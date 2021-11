Nemocnice na hraně? ‚Je to kvůli neočkovaným, velice nezodpovědné,‘ hodnotí lékař Vymazal z Motola

První nemocnice na Moravě hlásí kvůli covidu plno. Nemocnice v Kyjově vyhlásila stav hromadného postižení osob v resuscitační péči. Má sice lůžka, ale chybí jí personál. „Je to kvůli neočkovaným, zatěžují nemocnice z 80 procent. Je to velice nezodpovědné,“ říká pro Radiožurnál Tomáš Vymazal, vedoucí Národního dispečinku lůžkové péče a přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v nemocnici v pražském Motole. Praha 15:33 23. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice kvůli množství pacientů s covidem bojují s nedostatkem personálu (ilustrační foto) | Foto: Martin Pařízek, Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Welzel řekl pro Seznam Zprávy, že nemocnice na Moravě už si nedokážou vypomoci - znamená to pro vás, že začne přesun pacientů z jižní Moravy? Už jste dostali žádosti o přesun pacientů?

Ne, v tuto chvíli není registrován žádný požadavek na překlad pacientů. Nicméně jsme na to připraveni. Jsme zvyklí tímto způsobem pracovat. Byť rizika to s sebou nese, ale jsme připraveni v rámci národního dispečinku pomáhat tam, kde je to potřeba.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Tomášem Vymazalem

Znamená to, že v tuto chvíli tedy nemáte žádnou žádost o přesun pacientů?

V tuto chvíli nemáme žádnou žádost o překlad mezi kraji.

Pokud je překlad jen v rámci krajů, tak se to přes vás neřeší?

Pokud je to bez problémů, pokud je v rámci kraje možná logistika, pokud je mezi nemocnicemi překlad možný bez zásahu národního dispečinku, tak by došlo pouze k informování, ale ne k žádosti o pomoc.

Kolik překladů v rámci krajů se děje v těchto dnech?

Nemám informaci o tom, že by probíhaly mezikrajové překlady.

Převoz do 24 hodin

Pokud byste byl požádán o přesun z jednoho kraje do druhého, jak se potom postupuje a v jakém časovém rozmezí je možné tohle připravit?

Minulé měsíce ukázaly, že jsme schopni to zorganizovat do 24 hodin. Nehledě na to, jestli je den nebo noc, jestli fouká vítr nebo svítí sluníčko. Dalším ukazatelem je vzdálenost. Vybírají se samozřejmě regiony a nemocnice, které jsou té žádající nejblíže.

Rada pro zdravotní rizika podpořila návrh povinného očkování pro lidi na 60 let, uvedl Babiš Číst článek

Předseda STAN a zřejmě budoucí ministr vnitra Vít Rakušan kritizoval, že je stále problém s koordinací kapacit v nemocnicích, že nemocnice po celé republice jsou naplněné různě. Dávalo by smysl rozdělovat pacienty po nemocnicích v republice nějak rovnoměrně?

Že jsou nemocnice nerovnoměrně zaplněné pacienty s covidem, reflektuje i určité oblastní větší zátěž nemocnými. To je nepredikovatelné. V minulých měsících jsme byli svědky toho, že vlna se přehnala republikou z východu na západ a opačně dvakrát. Volit zátěž mezi nemocnicemi rovnoměrně mi nepřipadá smysluplné i v kontextu toho, že bychom pacienty zbytečně vozili napříč celou republikou. Jsme připraveni pomáhat, ale hlavně nemocnice dokážou o pacienty pečovat tak, jak je systém nastaven, a jak je v tuto dobu v některých oblastech tvrdě zkoušen hlavně neočkovanými.

Je možné převoz pacientů plánovat nějaký čas dopředu, aby nebyli převáženi v akutní fázi nemoci? Dá se predikovat, že pacient se může zhoršit a v té nemocnici, kde leží, už není volné lůžko, a bude převezen jinam?

Přesně tohle by byl nejlepší postup, protože vozit pacienty v těžkém stavu je obrovské riziko pro zhoršení jejich zdravotního stavu. Velkou výhodou je předvídat a vytipovat rizikové pacienty, kteří jsou transportuschopní s malým rizikem a dovézt je včas do zdravotnického zařízení, kde jim může být poskytnuta adekvátní péče. Tohle ale nelze přijmout jako dogma, protože medicína a klinický stav je komplexní záležitost. A ne vždy je odhad nebo úsudek sto procentně správný.

Nemocnice na hraně

Jak si vysvětlujete, že nemocnice v Jihomoravském kraji hlásí, že jsou na hraně. Kyjovská nemocnice říká, že nemá žádné místo, přitom tu nejsou žádosti o přesuny?

Je to z toho důvodu, že nemocnice si vytvořily dostatečné kapacity a přeorganizovaly si péči, aby byly schopné se o ty covidové pacienty postarat. Stále a dokola by mělo zaznívat, že je to kvůli neočkovaným, protože neočkovaní pacienti zatěžují nemocnice z 80 procent. Je to velice nezodpovědné. Že jsou nemocnice na hraně, že se ruší elektivní operace. Je bohužel v tento okamžik naprosto jasné, jak ten poměr na vahách je. Že ještě žádná nemocnice nepožádala o překlad, je z toho důvodu, že jsou schopné se o pacienty postarat. Ale neznamená to, že třeba odpoledne nebo zítra nějaký požadavek nebude evidován.

Česko má za pondělí 14 480 nových případů covidu, nejvíce v prvním pracovním dni od začátku epidemie Číst článek

Počty nově zjištěných případů nemoci covid-19 zůstávají vysoké. Máte prognózu zaplněnosti kapacit v nemocnicích na následující dny? Kde by mohl nastat problém?

Kde by mohl nastat problém, ukazují již dnešní data a data z minulých dní. Jsou to bohužel regiony na Moravě. Jak se to dál bude vyvíjet, bych nechtěl odhadovat. Existují oficiální predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky, kde v nejčernějších scénářích se hovoří o tom, že během několika týdnů by v podobné situaci, v jaké jsou nyní nemocnice na Moravě, mohly být všechny regiony v republice.

Je problém převážně s chybějícím personálem, nebo spíše s lůžky a přístroji? Máte i tyto přehledy?

Přehledy tohoto typu máme. Informace s hlásí víceméně na denní bázi. Monitorujeme to, přehled o tom je v rámci celé republiky velice dobrý. Tam, kde je v tuto chvíli problém, je to problém personální.