Budeme mluvit o vyhlášení nouzového stavu, říká Svrčinová. Osobně by byla pro povinné očkování

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v pondělním rozhovoru pro Radiožurnálu zmínila, že se zvažuje možnost vyhlášení nouzového stavu. Upozornila, že nemocnicím a domovům pro seniory chybí personál. Opatření v boji proti koronaviru se podle ní budou vyhodnocovat za týden nebo deset dní. Pak by mohla přijít úprava pravidel. Zároveň uvedla, že osobně by byla pro povinné očkování proti covidu-19. Rozhovor Praha 8:43 22. listopadu 2021

Jak teď vypadají kontroly takzvané bezinfekčnosti. Dá se říci, kolik už jste rozdali pokut?

Pokuty vám určitě neřeknu, protože ne každý je ochoten zaplatit pokutu na místě a musíme vše řešit ve správním řízení, což je poměrně zdlouhavé. A proces zabere dva až tři měsíce. Kontroly ale probíhají každý den.

Jak kontroly zintenzivníte? Máte na to ještě dost zaměstnanců? Budou s nimi dál chodit policisté?

Kontroly budeme nadále provádět, bohužel však vzhledem k počtu případů, musíme nasazovat větší počet zaměstnanců na takzvané trasování. Na kontroly jich nám pak zbývá méně, protože musíme plnit i své další úkoly.

S Policií České republiky či městskou policií chodíme na kontroly již delší dobu. Ale vzhledem k té situaci bude kontrolní činnost zvýšena. Nepůjdeme tam, kde víme, že restauratéři kontrolu provádí. Máme signály, že určité skupiny provozovatelů nekontrolují tak, jak by měly. Většinou se nám tyto podněty dostanou cestou občanů, kteří si stěžují, že někde byli a kontrola tam provedena nebyla.

Jaké tresty hrozí firmám a těm, kteří se neprokážou?

Pokud jdeme na kontrolu s Policií České republiky, tak máme většinou činnost rozdělenou – fyzické osoby, které se mají prokazovat, většinou řeší policie. Pokud to řešíme my, tak je tam možnost pokuty v příkazním řízení až 10 tisíc korun. Pokud jde o provozovatele, který neplní svou povinnost, tak tam můžeme jít až na pokutu tři miliony. Ale je to ve správním řízení, takže to chviličku trvá.

Nouzový stav?

V neděli přibylo 8244 případů, o 2500 případů víc než před týdnem. Nebude vláda navečer rozhodovat o dalším zpřísnění protiepidemických opatření – třeba o vyhlášení nouzového stavu, i proto, aby mohli medici pracovat v nemocnicích? Máte takové signály?

Samozřejmě zvažují se i tyto možnosti. Protože zejména v nemocnicích a domovech seniorů, v zařízeních sociální péče, začíná chybět personál. I tato možnost se bude zvažovat.

Jak je reálná?

Armáda už nasadila poměrně dost svých týmů do nemocnic. Pomáhají nám současně s odběry vzorků, s logistikou, takže myslím, že se o tom budeme bavit.

Žádná další opatření nechystáte? Ministryně financí v demisi Alena Schillerová z ANO včera v televizi Prima řekla, že je potřeba pro neočkované Čechy ještě více zpřísnit pravidla. Souhlasíte s ní?

Očkování je jedinou cestou, která se nám nabízí. Bohužel jiná cesta není. Osobně bych viděla i cestu povinného očkování.

Jak dlouho necháte nová protiepidemická pravidla v platnosti, než byste přistoupili k těm přísnějším?

Efekt se projeví zhruba za týden nebo deset dní. Takže to je ten interval, kdy budeme opět posuzovat účinnost opatření.

Podle dosavadního premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO se interval mezi druhou a třetí dávkou očkování zkrátí ze šesti na pět měsíců. Jak budou přesně vypadat ta pravidla, už v tom máte definitivně jasno?

Zkrácení na pět měsíců znamená to, že osoby, které byly očkovány před pěti měsíci druhou dávkou nebo první dávkou Janssena, budou moct přijít na očkování už po pěti měsících.

Dostanou zvací SMS, mohou se přihlásit na třetí dávku. Musíme posílit očkovací týmy ve všech krajích tak, aby mohl být tento zvýšený počet osob proočkován.

Premiér Babiš zmiňoval i možnost, že by třetí dávku dostali nejprve rizikové skupiny, tedy hlavně lidé nad 60 let. To bude platit?

Budou se zvát podle toho, jak vysoce rizikoví byli, protože podle rizikovosti už byl nastaven ten původní očkovací plán, takže tyto osoby byly očkovány jako jedny z prvních. Takže ty opravdu budou zvány k očkování podle toho, jak jsou rizikové. Teď už máme naočkováno třetí dávkou a byly pozvány ty nejstarší věkové skupiny, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a postupně se zvou další a další věkové skupiny, takže určitě budou co nejdříve zvány i osoby nad 60 let.