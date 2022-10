Česko má za středu 3286 nových případů covidu. Hospitalizovaných je nejvíce od dubna

V Česku sílí epidemie koronaviru. Za středu přibylo 3286 pozitivně testovaných na covid. To je zhruba o 2,5 tisíce víc než minulou středu, kdy se ale kvůli státnímu svátku méně testovalo. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Podle šéfa zdravotnických statistiků Ladislava Duška ale může být virová nálož ve společnosti dvakrát až třikrát vyšší, protože statistiky zahrnují jen testy, které lidem předepsal lékař kvůli příznakům. Praha 8:17 6. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku sílí epidemie koronaviru (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Přibývá také pacientů s koronavirem v nemocnicích. Podle dat na webu ministerstva zdravotnictví jich je 1782. Ještě před čtrnácti dny jich přitom bylo méně než tisíc. V nemocnicích je tak nejvíc pacientů s covidem od letošního dubna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Česku sílí epidemie koronaviru. Téma pro Elišku Balcárkovou

Podle předsedy Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška ale výrazně nepřibývá počet lidí ve vážném stavu - těch je ke čtvrtku 55. „Je to zcela jistě zásluha očkování a také toho, že naše populace už není imunitně naivní po všech různých fázích šíření různých forem koronaviru. Efekt v počtu těžkých průběhů nákazy se nezvedá. Doufejme, že to tak vydrží,“ uvedl Dušek pro Radiožurnál.

Epidemiologové předpokládají, že díky očkování a rozšíření méně závažné koronavirové varianty omikron nebude vážně nemocných tolik jako v předchozích podzimních vlnách epidemie.

Očkování v Česku

V průběhu září se zájem o očkování proti koronaviru částečně zvyšoval. Pro srovnání - na začátku září na očkování chodilo zhruba pět tisíc zájemců denně, na konci měsíce to bylo mezi deseti a třinácti tisíci lidí denně.

Podle ministerstva zdravotnictví to může být dáno i tím, že od 21. září je v Česku k dispozici nejnovější typ vakcín. Pokud se podíváme pouze na posilující dávky, tak podle dat na webu resortu zdravotnictví první posilující dávku vakcíny mají v Česku více než čtyři miliony lidí a druhou dostalo zhruba 330 tisíc zájemců.

Lidé chřipku podceňují. Vakcína ale dokáže ochránit před vážným průběhem, říká epidemiolog Kynčl Číst článek

Česko má nyní k dispozici asi milion dávek vakcín a stovky tisíc dalších přicházejí každý týden. Nové vakcíny jsou navíc upravené na varianty BA.4 a BA.5, které teď tvoří většinu nákaz.

Motivovat lidi k očkování posilující dávkou má další část kampaně ministerstva zdravotnictví, kterou úřad představí ve čtvrtek odpoledne.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice (Piráti) jsou cílem ministerstva dva miliony nově přeočkovaných proti covidu do konce roku. Zdůraznil také, že právě vakcína je nejúčinnější ochrana před virem.

„Teď je ten čas, teď můžete využít nabídku jít se bezplatně očkovat. Je to ten základní a nejjednodušší způsob, jak předejít jakýmkoli zdravotním, ale i ekonomickým dopadům do populace. Co se týká našich doporučení, nadále platí nošení respirátorů ve zdravotnictví a sociálních službách,“ popsal Pavlovic.

Zástupci ministerstva zdravotnictví tento týden zopakovali, že žádná protiepidemická opatření stát zatím nechystá.