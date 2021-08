Zvláštní vstupenky pro očkované, tanec v klubu jen s testem. Od srpna platí nová pravidla hromadných akcí

Od druhé poloviny letních prázdnin mohou lidé tancovat na diskotékách. Pokud doloží bezinfekčnost. S rozvolněním od 1. srpna na hromadných akcích se rozšiřuje i návštěvnická kapacita a podmínky pro vstup na kulturní a sportovní akce. „Půjdeme cestou systémové úpravy. Nákup podmíníme nutností vybrání si jedné ze splněných podmínek,“ říká pro server iROZHLAS.cz Tomáš Nejeschleba, který má na starost například vstupenky pro fotbalovou Spartu. Praha 7:30 1. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapacita venkovních akcí, které se konají pro usazené návštěvníky, se zvýší na sedm tisíc lidí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od 1. srpna se rozvolní další koronavirová opatření, která se týkají kulturních a sportovních akcí. Je například možné opět legálně tančit v tanečních podnicích a zmenšují se povinné rozestupy u stojících diváků.

Změny od 1. srpna Od 1. srpna smí být na sportovních a kulturních akcích až 7000 lidí venku a 3000 uvnitř s testem na koronavirus, po prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo s očkováním.

Kapacita dějiště může být plně využita, nad zmíněné limity ji však smí doplnit pouze lidé po covidu nebo s vakcínou.

U stojících diváků se zmenšují povinné rozestupy. Nově platí nutnost dvou metrů čtverečních na člověka, doteď to byly čtyři metry.

Lidé v tanečních podnicích smí při doložení bezinfekčnosti tancovat, což zatím nebylo možné, přestože jsou diskotéky otevřené už zhruba dva měsíce.

Kapacita venkovních akcí, které se konají pro usazené návštěvníky, se zvýší na sedm tisíc lidí, u vnitřních akcí dochází k navýšení na tři tisíce. Negativní test ale venku bude nově stačit jenom prvním třem tisícům lidí, zbytek bude muset být plně očkován nebo maximálně 180 dnů po prodělání koronaviru. Jak se novým opatřením budou přizpůsobovat pořadatelé?

Očkovaní a testovaní zvlášť

Někteří z organizátorů zřejmě zvolí prodej vstupenek zvlášť pro očkované a zvlášť pro neočkované s testem. Například fotbalový klub Sparta spouští předprodej vstupenek na třetí předkolo Ligy mistrů. Fanoušků, kteří jsou držiteli permanentek, je mezi pěti až šesti tisíci, a fotbalový klub proto uvažuje, že zvolí prodej vstupenek zvlášť pro očkované a zvlášť pro neočkované s testem.

„Půjdeme cestou systémové úpravy. Nákup podmíníme nutností si vybat z jedné ze splněných podmínek. To znamená, že permanentkář si v košíku vybere vstupenku a do košíku přiloží příznak, že je očkovaný, prodělal nemoc, nebo přijde s antigenem. Nechceme dělat formu klasických formulářů, které by lidi vyplňovali, protože to se podle mého nestane,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz Tomáš Nejeschleba, ředitel společnosti Enigoo, která se zabývá vstupenkovými systémy na kulturní a sportovní akce.

Festival není stadion

Naopak pro venkovní festivaly bez hledišť pravidla zůstávají stejná jako doposud. „Pro festival Povaleč se teoreticky na základě nových opatření nic nemění. Od včerejška nám lidé pořád volají, jestli se pro nás něco mění, protože jim nedochází rozdíl mezi akcí, která se koná ve vnitřních prostorách nebo v hledišti, jako například fotbalový stadion. Náš festival se koná venku bez hlediště, bez sedících lidí,“ přibližuje novou podobu opatření František Špinka, organizátor multižánrového hudebního festivalu Povaleč.

Počet diváků ve vnitřních prostorech se také nově mění na sto procent kapacity. Pořadatelé akcí, které probíhají ve vnitřních prostorech se ovšem k novému opatření staví rezervovaně. Například provozovatelé Azylu78, letní scény šapitó divadla Jatka78, navyšovat kapacity neplánují.

„Pokud bude o nějaké představení takový zájem, víme o tom, že můžeme navýšit na sto procent. Nicméně je to hodně individuální – v Azylu78 v srpnu hrají víceméně hostující soubory. S každým souborem individuálně řešíme, jakou kapacitu si přeje. Řada činoherních souborů využívá jen frontálního sezení, tedy dva sektory ze čtyř. Stoprocentní kapacitu prostoru dle našich odhadů teoreticky může využít Aneta Langerová na svůj koncert, protože je o něj velký zájem. Jinak tuto novinku v tuto chvíli pravděpodobně nevyužijeme. Představení, o která byl vysoký zájem, jsme již odehráli,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz Magdaléna Novotná, vedoucí marketingové komunikace.

Organizátoři Karlovarského filmového festivalu, který je letos plánovaný na druhou polovinu srpna, plánují zveřejnit konkrétní podobu opatření až desátého srpna. „Opatření se průběžně proměňují, chceme je zveřejnit tak, aby byla co nejaktuálnější, aby byla nejvíce v souladu s konkrétními opatřeními pro data konání festivalu,“ řekla před pár dny Uljana Donátová, mluvčí Karlovarského filmového festivalu.

Kdo může přijít jenom s testem?

Oslovení pořadatelé považovali přijetí nových opatření za zmatečné a nepřehledné. Vadila jim především špatná čitelnost a zavádějící informace, které zveřejňování nových opatření provází.

„Nová pravidla pro hromadné akce, které mají platit od 1. srpna, jsou velmi těžce čitelná jak pro organizátory, tak pro návštěvníky. Negativní test bude stačit maximálně třem tisícům návštěvníků, zbytek musí být plně naočkovaný nebo po prodělání koronaviru. Jak ale spravedlivě určit, kdo může přijít jenom s testem?“ ptá se Nejeschleba.

Ke kritice opatření se přidává i Špinka. „Opatření rozhodně nejsou přehledná. Často se objevují různé interpretace a zavádějící informace, které si člověk musí stejně dolovat v konkrétních dokumentech a vyhláškách na stránkách vlády, které jsou velmi často dost obsáhlé. Pro návštěvníky je to také dost matoucí, protože často navštěvují weby, kde jsou opatření zjednodušená, aby to pro ně bylo srozumitelné,“ míní Špinka.

Naopak pořadatelé Karlovarského filmového festivalu podle Uljany Donátové s přehledností opatření problémy nemají. „Jsme v kontaktu jak s epidemiologem panem Smejkalem, tak se zástupci ministerstva zdravotnictví, s nimi všechna opatření konzultujeme a průběžně je připravujeme,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz mluvčí festivalu.