Záchranáři převezli z Brna do Prahy pacienty s covidem. Pro další letěl vrtulník

S deseti pacienty zamířil z brněnské fakultní nemocnice do Prahy velkokapacitní vůz Fénix pražské záchranky, který doprovázeli policisté a hasiči. S dvěma pacienty odjely do Prahy sanitky z Fakultní nemocnice u svaté Anny. Další pacienty převezou sanitky nebo také armádní vrtulník.

Z 19 pacientů jsou čtyři na umělé plicní ventilaci, zbylých 15 je ze standardních oddělení. Pacienti zamíří do Nemocnice na Homolce, Fakultní nemocnice Bulovka a Všeobecné fakultní nemocnice.

Speciální vůz Fénix - nazvaný podle bájného ptáka, který se po smrti znovu zrodí - je určený k zásahům s větším počtem pacientů. Měří deset metrů a dokáže přepravit až dvanáct lidí na nosítkách nebo až tři na nemocničních lůžkách. V akci se poprvé představil loni na podzim.

Konvoj s 10 covidovými pacienty z Brna dorazil do @FnMotol ve vozidle Fénix @zzshmp. Ve stejnou chvíli přistává v Brně vrtulník záchranky @ArmadaCR pro pacienta v těžkém stavu. pic.twitter.com/k17GPMu9Mv — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) November 25, 2021

Náměstek Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka novinářům řekl, že nemocnice do rána vybírala pacienty, které přepraví. U některých si podle něj nepřála převoz rodina, jiní chtějí zůstat v regionu. Komplikace nastaly i u dvou plánovaných převozů pacientů na umělé plicní ventilaci, protože u jednoho se stav podle Ludky zhoršil.

„Navíc řešíme i to, že máme pacienty ležící na břiše, což nám do vrtulníku nevezmou. Do vrtulníku je kapacita pacienta 130 kilo, máme ale třeba i pacienta se 170 kily,“ nastínil náměstek problémy, které musela nemocnice řešit. Nakonec ale dva pacienty na umělé plicní ventilaci vybrala.

Speciál @ArmadaCR Kryštof-07A právě přivezl do @FnMotol prvního pacienta v těžkém stavu z přetížených brněnských nemocnic. pic.twitter.com/nkGBVYyVwq — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) November 25, 2021

Cílem transportů je pomoct jihomoravským nemocnicím, které jsou zahlcené pacienty s koronavirem. Některé už vyhlásily krajní stav nouze, například Vyškov nebo Kyjov.

Jihomoravský koordinátor lůžkové péče Vladimír Šrámek se nicméně domnívá, že stejně dojde k vyčerpání lůžkové kapacity v celém kraji. Čtvrteční převozy podle něj pomůžou jen krátkodobě. Informovala o tom Česká televize.

Dnešní převoz pacientů a pacientek do Prahy uvolní fakultním nemocnicím ruce jen na příštích 48 hodin. Díky tomu pomůžou na chvíli menším nemocnicím z regionu, upozornil koordinátor lůžkové péče v Jihomoravském kraji Vladimír Šrámek. #covid #Brno #koronavirus #nemocnice — Michal Šebela (@Sebela_CT) November 25, 2021

V Jihomoravském kraji je ke čtvrtku bezmála 900 hospitalizovaných s covidem, uvedla mluvčí kraje Alena Knotková. Je to spolu s Moravskoslezským krajem nejvyšší počet v zemi. Z toho asi 160 pacientů je na jednotkách intenzivní péče, což je nejvíc v Česku.

Na 100 tisíc obyvatel Jihomoravského kraje za posledních sedm dní nyní připadá podle údajů ministerstva zdravotnictví 1323 nově nakažených covidem-19, ve středu bylo toto číslo o 62 nižší. Ve středu v kraji ministerstvo eviduje 2291 nových případů koronaviru, což je o 700 více než před týdnem. Minulou středu byl ale svátek, takže se méně testovalo.