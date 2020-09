Vojtěch: Nelze se ve všem spoléhat na ministerstvo, případná nová opatření oznámíme v pátek

Česko má nejvyšší tempo nákazy koronavirem ze sousedních zemí. Za středu eviduje 650 nakažených. Kvůli nákaze na ministerstvu zdravotnictví jsou další čtyři lidé s covidem. Test či karanténa čeká 157 lidí. „Na ministerstvo se nedá ve všem spoléhat, každý musí být zodpovědný,“ řekl ve čtvrtek v rozhovoru pro Radiožurnál ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Případná nová opatření chce oznámit v pátek. Praha 16:15 3. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak si takový nárůst během jediného dne v Česku vysvětlujete?

Je to něco, co můžeme očekávat i v následujících dnech. Není to něco, co by bylo neočekávatelné i v rámci kontextu Evropy. Když se podíváme celkově na Evropu, tak počet případů roste. Také to záleží na počtech testů. Víte, že jsme poměrně zvýšili počet testů. Za včerejšek (středu) jsme skoro na 12 tisících testech a také to je spojeno s nárůstem. I to je nutné vnímat. Vstupujeme do podzimu, do respiračních nákaz, tak můžeme očekávat, že počet případů bude na podobných číslech.

Pane ministře, ale 28. srpna bylo téměř 11 000 testů a nakažených bylo o 200 méně. To znamená, že ten počet nakažených opravdu roste. V Německu testují více než u nás, na Slovensku také. A přesto je nakažených u nás víc?

Určitě ano, to nezpochybňuji.

Nemáme se tedy znepokojovat?

Určitě neříkám, že je to jenom otázka testů, ale že objektivně testujeme více než před dvěma nebo třemi měsíci. To je zkrátka fakt. Ale souhlasím s tím, že obecně se tak nákaza šíří. Je to věc, se kterou musíme počítat.

A co s tím budete dělat?

Je to o opatřeních, která budeme muset zavést v rámci regionu, a semaforu, který budeme ke konci týdne aktualizovat. Předpokládám, že situace se v rámci republiky a v jiných okresech změní, ale zejména v Praze. Protože v Praze je růst počtu případů nejvyšší, takže tam se budeme muset domluvit s hygieniky na opatřeních, která uděláme.

Na druhou stranu pravdou je, že se nedá ve všem spoléhat pouze na ministerstvo a opatření. Musí každý z nás být v tomto směru odpovědný a snažit se vyhýbat místům, kde se nákaza může šířit. A pokud už má člověk případně nějaké příznaky, tak zůstat doma. To stále říkáme. A to je zodpovědnost každého z nás.

Bylo chybou zmírňovat původně tvrdší opatření, která jste plánovali od 1. září – minimálně v Praze – tedy původně roušky ve všech vnitřních prostorech. Neukazuje se, že by možná tvrdší opatření byla žádoucí?

Teď máme opatření, která jsou ve veřejné dopravě, kde vidíme největší riziko, a na úřadech a ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ale znovu říkám: budeme teď tu situaci vyhodnocovat a nevylučuji, že může dojít k rozšíření prostor, kde budou roušky povinné. Teď bych nechtěl předbíhat, určitě to budeme prezentovat v následujících dnech.

Ale není to jenom o rouškách, je to i o hromadných akcích. Aby lidé nenavštěvovali místa, kde je velký počet lidí na jednom místě v uzavřených prostorech – kluby, bary, restaurace – po 12. hodině. Budeme se také muset zamyslet nad tím, jestli tady neudělat nějaké opatření ve smyslu omezení otvírací doby. Ale nechtěl bych teď předbíhat, jsou to všechno věci, které teď musíme vyhodnotit s hygieniky.

Kdy se ta opatření dozvíme?

Dnes (ve čtvrtek) budeme dávat dohromady nový semafor – tu novou rizikovou škálu. A zítra bychom chtěli oznámit výsledky a případná opatření, která na to budou navázána.

Říkal jste, že to samozřejmě záleží i na zodpovědnosti každého z nás. Že by lidé neměli navštěvovat riziková místa. Nakažená je třeba i hlavní hygienička Jarmila Rážová, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Jsou tedy ta přijatá opatření dostatečná?

Samozřejmě to není jen o těch rizikových prostorech. To, že se virus šíří v rámci společnosti, je zkrátka fakt a musíme se s tím do jisté míry vyrovnat. Důležité je, že průběh onemocnění je u většiny lidí mírný.

Otázku nějakých dalších razantnějších opatření nemohu vyloučit. Na druhou stranu musíme vnímat to, že všechna tato opatření mají dopad na ekonomiku, na chod země. A pokud nebude nastávat to, že by docházelo k výraznějšímu nárůstu vážných případů a hospitalizací, tak v takovémto případě to asi není úplně na místě. Ale budeme tu situaci sledovat. Zatím skutečně není dopad na zdravotní systém nikterak zásadní.

Říkáte, že většina případů je zatím mírná. Nikdo ale neví, jestli se to nezmění třeba se zhoršeným počasím. V nemocnicích je teď o polovinu lidí více než minulý měsíc. Kdyby to takto pokračovalo, za další měsíc je jich tam na 300. Stále je to pro nemocnice únosné?

Sledujeme situaci v nemocnicích každý den prakticky online. Zatím nemáme ze žádné hlášeno, že by měly problém s pokrytím péče nebo by musely omezovat péči kvůli počtu pacientů. Zatím skutečně není ta situace nikterak zásadní.

Ale nemohu vyloučit, že se bude měnit. Dnes jdeme do sezony respiračních chorob – budou tady chřipky a další respirační onemocnění. A jak se bude chovat koronavirus, to je také těžko predikovatelné. Budeme tu situaci sledovat online každý den na datech, která máme k dispozici. A podle toho případně přijímat opatření.

Kolik lidí s covidem, kteří by potřebovali hospitalizaci, už by bylo pro nemocnici problém?

To se skutečně bavíme spíše o řádu stovek nebo možná spíš až přes tisíc lidí – pokud bychom se měli bavit o tom, že by systém mohl začít mít problémy. Náš systém hospitalizační i intenzivní péče má v tuto chvíli dostatečné rezervy. A znovu opakuji, že nemocnice nám nyní nehlásí, že by měly jakýkoli problém s omezováním péče, že by se nemohly postarat o jiné pacienty.

Říkal jste, že největším problémem je Praha. Teď se ale objevilo na Hodonínsku zřejmě nějaké nové ohnisko, protože je tam najednou 64 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Co se tam stalo?

Nemám nyní tu informaci, ale pravděpodobně tam došlo ke vzniku nějakého klastru. Musíme si uvědomit, že situace je velmi dynamická, mění se v průběhu dní.

A spíše se díváme na nějaký trend, nikoli na jeden nebo dva dny. A ten trend je z hlediska denních přírůstků bohužel bezesporu nejhorší v Praze. Proto je také Praha v oranžovém pásmu.

Vzhledem k rostoucímu počtu nakažených čekáte restrikce ze strany států, kam jezdí Češi na dovolenou? Protože turistická sezona pokračuje i v září.

Situace v jiných zemích se určitým způsobem také vyvíjí. Zatím nejhorší je bezesporu ve Španělsku, takže Španělsko už je od nás zařazeno do červeného listu. A tam bezesporu zůstane, protože situace se tam nevyvíjí dobře. Ohledně dalších zemí o tom dnes budou jednat kolegové z ministerstva zdravotnictví, zahraničních věcí a vnitra. A případně opět upravovat daný semafor.

A směrem naši turisté do zahraničí? Že by někde byla nějaká omezení? Že bychom nemohli vyjíždět? Například Chorvatsko, Řecko a tak dále?

V tuto chvíli nemám žádnou novou informaci, že by nás některá země zařadila na červený list. Ale nevylučuji, že se to může v následujících dnech změnit. Situace je skutečně velmi dynamická, mění se v řádu dní než týdnů.