nemocní, ne jen pozitivní. Protože být pozitivní neznamená být skutečně nemocný. Měla tato zařízení podržet a dát jim dostatečné vybavení, aby to bylo profinancované. S tím vším teď vláda pokulhává a místo toho se soustředí jen na opatření.

Nemyslíte si tedy, že měla preventivní opatření přijít dřív, jak upozorňuje řada odborníků?

Myslím, že takovou situaci bychom měli tak jako tak. Nemyslím si, že je možné zabránit šíření viru, a už vůbec ne opatřeními, která nedávají smysl a navzájem si protiřečí. Sám bych byl první, kdo by nařízení respektoval, kdyby dávala logiku.

Demonstrace mi dávala smysl, protože tam byli lidé, které to zasáhlo. Přišli třeba o práci. Byli tam lidé, kteří nechápali, proč děti nemohou jít do školy. Rozumím tomu, že jim není srozumitelné, proč některé věci jsou povolené a jiné povolené nejsou. Je to jako v první vlně, kdy se nesmělo jít ke kadeřníkovi a otevřely se hobbymarkety.

A důkaz máte?

Jaké tedy vy máte informace o tom, co se na Staroměstském náměstí událo?Informace se potkávají. Některé jsou protichůdné a některé se potkávají. Vím o několika stovkách lidí, kteří tam šli protestovat proti krokům vlády. Zavřelo jim to třeba obživu a nesouhlasí s tím nebo jim nedávají smysl plošná opatření. Nechápou, proč se něco zavřelo a některé věci, kde, pokud bychom to brali vážně, k tomu přenosu prostě mohlo docházet.

Na svém facebooku jste napsal, že vám současná situace připomíná listopad 1989, když pořádkové síly pošlou provokatéry jenom proto, aby měly záminku provést dopředu naplánovaný zásah. Odkud máte informaci o tom, že to policie udělala?

To jsem viděl na některých videích. Může být, že i ta videa mohla být zmanipulována. Některá byla ale vysílaná v době, kdy ta demonstrace probíhala. Taková manipulace mi přišla hodně sofistikovaná. Hodně mě překvapilo, že tam už dopředu bylo takové množství policejních sil.

Demonstrace fanoušků v Praze na Staroměstském náměstí se 18. října 2020 po ukončení zvrhla v bitky s policií. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Protože se už dopředu vědělo, že účast na Staroměstském náměstí plánují například fotbaloví chuligáni, policisté dokonce zabavili zbraně.

Ano, to jsem také slyšel. A je mi upřímně líto, když se na demonstrace, kam přijdou lidé pokojně vyjádřit svůj názor, přimíchají lidé, kteří způsobí takové šarvátky. Tím se zničí celý průběh protestu. Jsem si ale jistý, že pro policisty není těžké odlišit chuligány a normální lidi, které policisté také prohledávali.

I pro policisty musí být zřejmé, že je potřeba oddělit toho, kdo přišel dělat randál, od toho, kdo přišel pokojně protestovat. Prostě mi to připomnělo situaci v roce 1989.

Zajímá mě, zda máte důkaz o tom, že policisté cíleně něco vyprovokovali.

A máte důkaz, že ne?

Tady se ptám já. Navíc o demonstraci nepíšu komentáře na sociální sítě. Policie se k tomu videu z demonstrace vyjádřila. Člověk z videa byl podle ní z antikonfliktního týmu.

A co jiného by řekla?

Takže nevěříte policii?

Některým prohlášením logicky nevěřím. Přesto tu policii neodsuzuji. Rozumím tomu, že tam ti kluci dělali svoji práci. Dělali ji evidentně dobře.

Přesto sdílíte video s tím, že jsme jako v roce 1989 a na Staroměstském náměstí byli ze strany policie provokatéři.

Bylo by divné, kdyby nebyli. Na vlastní kůži jsem to zažil v 80. letech, kdy jsme hráli nějaké písničky v podchodu na Můstku, najednou tam vtrhli policisté a dva vlasatí kluci, kteří stáli vedle mě, mě také začali mlátit. Takhle to bylo vždycky. Nemyslím si, že se policejní postupy mění, a ani mi to nevadí. Policii vůbec neodsuzuji.

Jde mi ale o to, že prezident Miloš Zeman pak řekne, že požádal ministra vnitra Jana Hamáčka, aby policie konala. Vidím pak ten řetězec zájmu, který jde z Hradu až k policii.

Zájem je tedy v tomhle případě podle vás jaký?

To je jedno. Jakýkoli. Jsou to policisté a vykonávají rozkazy. Když se jim řekne, ať jdou někam a něco udělají, tak to udělají. A to je správné, ani to nezpochybňuji.

Totalita choroby

Ještě mě tedy zaujalo, že jedno z těch videí, které jste sdílel, je původně ze skupiny Občanské hnutí 2020. Když jsem profil na sociální síti procházel, tak se tam sdílí různé pochybné weby. Lidé tam píšou, že kvůli uzavření obchodů „musíme vyjít do ulic“. Podíval jste se, odkud čerpáte, než jste to video sdílel?

Ne. To video jsem možná potom převzal z nějaké stránky, ale původně mi přišlo právě ještě v době té demonstrace od kamarádky, které nemám důvod nevěřit.

Natočila ho ona?

To video měla ona, přímo tam u toho stála, když se to video natáčelo. Já jsem ho nedostal vůbec prostřednictvím facebooku.

Jak jste ho pak našel na té stránce?

Nehledal jsem ho. Jak máme každý tu naši sociální bublinu, tak mi to tam přistálo a prostě jsem ho zveřejnil. Původně jsem k němu ale přišel jinou cestou.

Na svém účtu jste sdílel i příspěvek pana Karla Hašlera, což je emoční kouč a terapeut. Nenapsal jste k tomu ale žádné vyjádření. Takže to mám chápat tak, že souhlasíte s celým jeho vyjádřením?

Teď tedy nevím, co máte na mysli.

Poslední příspěvek, který jste sdílel. Píše se v něm mimo jiné, že se „scénář opakuje, už tu nemáme totalitu jedné strany, ale zrodila se totalita hrozby infekční choroby, a ta se stala jediným dogmatem a ‚ochrana zdraví‘ se stala jedinou hodnotou“.

Ano, v zásadě s tím souhlasím. Dneska se opravdu bojím zapnout si televizi nebo rádio, aby na mě nevyskočil koronavirus.

Podle vás tedy žijeme v „totalitě infekční choroby“?

Jako minimálně je pro mě záhadou, proč se vůbec neřeší jiná témata. Všechna témata okolo koronaviru mají charakter strašení. A já vím, že se lidé zastrašit nechají. A taky vím, že strach je prostě špatný rádce.

Proč si myslíte, že mají všechna témata okolo koronaviru charakter strašení? Média informují například o počtu nově pozitivních. To je podle vás strašení?

Chcete mi říct, že nemají? Já si myslím jednu věc. Že kdyby byla opravdu pandemie, jak bývala třeba v minulosti, tak budeme všichni znát někoho, kdo kolem nás umřel. Nedávno jsme ještě stěží potkali někoho, kdo by měl covid.

Demonstrace proti vládním opatřením se změnila v potyčky s těžkooděnci. Policie zadržela přes 100 lidí Číst článek

A ta situace tedy podle vás není problematická? Když se podíváme třeba na počet aktivních případů, denní nárůsty pozitivních případů a další aspekty.

Jen roste počet lidí, kteří jsou pozitivní, takže virus mají v sobě. Já nezlehčuji tu situaci. Mně na to pravděpodobně zemřel táta, ale je pravda, že mu bylo přes osmdesát let a měl rakovinu slinivky v pokročilém stadiu, takže ho ta nákaza opravdu dorazila.

Mezi zemřelými jsou ale i mladí lidé, kteří žádné jiné zdravotní problémy neměli.

Tomu se těžko věří. Všichni umíráme a všichni na něco umíráme. Není to přece tak, že dokud nebyl covid, tak jsme neměli žádná úmrtí. Podle tvrdých dat počet úmrtí dokonce poklesl.

Je mi to jedno

Zaujalo mě, že vaše vyjádření o tom, že se situace podobá roku 1989, už použily dezinformační weby, například Sputnik…

O tom nepochybuji. A já to nesleduji, je mi to jedno. Protože pak to má právě charakter dezinformace, když se ty věcí šíří, komentují a napadají. Tím se zase polarizuje společnost. Připomíná mi to souboj Sparta proti Baníku. A já jsem napsal, že mi to tak jen připadá, protože jsem velmi citlivý na všechny znaky nesvobody.

Jen mě zajímá, zda jste před sdílením těch příspěvků promyslel, že se vaše vyjádření můžou stát nástrojem dezinformátorů.

Ne, nepromyslel. A jak říkám: je mi to úplně jedno. Rozumím tomu, že se to může stát, ale stává se cokoli. A já těmi sítěmi zase tak strašně nežiju.