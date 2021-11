Konvoj záchranářů, policistů a hasičů vyrazil do Brna. Přiveze pacienty s covidem z přetížených nemocnic

Konvoj sedmi vozidel záchranářů, policistů a hasičů vyrazil ve středu brzy ráno z Prahy do Brna. Jede pro pacienty s koronavirem, které čeká převoz do metropole kvůli přetíženým brněnským nemocnicím. Praha/Brno 6:56 25. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Prahy se dnes přesune 19 pacientů s covidem z přetížených brněnských nemocnic. S převozem pomůže speciální vůz Fénix (ilustrační foto) | Zdroj: ZZS HMP

„Ze základny na Kundratce před malou chvílí vyjel speciál Fénix v doprovodu policie, ochranné služby i dvou kolegů od Hasiči Praha. Společnost jim dělá koordinační i doprovodný vůz,“ popsala na twitteru po šesté hodině ranní pražská záchranná služba.

Vůz Fénix Speciální vůz Fénix, nazvaný podle bájného ptáka, který se po smrti znovu zrodí, je určený k zásahům s větším počtem pacientů. Měří deset metrů a dokáže přepravit až dvanáct pacientů na nosítkách nebo až tři pacienty na nemocničních lůžkách. V akci se poprvé představilo loni na podzim.

Z Brna odvezou prvních deset pacientů, kteří jsou na kyslíku. Dalších pět pacientů převeze Asociace samaritánů České republiky, se kterou záchranná služba dlouhodobě spolupracuje. Čtyři nemocné v nejtěžším stavu by měla do Prahy přepravit armáda vrtulníky.

Cílem přesunu všech celkem 19 pacientů je uvolnit kapacity brněnských nemocnic, v moravských krajích je epidemická situace nejhorší.

Podle informací agentury ČTK zamíří do šesti nemocnic, a to do Motola, na Bulovku, do ústřední vojenské, všeobecné fakultní, vinohradské a Na Homolku.

Česko podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL potřebuje plošná opatření kvůli šíření covidu-19. Situace na jižní Moravě je podle něj kritická a svou závažností přesahuje hranice kraje, což potvrzuje i plánovaný převoz pacientů. Zasahovat pouze lokálně či regionálně tak podle hejtmana ztrácí smysl.

Od začátku koronavirové epidemie loni v březnu převážely nemocnice pacienty již několikrát. Například v lednu došla lůžka JIP v Karlovarském kraji. Především z přetížené chebské nemocnice bylo nutné vozit pacienty jinam.

Kapacita covidových lůžek se v lednu vyčerpala také v nemocnicích v Královéhradeckém kraji, kde bylo nejvíce zasaženo Trutnovsko. Na hraně kapacit byly počátkem roku i nemocnice ve Zlínském kraji. Koncem února pak výrazně vzrostly počty pacientů s covidem i v Plzeňském kraji.