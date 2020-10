Do českých nemocnic přijede 28 amerických lékařů. Pomoc s velvyslancem vyjednal Hamáček

Do Česka přijede bojovat s koronavirovou pandemií 28 vojenských lékařů ze Spojených států. Pomoc zdravotníků z Texasu a Nebrasky dohodl s americkým velvyslancem Stephenem B. Kingem vicepremiér a šéf ministerstva vnitra Jan Hamáček (ČSSD). O tom, kdy by měli dorazit, se zatím jedná, uvedla pro server iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva vnitra. Původní zpráva Praha 12:18 21. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pan ministr jednal s panem velvyslancem už od minulého týdne a dnes (ve středu – pozn. red.) se podařilo potvrdit, že bychom měli z Texasu a Nebrasky dostat 28 vojenských lékařů. V tuto chvíli to máme potvrzené, musí se ale domluvit ještě technické detaily,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Šéf krizového štábu Hamáček má koronavirus. Nechal se testovat po setkání s ministrem Tomanem Číst článek

Zatím tak podle Dlubalové není jasné, jak se do Česka zdravotníci dopraví nebo kdy přesně dorazí. V jednání je také, ve které nemocnici by mohli s péčí o pacienty nakaženými nemocí covid-19 pomáhat. Mluvčí k tomu dále řekla, že jde o příslušníky Národní gardy Spojených států, tedy rezervních složek amerických ozbrojených sil.

„Stejně jako jsme oslovovali Evropskou unii a NATO, tak pan ministr oslovil pana amerického velvyslance s tím, že jsme zjišťovali, jaké jsou možnosti Spojených států z hlediska personální i materiální pomoci. A výsledkem je zatím 28 lékařů,“ přiblížila dále Dlubalová.

Další pomoc

O další pomoci tak podle Dlubalové vnitro jedná ještě se Severoatlantickou aliancí i Bruselem. Ten by mohl Česku poskytnou plicní ventilátory. „Co se týká zpětné vazby u Evropské unie, vypadá to, že by nám mohla vymoci ventilátory, spíše tedy vybavením,“ upřesnila Dlubalová.

V úterý přibylo v Česku 11 984 potvrzených případů koronaviru. Je to nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie. V zemi je nyní více než 113 tisíc nakažených. Většina z nich má mírný průběh nemoci. Hospitalizovaných ale přibývá, momentálně jich je více než 4000, z toho 634 ve vážném stavu. S covidem-19 dosud v ČR zemřelo 1619 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Koronavirem se nakazil také Hamáček, který současně zastává post šéfa krizového štábu. Testovat se nechal po setkání s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD), u kterého test koronavirus potvrdil v neděli. Jsem doma v izolaci, ale pracuji dál online, včetně jednání vlády,“ uvedl na twitteru Hamáček.

81136