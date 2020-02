Ministr Vojtěch: Všichni Češi musí po návratu z postižených oblastí Itálie kontaktovat hygieniky

Po návratu z italských oblastí zasažených koronavirem musí Češi kontaktovat hygieniky, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Týká se to podle něj tisíců lidí, kteří se vrací z regionů Lombardie, Veneto, Piemont a Emilia Romagna. Hygienici poté rozhodnou, zda mají lidé být v domácí karanténě. Podle Vojtěcha je pravděpodobné, že jim karanténu nařídí. Testy na koronavirus budou ale lékaři dělat jen pokud se u lidí objeví příznaky nákazy. Praha 18:38 28. 2. 2020 (Aktualizováno: 19:05 28. 2. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to na posouzení epidemiologa, který bude chtít bližší detaily o pohybu lidí v zasažených regionech,“ řekl ministr Radiožurnálu.

„Je to běžný postup, lidé by se měli během inkubační doby zdržovat v domácím prostředí, nechodit do společnosti a pravidelně kontrolovat tělesnou teplotu a další příznaky.“

Vojtěch ale zároveň připustil, že kontaktovat hygienickou stanici nebo lékaře je na rozhodnutí lidí. Každý rozumný člověk by ale podle něj měl doporučení dodržovat.

Turisté, registrujte se

Podle Vojtěcha se opatření týká všech lidí, kteří se vrací z italských regionů Lombardie, Veneto, Piemont a Emilia Romagna, kde se nový typ koronaviru nejvíce rozšířil. V těchto regionech jsou oblíbená lyžařská střediska nebo například město Milán.

Ministr odhaduje, že se v oblastech nacházejí tisíce Čechů, přesná čísla ale resort nezná. „Ministerstvo zahraničí spravuje databázi DROZD, a my žádáme občany, kteří cestují do zahraničí, aby se do databáze zaregistrovali,“ apeloval ministr.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano V ČR máme 1 139 infekčních lůžek. Dále máme ještě vojenskou nemocnici v Techoníně. To je dostatečná kapacita. Pokud by to nestačilo, tak aktivujeme zařízení, která se primárně nevěnují péči o infekční pacienty, a budou upravena za tímto účelem. 1 9

59281