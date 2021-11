Česko má za neděli 5650 případů covidu, téměř dvakrát víc než před týdnem

Laboratoře v Česku během neděle prokázaly 5650 případů nemoci covid-19, zatímco před týdnem laboratoře odhalily 3005 nakažených. Uplynulá neděle byla co do počtu případů covidu čtvrtá nejhorší v historii epidemie koronaviru v Česku. Počet nových případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za sedm dní stoupl ze sobotních 693 na téměř 718. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

